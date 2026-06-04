Volkswagen Made in China? Německá automobilka zkouší porazit asijskou konkurenci, bude to ale mít těžké

Volkswagen dlouhá desetiletí čínskému trhu prakticky vévodil – dle odhadu analytiků měl v této zemi realizovat více než polovinu svého ročního obratu. Naneštěstí pro německou automobilku, nic netrvá věčně. V poslední době se postavení společnosti v Číně spíše zhoršuje, a to především kvůli silné konkurenci tamních výrobců elektromobilů.
Vedení automobilky z Wolfsburgu se ale rozhodně nemíní vzdát bez boje, a proto představilo strategii, která má podnikání v zemi s druhou největší ekonomikou na světě výrazně pomoci. Společnost za tímto účelem podle listu The Wall Street Journal v uplynulých letech investovala zhruba 3,5 miliardy dolarů (téměř 73 miliard korun) do zařízení ve městě Che-fej a uzavřela dohody s několika místními technologickými firmami. Hlavním cílem všech nedávných kroků je navrhovat a vyrábět auta určená pro čínský trh přímo namístě.
Zrychlení výroby i autonomní řízení
Německá automobilka chce letos v Číně uvést na trh více než 20 nových vozů, počínaje modelem Volkswagen ID. Unyx 07. Tento sedan, který se vyrábí v továrně v Che-feji, je vůbec prvním jejím automobilem vybaveným výkonnými centrálními počítači, jež umožňují nabízet vyšší úroveň autonomie a další funkce založené na umělé inteligenci.
Jak to funguje v praxi? To ukázala například nedávná testovací jízda, v rámci níž se inkriminované vozidlo autonomně projelo po dálnici, a to i za relativně husté dopravy. Ve spolupráci s pekingskou technologickou společností Horizon Robotics už navíc Volkswagen připravuje novou verzi systému, která zvládne samostatnou cestu i v běžných městských ulicích.
Právě partnerství s čínskými firmami je přitom pro Volkswagen zásadní. Němci už v roce 2023 koupili třeba pětiprocentní podíl ve startupu pro elektromobily Xpeng, jenž pro ně od té doby vyvíjí pokročilé elektronické systémy. Ty jsou součástí i nového ID. Unyx 07 a dvou dalších modelů, jež mají být uvedeny na trh do konce letošního roku.
Zásadní pro úspěch Volkswagenu je rovněž výrobní a vývojové centrum ve zmíněné Che-feji. To podle firmy disponuje kompletním spektrem testovacích zařízení potřebných k výrobě automobilu, jako je třeba laboratoř elektromagnetické kompatibility. Právě tyto technologie společnosti umožňují lépe se přizpůsobit místní poptávce a zrychlit celý proces výroby. Dobře to ilustruje třeba zařízení, které umožňuje zkrátit zkoušky způsobilosti podvozku k provozu z běžných třiceti na pouhých deset týdnů. O jak klíčový projekt se jedná, naznačuje například i skutečnost, že areál v Che-feji takto kvalitní stroje získal dříve, než se jich dočkali v samotném německém sídle Volkswagenu.
Čínský automobilový trh upadá
Všechny výše popsané investice a záměry mají zastavit masivní propad profitability Volkswagenu na čínském trhu. Ačkoliv ještě v roce 2016 dosahoval zisk zhruba pěti miliard dolarů (asi 128 miliard korun), letos se má podle odhadů automobilky snížit na pouhých 500 milionů (přibližně 10,5 miliardy korun). V nedávné zprávě pro investory každopádně firma uvedla, že tento rok sice bude z hlediska situace na čínském trhu tím opravdu nejhorším, zároveň však ujistila, že již v roce příštím mají veškeré investice začít přinášet skutečné ovoce.
Zásadní otázkou samozřejmě zůstává, kolik zákazníků si nakonec čínská auta německé společnosti doopravdy koupí. Nové vozy Volkswagenu jsou totiž sice obrovským skokem oproti předchozí generaci, ale ani tak se díky nim firma nestala špičkou čínské automobilové produkce. Software pro autonomní řízení od Huaweie už nyní zvládá řízení i na nezpevněných silnicích, zatímco technologie Volkswagenu pokryje běžné městské ulice až koncem tohoto roku.
Dalším problémem je pak skutečnost, že ekonomická situace v Číně není aktuálně příliš příznivá, a vláda navíc nedávno zrušila dotace na prodej elektromobilů. I kvůli tomu letos v dubnu klesl počet prodaných automobilů v zemi už sedmý měsíc po sobě. Zároveň může být komplikací i celková image německé značky. „Čínští spotřebitelé si dříve v souvislosti s Volkswagenem vybavovali především kvalitu. Nyní si myslí, že je zastaralý,“ řekl Michael Dunne, generální ředitel automobilové poradenské firmy Dunne Insights.
Volkswagen o celkově nepříznivé situaci na čínském trhu samozřejmě ví a chce ji řešit především větším exportem. Firma plánuje prodávat své elektromobily vyvinuté v Číně i v dalších zemích jihovýchodní Asie, Blízkého východu či Jižní Ameriky. Zda se německé společnosti sázka na výrobu a vývoj v Číně skutečně vyplatí, je ale podle analytiků otázkou, na kterou se nyní odpovídá jen velice těžko.