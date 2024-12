Utrácení během Vánoc přináší i pozitiva, říká ekonom. Většina Čechů hodlá do dárků investovat kolem 10 tisíc korun

Vánoční svátky prověří peněženky tuzemských domácností i letos. Češi se podle řady průzkumů chystají za dárky utratit podobné množství peněz jako v roce 2023. To proto, že pro mnoho z nich zůstávají Vánoce „prioritou“ i v době ekonomické nejistoty a vysokých životních nákladů.

Dle ekonoma Marka Hudíka z Katedry manažerské ekonomie Fakulty podnikohospodářské VŠE lze nákupní návyky zákazníků do jisté míry předvídat. Typickým znakem je třeba koncentrace jejich potřeby utrácet do jednoho období. „Zvýšená spotřeba ve vánočním čase vede ke krátkodobému růstu ekonomické aktivity, což bývá viditelné ve vyšších tržbách obchodníků, růstu zaměstnanosti v sezónních pracovních pozicích a zvýšení výroby. Je však třeba si uvědomit, že vyšší spotřeba v období Vánoc znamená nižší spotřebu v jiných obdobích roku,“ upozorňuje v komentáři pro Euro.cz.

Pozor na zbytečné výdaje

Častým jevem, který je s Vánoci spjat, je dle Hudíka skutečnost, že lidé neumějí v tomto období své finanční zdroje správně alokovat. To znamená, že často pořizují dárky, které nejsou plně využity nebo nejsou příjemcem oceněny. „Podle některých odhadů se toto plýtvání pohybuje v rozmezí 10 až 30 korun z každé utracené stovky,“ konstatuje ekonom.





Dle průzkumu společnosti Provident Financial plánuje za dary pro své blízké většina Čechů vynaložit méně než 10 tisíc korun, přičemž více utrácet hodlají hlavně mladší ročníky. Necelá pětina dotázaných ve věku do 26 let uvedla, že nakoupí dárky do 15 tisíc, naopak do pěti tisíc by se rádo vešlo 44 procent lidí ve věku 54 až 65 let.

„I přes všeobecné zdražování bude většina lidí utrácet za vánoční dárky a štědrovečerní hostinu stejně jako v minulém roce. Více než čtvrtina chce dokonce zaplatit méně než loni, skromnější večeři chystá ve srovnání s loňským rokem pětina dotázaných,“ uvádí Petr Javůrek, finanční analytik Provident Financial

Obdobné tendence mají Češi i podle průzkumu společnosti Datart mezi více než 5500 zákazníky. Ti se povětšinou chtějí vejít do limitu 10 tisíc korun, ačkoliv hned 38 procent z nich hodlá utratit i vyšší částku. I Datartu pak většina dotazovaných potvrdila, že si pro vánoční nákupy stanovila zhruba stejný rozpočet jako v minulém roce.

Období kreditek a úvěrů

Pokud jde o nakupování na internetu, jak vyplývá z výzkumu Asociace pro elektronickou komerci (APEK), Češi tímto způsobem plánují utratit dva až pět tisíc korun. Takto označila svůj rozpočet přibližně třetina online spotřebitelů. Jen o něco méně, konkrétně 21 procent zákazníků, si připravilo na objednávky z e-shopů od pěti do deseti tisíc korun. „Z praxe víme, že finální útrata se většinou pohybuje u horní hranice rozpočtu, nebo nad ní,“ míní ředitel APEK Jan Vetyška.

Nejde ale jen o výdaje jako takové. S nimi bývá během vánočního období spojené i rizikové chování spotřebitelů. Typicky se konec roku nese ve znamení zvýšeného zadlužování domácností, jež sahají po úvěrech i kreditních kartách. „Tyto dluhy může být obtížné splatit, zejména pokud se jedná o nízkopříjmové domácnosti. Zadlužování může mít dlouhodobé negativní důsledky, jako je omezení budoucí spotřeby a zvýšení finanční nejistoty,“ tvrdí Hudík.

Nicméně, v průzkumu společnosti Twisto se Češi co do způsobu získávání finančních prostředků jeví spíše spolehlivě. Většina lidí čerpá peníze na vánoční výdaje z běžného měsíčního rozpočtu, případně si šetří dopředu. Zejména lidé mezi 36 a 44 lety na druhou stranu plánují využít také službu odložených plateb bez navýšení.

Jak ale Hudík podotýká, vánoční nákupy nelze vnímat jen v negativním světle. Kromě utrácení s nimi totiž souvisí i radost z obdarování druhých, které zmíněné náklady může více než kompenzovat. „Čím je ekonomická situace domácností lepší, tím více si mohou dovolit utrácet. Vysoká vánoční spotřeba může signalizovat dobrou ekonomickou situaci a optimistický výhled,“ uzavírá.