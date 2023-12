Ve velkém lidé objednávají i na Štědrý den, říká zakladatel firmy na zážitky Adrop. K byznysu ho přivedla láska k adrenalinu

Netradiční i adrenalinové zážitky sám vyhledával, a tak na jejich nabídce nakonec založil celou firmu. Tu dnes Rostislav Peníška pod názvem Adrop.cz provozuje již osmnáctým rokem a nabízí skrze ni takové prožitky, jako je třeba bungee jumping, škola smyku či let stíhačkou.

Jenže zatímco nyní je díky internetu každá z těchto zkušeností téměř na dosah ruky, v roce 2005 bylo jejich přiblížení lidem o poznání složitější. „Dodavatele jsem hledal přes Zlaté stránky, protože weby v tu dobu tak populární nebyly,“ vzpomíná Peníška, který o své firmě už od začátku smýšlel jako o místu, kde budou moci lidé pořídit svým blízkým originální zážitkové dárky.

Oproti současnosti, kdy jich má v katalogu přes osm set, byla jeho původní nabídka ale výrazně skromnější. „Dal jsem dohromady nějakých deset nejtradičnějších zážitků. Volal jsem třeba do aeroklubu v Hořovicích a ptal jsem se, jestli by bylo možné jejich služby zákazníkům zprostředkovat. Byli z toho celkem překvapení,“ přiznává zakladatel.

Do školy, zacvičit si a pak na poštu

Dosud nezvyklý formát se nakonec uchytil a o nevšední dárky projevili lidé zájem už během prvních Vánoc, kdy Peníška vedle vlastního byznysu ještě studoval sportovní management na vysoké škole. „Chodil jsem na přednášky, cvičil a mezitím balil vouchery, které jsem následně odesílal poštou,“ vypráví redakci s tím, že chtěl lidem přiblížit ty zážitky, které sám prožívá.





A zatímco zpočátku zájemcům přinášel dnes už ,tradičnější‘ aktivity, jako jsou třeba tandemový seskok či vyhlídkový let balónem, postupem času začaly přibývat i ty nevšednější. „Někdy kolem roku 2010 chtěli všichni jezdit v hummerech, takže jsme do nabídky přidávali automobilové zážitky. Zhruba ve stejné době se populárním stal také zorbing, pak v Letňanech vyrostl větrný tunel a surf aréna,“ loví v paměti Peníška.

Kolik letos plánujete utratit za vánoční dárky? Do tří tisíc korun

Mezi třemi až pěti tisíci korun

Pět až deset tisíc korun

Víc než deset tisíc korun

Dnes na jeho stránkách během roku nakoupí zhruba 50 tisíc zákazníků, kteří nejčastěji volí dárky v cenovém rozmezí 1500 a 2500 korun. Z těchto částek si pak Adrop nechává provizi z prodeje. „Zážitky jsou přeci jen trochu luxusnější záležitostí a od toho se odvíjí i jejich cena. Někteří samozřejmě kupují i dražší položky, jako je třeba let stíhačkou za 30 nebo 40 tisíc,“ podotýká Peníška a dodává, že aktuálně je velký zájem třeba o zmíněný tandemový seskok, bungee jumping nebo jízdu ve ferrari či lamborghini.

Právě v těchto dnech na Adrop.cz podobně jako ve zbytku e-commerce čelí největšímu náporu za celý rok. Tentokrát ale vánoční nákupy naplno odstartovaly až během slevové akce Black Friday, tedy zhruba o měsíc později než loni. „Zákazníci čelili energetické krizi, zasáhla je inflace… obecně bych řekl, že vyčkávají, kolik jim v prosinci zbyde peněz, a podle toho nakoupí – buď levněji, nebo se naopak rozšoupnou,“ říká Peníška.

Vrchol sezóny dle něj zpravidla přichází kolem druhého prosincového pondělí, ovšem na rozdíl od běžných internetových obchodů, kterým počet objednávek začne zhruba od poloviny prosince prudce klesat, trvá v případě Adrop.cz stejná poptávka až přibližně do Štědrého dne. „Máme velkou výhodu v tom, že prodáváme vouchery, tím pádem cílíme i na zákazníky, kteří nákup dárků nechávají na poslední chvíli – třeba na 22. až 24. prosince. V tyto dny máme pořád spousty objednávek,“ konstatuje Peníška.

Tak trochu křehký byznys

Z hlavní nákupní sezóny v období od října do prosince plyne jeho e-shopu zpravidla kolem 50 procent veškerých tržeb. A jiné to prý nebude ani tentokrát. Podobně jako loni si pak Adrop povede i v otázce celkového obratu, který se minulý rok vyšplhal na 100 milionů korun. „Bohužel to potvrzuje, že e-commerce jako taková momentálně neroste,“ lamentuje Peníška s tím, že jinak by cíle byly samozřejmě ambicióznější.

S ohledem na tržby podnikatel pozitivně vzpomíná třeba na období těšně po covidu, kdy lockdownem frustrovaní lidé začali zážitky skupovat ve velkém. Zájem byl hlavně o ty adrenalinového charakteru. Rostoucímu trendu nicméně předcházel 80procentní pokles výdělků, jenž firmu v březnu roku 2020 postihl takřka ze dne na den a trh se zážitky dočista zmrazil a zanechal jej paralyzovaný zhruba čtvrt roku.

V tu dobu si Peníška uvědomil, jak křehký jeho byznys vlastně je. Aby předešel dalšímu propadu, rozhodl se celý model trochu pozměnit a přidat, jak on říká, zážitkové hmotňáky: „Jsou to hmotné dary, které mají přesah. Populární je třeba HOT CHIP Challenge, což jsou nejpálivější chipsy na světě. Zkoušíme také různé degustační sady na doma nebo virtuální realitu na zkoušku. Ta lidem v době, kdy nemohli ven, umožnila prožít nějaký zážitek z pohodlí domova. Někteří jejím prostřednictvím cestovali, jiní hráli hry.“ Zájem o tuto technologii se zákazníků drží dodnes, přičemž na zhruba stejné úrovni zůstává už od roku 2021, kdy poptávka v souvislosti s některými trvajícími protipandemickými omezeními vystřelila vzhůru.

V reakci na pandemii svůj byznys zakladatel rozšířil ještě o dárkové sady DIY (udělej si sám – pozn. red.), jež prodává pod značkou Craftiry. Zákazníkům jejich prostřednictvím umožňuje třeba domácí výrobu piva, ginu či domácích chilli omáček.