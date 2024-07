V plzeňské Bioptické laboratoři spoléhají na umělou inteligenci. Moderní technologii používají k odhalení rakoviny děložního čípku

O umělé inteligenci (AI) se v poslední době stále častěji mluví ve spojitosti s jejími potenciálními riziky. Není tedy od věci připomenout i kladné stránky této technologie. Ta se totiž ukazuje jako efektivní pomocník při diagnostice nemocí. Zmíněným způsobem ji od ledna využívá také plzeňská Bioptická laboratoř, která její pomocí testuje ve vzorcích pacientů přítomnost viru HPV, jenž způsobuje rakovinu děložního čípku. Konkrétně se v laboratoři vyhodnocují cytologické vzorky odebrané při gynekologických prohlídkách.

Tkáň nanesenou na sklíčko běžně vyhodnocují laboranti pomocí mikroskopu a určují přítomnost patologického jevu, teprve pak se ke vzorku dostává lékař, který rozhoduje o diagnóze. Umělá inteligence dokáže celý proces extrémně urychlit, protože vzorek sama nasnímá a ty podezřelé vyfiltruje.

„Umělá inteligence v odebraném vzorku označí místa s podezřelými buňkami, a vytvoří tak předvýběr šedesáti políček, která pak vyhodnocují cytotechnologové a lékaři,“ přibližuje vedoucí lékařka úseku Gynekologické cytologie Bioptické laboratoře MUDr. Iva Kinkorová Luňáčková. Tento proces dle ní de facto eliminuje vyhledávací chyby, kdy nemůže dojít k tomu, že při prohledávání celého vzorku cytotechnolog abnormalitu přehlédne. Laboranti pak pracují až s tímto předvýběrem, přičemž konečné vyhodnocení provádí vždy lékař.





Outstream Placeholder

Kvůli HPV zemře 400 žen ročně

Lidský papilomavirus, tedy HPV, představuje nejrozšířenější sexuálně přenosnou infekci. Známých je aktuálně více než 200 různých variant viru, z nichž 14 může zapříčinit právě nádorové onemocnění děložního čípku, konečníku, genitálií, ale dokonce i krku a hlavy. Konkrétně rakovina děložního čípku je v Evropě druhým nejčastějším nádorovým onemocněním u pacientů ve věku 15 až 44 let. V Česku jím ročně onemocní přibližně 800 žen a zhruba 400 jich zemře.

Z celkových více než dvou milionů screeningových vyšetření, které české ženy každoročně preventivně podstoupí, jich přes 900 tisíc provádí právě plzeňská laboratoř. Používá k tomu systém dodaný americkou firmou Hologic, jenž získal certifikát Evropské agentury pro léčivé přípravky dříve než americké FDA. Jinými slovy je v Plzni zařízení v provozu dříve než ve Spojených státech či jinde v Evropě.

Jste očkovaní proti rakovině děložního čípku? Ano

Ne

„Při cytologickém screeningu tvoří abnormální nálezy okolo tří procent z celkového počtu vyšetření. Dvě procenta jsou zpravidla mírné abnormality, ve zbylém procentu se jedná o vážnější případy,“ vysvětluje Kinkorová Luňáčková s tím, že pro uchování odebraného materiálu využívají speciální nádobku, díky které lze vzorek skladovat až šest týdnů a provádět z něj další vyšetření. „Pacientka tak nemusí podstupovat další odběry, což proces velmi usnadňuje,“ dodává lékařka.

Důležitá je prevence i osvěta

Kromě tradičního screeningového vyšetření, které mohou jednou do roka zdarma absolvovat všechny ženy starší 15 let, hradí stát pacientkám ve věku 35, 45 a od letošního roku i 55 let také HPV DNA test. Jeho prostřednictvím lze v těle identifikovat přítomnost samotného viru. Bioptická laboratoř pak určí přesný genotyp a jeho rizikovost.

„Celkově se v Česku ročně provede 2, 2 milionu vyšetření. Problém ale je, že na kontroly chodí hlavně mladé, sexuálně aktivní ženy. Nejrizikovější skupinou jsou přitom ženy ve věku 50 let a výše, řada z nich ale kvůli menopauze a utichlé sexuální aktivitě úplně přestává chodit na gynekologii, a případný problém se tak včas neodhalí,“ konstatuje MUDr. Lubomír Mikulášek. Přitom právě pacientky v tomto věku často trpí pokročilými příznaky daného onemocnění.

Fakt, že je vyšetření nově hrazeno státem i ženám ve věku 55 let, by situaci mohl částečně zlepšit. I tak je dle odborníků důležitá osvěta. Například Všeobecná zdravotní pojišťovna v loňském roce uhradila HPV test 40 tisícům žen v daných věkových kategoriích, infekce se díky tomu odhalila u tří a půl tisíce z nich. Zároveň ale platí, že mnoho pacientek zákonný nárok na vyšetření nevyužívá.

Další důležitou roli v prevenci pak hraje také očkování. To chlapcům a dívkám ve věku 11 až 14 let hradí stát.