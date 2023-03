V Británii konstruují sofistikovanou vesmírnou uklízečku. Robotické rameno má z oběžné dráhy odstranit nefunkční satelity

Britská společnost Astroscale UK představila svůj koncept sloužící k odstranění nefunkčních satelitů z oběžné dráhy. Firma chce do vesmíru vyslat sofistikované robotické rameno, které by dokázalo odchytit již nepoužívaná zařízení. Tento odpad pak má být poslán směrem k Zemi, aby cestou shořel v atmosféře.

Celý plán je součástí nedávno zveřejněného záměru britské vlády, která vypsala soutěž o nalezení nejlepšího způsobu, jakým z oběžné dráhy odstranit trosky. Ve vesmíru je totiž stále větší množství odpadků, mezi něž patří třeba raketové segmenty, náhodně upuštěné nástroje astronautů, a dokonce i skvrny od barvy.

A protože v příštích několika letech tam mají být vyslány tisíce nových satelitů, mnozí odborníci varují, že bez aktivního úklidu by se některé části oblohy mohly brzy stát zcela nepoužitelnými. Vítěz soutěže by proto měl svoji technologii uvést do provozu co nejdříve, nejpozději ovšem na začátku roku 2027.

Proces je extrémně komplikovaný

Astroscale je původně japonská společnost s divizí sídlící ve vědeckém a vesmírném kampusu ve městě Harwell poblíž anglického Oxfordu. Právě tamní tým nyní zveřejnil podrobnosti o své misi s názvem COSMIC (v českém překladu Mise na čištění vesmíru prostřednictvím inovativního zachycení), s níž se chce zmiňované vládní soutěže zúčastnit.

Plán britských vědců zahrnuje kosmickou loď vážící 600 až 700 kilogramů, jež má být vypuštěna na oběžnou dráhu, aby pronásledovala a odchytila zastaralé družice. Cílem je, aby se robotické rameno natáhlo a připevnilo zbloudilý satelit k sobě. Toto klíčové zařízení má dodat britská pobočka kanadské společnosti MDA, která je známá svým robotickým ramenem Canadarm2. To se podílí na všech hlavních úkolech údržby na vnější straně Mezinárodní vesmírné stanice.

I přes využití kanadského know-how je ale chycení vesmírných objektů dost komplikovaný proces. „Velmi zásadní je pro nás technologie, která umožňuje operace týkající se přiblížení a následného dotyku. Je totiž opravdu těžké dostat se blízko k cizímu satelitu, přizpůsobit rychlost jeho otáčení a poté u něj bezpečně ‚přistát‘, aniž byste vytvářeli další trosky. Myslím si ovšem, že v tomto jsme opravdu dobří, a snad bychom se tak mohli na trhu brzy uchytit,“ vysvětlil BBC Nick Shave, výkonný ředitel Astroscale UK.

Švýcarská konkurence používá chapadla

Britská vesmírná agentura zkoumá také plány vyvíjené společností ClearSpace. Tato švýcarská firma provozuje ve Spojeném království pobočku, která od agentury obdržela dotaci na výzkum a vývoj. Jejich návrh na zachycení vesmírného odpadu ale zvolil řešení využívající zařízení podobné chapadlům.

Úředníci si mezi koncepty obou konkurentů pravděpodobně vyberou zhruba za rok. Vítězný satelit by pak mohl odstartovat přímo z území Velké Británie, z jednoho z nyní budovaných kosmodromů ve Skotsku. Ať už přitom zakázku vyhraje jakákoliv firma, obě společnosti si chtějí upevnit svoji pozici na trhu, který bude pravděpodobně v nadcházejícím desetiletí výrazně růst.

„Myslím, že pokud v tomto odvětví dokážeme získat náskok, britský průmysl bude mít opravdu velmi silnou pozici. Odhaduje se totiž, že do roku 2030 bude na oběžné dráze 30 až 50 tisíc satelitů. U některých z nich ale určitě dojde k poruchám, takže budou muset být odstraněny,“ uzavřel Ray Fielding z Britské vesmírné agentury.