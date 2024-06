V Bubblify vytváří investorům podnikání na klíč. Náš bubble tea se uchytil i v Dubaji, pyšní se spoluzakladatelka Andrea Fenn

Určitě jste na ně už také narazili. Malé stánky a prodejny značky Bubblify a Trdlokafe postupně „zaplavují“ celou naši zemi. A nejen ji. Objevují se i daleko za jejími hranicemi, konkrétně třeba ve Spojených státech amerických nebo v Dubaji. Ano, i tam stojí lidé na tradiční „český“ trdelník, dobrou kávu či osvěžující barevný bubble tea fronty.

Že je zájem o tyto vlastně docela jednoduché produkty skutečný, dokládají i finanční výsledky obou zmíněných firem. Tržby Bubblify, které je na trhu teprve rok a půl, dosáhly vloni výše 76 milionů korun. Letos je na tom společnost již v tuto chvíli mnohem lépe, takže asi nikoho nepřekvapí, že v prosinci plánuje atakovat hranici půl miliardy. Tím spíš když k dosavadním zhruba čtyřiceti prodejnám každý měsíc přibývají čtyři další. A podobné je to i s možná o něco známějším Trdlokafe – v jeho případě vedení do konce letoška počítá dokonce s rovnými čtyřmi sty fungujícími provozy.

Vtip je navíc v tom, že uvedenou prodejnu si může otevřít de facto kdokoliv. Tedy třeba i lidé, kteří s podnikáním jako takovým žádné zkušenosti nemají. Jak v Trdlokafe, tak i v Bubblify, kteréžto obě značky spadají pod společnost Twistcafe Group, totiž tyto provozovny stavějí zájemcům na klíč.

„Podobně jako si lidé nechávají stavět na klíč dům, tak my takto budujeme podnikání,“ vysvětluje redakci Euro.cz spoluzakladatelka Bubblify Andrea Fenn. Jak to celé vlastně funguje?





„Najdeme vhodnou lokalitu, vysvětlíme, proč právě tam se podnikat vyplatí, a celou pobočku postavíme a zařídíme. K tomu vyškolíme personál a během půl roku najdeme šikovnou vedoucí, která si bude většinu věcí zařizovat sama. Navíc budeme provádět pravidelné audity, budeme kontrolovat, zda nabízený produkt odpovídá našim kvalitativním standardům, a postaráme se o to, aby provozovna generovala požadovaný obrat. Vy coby investor se pak po půlroce rozhodnete, zda si pobočku plně převezmete, nebo ji za poplatek necháte vést nás, přičemž pokud zvolíte první variantu, obvykle vám to zabere zhruba jen dvě až čtyři hodiny času týdně. Většina této doby navíc bude spočívat pouze v komunikaci s provozní,“ objasňuje Fenn dále.

Byznys postaví od 3,5 milionu korun

Velikost obsluhujícího personálu každé prodejny se odvíjí od jejího obratu. Většinou se jedná o jednoho člověka, někde ale mohou být až tři. A liší se i podoba provozovny jako takové. Někde funguje coby stánek umístěný například na chodbách velkých obchodních center, jinde jde o plnohodnotnou kamennou prodejnu, kde člověk může i posedět.

A pokud jde o konkrétní lokality, vězte, že jak Bubblify, tak Trdlokafe lze nalézt i na velice prestižních adresách. Na jedno či druhé, potažmo obojí narazíte v brněnské Vaňkovce, pražském OC Černý Most, Arkádech Pankrác, v Karlově ulici nebo třeba v bratislavském Auparku.

V minulosti se Trdlokafe podařilo expandovat dokonce až do daleké Dubaje, přičemž Bubblify mu je aktuálně v závěsu. „Jednu naši provozovnu máme, totiž budeme mít i v Dubai Mall, největším obchodním domě na světě. Její zřízení stálo investora v přepočtu asi 11 milionů korun a zákazníkům se otevře během posledního letošního čtvrtletí,“ prozrazuje Fenn s tím, že jinak lze takovou pobočku pořídit za asi třetinovou částku. „Vždy ale záleží právě na té lokalitě. Ty prémiové jsou přirozeně dražší. Konkrétně třeba v chodovském Westfieldu to bylo nějakých osm milionů,“ doplňuje.

Druhým dechem pak mladá byznysmenka říká, že do výše počáteční investice promlouvá i velikost očekávaného obratu, výsledku hospodaření a návratnosti. Obecně lze ale podle ní konstatovat, že co se zisku týče, ten se pohybuje nejčastěji mezi 80 až 100 tisíci korun měsíčně.

Ne každé město stojí za to

Ve světě byznysu je celkem obvyklé, že když už se člověk k nějakému podnikatelskému záměru odhodlá, většinou zkusí štěstí v něčem, co je mu blízké. V případě Bubblify (ani Trdlokafe) to ale neplatí. Tedy řečeno jinak, potenciální zájemce podle Fenn prý trdelníku či perlivému čaji rozhodně nijak zvlášť holdovat nemusí.

„Od toho produktu je potřeba se úplně oprostit. Musíte se na to celé dívat jako na pouhou investici. Do stánků s trdelníky a kávou jsme šli proto, protože vidíme, že to lidé kupují. A stejně tak je to i s bubble tea. Ve světě se jedná o obrovský trend, který postupně sílí i u nás v Česku. Kdyby se takto snadno prodávala mýdla a vonné svíčky, tak prodáváme mýdla a vonné svíčky. Tím chci říct, že i my sami jsme se od toho produktu oprostili a zkrátka jen nabízíme něco, po čem je poptávka,“ přiznává.

Ta navíc zatím, jak se zdá, zůstává ne úplně uspokojena, neboť nových poboček v případě obou dvou franšíz přibývá napříč republikou i za jejími hranicemi jak hub po dešti. Což na druhou stranu ale určitě neznamená, že by se měly postupně objevit v každém menším městě.

Seriál Od píky sleduje, jak se daří začínajícím podnikatelům se zajímavým byznysovým příběhem či nápadem na nový produkt nebo službu. Máte-li pro nás nějaký námět či víte o někom z vašeho okolí, kdo některou z těchto podmínek splňuje, budeme moc rádi, pokud se nám ozvete. Vaše náměty prosím posílejte na email redakce@euro.cz.

Kde Bubblify, potažmo Trdlokafe vznikne, má na starost takzvaný akviziční tým, jehož členy jsou odborníci, kteří se podobnými záležitostmi zabývají dlouhodobě a dokážou si spočítat, zda má daná lokalita potenciál, či nikoliv. „Schválení konkrétního místa prochází opravdu velmi přísným sítem. V tom je ostatně naše největší přidaná hodnota, protože investorovi slíbíme, že to opravdu bude fungovat. A kdyby to nefungovalo, tak jsme to my, kdo ho musí na naše vlastní náklady přesunout jinam, přičemž pokud k takovému přesunu dojde, tak už v tom okamžiku jsme my na celé investici ztrátoví,“ přibližuje podnikatelka a dodává: „Pakliže by tedy za námi přišel člověk, že si chce nechat postavit prodejnu například v Trutnově, tak pokud bychom si my předtím neověřili, že to dává ekonomický smysl, tak bychom do toho v první řadě vůbec nešli.“

A protože úsudek jejích kolegů bývá v naprosté většině případů správný, nezřídka kdy se stane, že si investoři jen s jednou provozovnou moc dlouho nevystačí. „Vzpomínám na jednoho našeho franšízanta, který byl vlastně jedním z našich prvních vůbec. Koupil si jednu pobočku v Brně, no a dnes už má čtyři. Jde o to, že jakmile si lidé koupí jednu prodejnu a postupně začnou zjišťovat, že to funguje, tak se po chvíli rozhodnou pořídit další a další,“ míní Fenn.

Vzhůru do světa

Kromě počtu provozoven servírujících tento barevný nápoj, jehož základem je v případě Bubblify zelený jasmínový čaj z Číny, potažmo černý indický assam, ovocný sirup, mléko a další ingredience, by se měl postupně rozšiřovat i seznam trhů, na nichž tuzemská značka působí. V létě tak k Česku, Slovensku a Spojeným arabským emirátům přibude rovněž sousední Německo a Rakousko, přičemž na spadnutí je také expanze do USA.

„V rámci Twistcafé navíc chceme rozjet úplně novou franšízu. Víc k tomu momentálně říct nemohu, ale bude se jednat o nový koncept s novým produktem a ve stejném týmu, tedy já s Danielem Ryškou, který se mnou buduje Bubblify od samého začátku,“ nastínila Fenn na závěr.