Výrobci bagrů jako nečekaní vítězové současného boomu kolem AI. Caterpillar a spol. vydělávají na stavbě datových center miliardy

Velké žluté buldozery, obří rypadla a nakladače a ještě větší dempry schopné uvézt na svých korbách desítky tun vytěženého materiálu – pomyslných vlajkových lodí má americká společnost Caterpillar nespočet. A nyní by se k nim mohla přidat další, možná trochu nečekaná kategorie: generátory pohánějící umělou inteligenci.
Málo se to ví, ale ve skutečnosti dodává Caterpillar, spolu s dalšími firmami z oboru, jako jsou například společnost Cummins, Generac nebo Rolls-Royce, své generátory na stovky míst po celých USA. Některé z nich přitom dokáží napájet více než tisíc domácností a zajišťují, aby modely umělé inteligence a cloudový software mohly fungovat bez přerušení.
Rychlost růstu ceny akcií mohou závidět i v Applu
Investice do umělé inteligence dosahují v současnosti stovky miliard dolarů. Většina z nich ale zatím nemíří do velkých technologických firem, jak by se možná mohlo na první pohled zdát. Naopak končí právě ve strojírenských společnostech vyrábějící tato poněkud nezajímavá, leč o to důležitější zařízení.
Že jdou produkty Caterpillaru v současnosti na dračku, potvrzují i finanční trhy. Akcie zmíněné firmy vzrostly od začátku letošního roku podle serveru Trading Economics o 60 procent na současných 605 dolarů (zhruba 12 700 korun) za kus. Ještě lépe se dařilo zmíněnému Cumminsu, jenž si letos připsal dokonce 69 procent do plusu. To mimo jiné znamená, že roste výrazně rychleji než technologičtí giganti typu Amazonu, Mety či Microsoftu.
Z financování AI navíc profitovaly i další společnosti mimo hlavní obor, například Primoris či Dycom Industries, které pokládají potrubí a optická vlákna. A obzvlášť strategickou pozici mají producenti elektřiny, jež vydělávají na rostoucí poptávce po záložních a externích zdrojích. „Výroba elektřiny je byznys, který nikdy nezažil takový rozmach, opravdu nikdy,“ potvrdil serveru Business Insider Tom Shepherd, výkonný ředitel datových center v Cummins.
Datacentra jako světlý bod strojírenství
Aby velcí technologičtí giganti udrželi krok s dobou, musejí mít datových center celé desítky. Konkrétně třeba Alphabet, tedy mateřská společnost Googlu, jich jen v rámci Spojených států vlastní více než dvacet. Některá z nich jsou již v provozu, jiná ve vývoji.
Vedení firmy odhaduje, že jen v letošním roce za jejich výstavbu a fungování utratí nejméně 91 miliard dolarů, tedy téměř 1,9 miliardy korun. Jde však pouze o zlomek výdajů, které budou podle poradenské společnosti McKinsey za tímto účelem vynakládány koncem probíhající dekády. Ta ve svých predikcích počítá dokonce s částkou sedmi bilionů dolarů (aktuálně necelých 150 bilionů korun).
Pro průmyslové podniky orientované na výrobu, které čelí clům, rostoucím výdajům a vysokým úrokovým sazbám, je poptávka po datových centrech pochopitelně vítaným pozitivním trendem. Prodej charakteristických motorů Cummins pro nákladní automobily v uplynulém roce klesl, segmentu zařízení pro datová centra se ale naopak dařilo, jelikož na nich firma utržila hned 2,6 miliardy (54 miliard korun). Vedení podniku navíc očekává, že letos číslo vzroste o dalších 30 až 35 procent, uvedla dle zmíněného serveru minulý měsíc během konferenčního hovoru generální ředitelka společnosti Jennifer Rumseyová.
Segment výroby energie konkurenčního Caterpillaru se navýšil z 8,4 procenta celkových tržeb za rok 2021 na 14 procent v prvních devíti měsících roku letošního. A rekordní statistiky vykázala v únoru rovněž jednotka energetických systémů firmy Rolls-Royce, jež si takto polepšila právě i zásluhou 46procentního meziročnímu růstu segmentu datových center.
Přílišný optimismus?
Optimismem v současnosti kromě majitelů a managementu dotčených firem hýří i analytici. Podíl těch, kteří si myslí, že by lidé měli obohatit své investiční portfolio právě akciemi Caterpillaru, narostl z dřívějších 41 na 54 procent. V případě Cumminsu pak to samé již nedoporučuje pouze jeden ze tří odborníků, ale každý druhý.
Pracovníci banky Morgan Stanley sice letos v říjnu zveřejnili zprávu, podle které je divize Caterpillaru zabývající se výrobou energie investory oceněna na 60– až 100násobek svého provozního zisku, sama Melissa Busenová, jež má dotčenou divizi na starosti, ale takové obavy nesdílí. Objem nevyřízených objednávek společnosti ve výši 39,8 miliardy dolarů (přibližně 820 miliard korun) je podle ní téměř trojnásobný oproti stavu před pěti lety a největší zákazníci firmy plánují výdaje na několik let dopředu.
„Pokud jeden z klientů narazí na potíže, nahradí ho jiný,” nechala se slyšet Busenová. A připomněla, že v Caterpillaru se ve skutečnosti dodávkami produktů pro datová centra zabývají již od počátku 90. let, přičemž firmě se daří navazovat partnerství i s novou generací technologických společností zaměřených na škálování.
Datová centra nejen v USA
Caterpillar vloni zahájil rozšíření své továrny na motory v Lafayette v Indianě v hodnotě 725 milionů dolarů (zhruba 15 miliard korun), kde v současné době zaměstnává 1 900 lidí. Provoz nové části má být spuštěn v roce 2027, přičemž vedení předpokládá, že produkce generátorů se díky tomu více než zdvojnásobí.
Stejně tak probíhá nová výstavba i v závodech Rolls-Royce, jež pro změnu produkují součásti generátorů pro datová centra v Jižní Karolíně a Minnesotě. A pozadu nechtějí zůstat ani ve firmě Cummins, jejíž zástupci začátkem letoška oznámili investici 200 milionů dolarů (přes čtyři miliardy korun) do svých továren na výrobu energie v Indii, Velké Británii a Spojených státech.