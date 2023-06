Strávit dvacet hodin v letadle zní možná pro někoho jako noční můra, podle plánů aerolinky Qantas si ale tento zážitek budou moci brzy dopřát i běžní cestující. Australský dopravce chce totiž už za dva roky spustit linky ze Sydney do New Yorku a Londýna, které by mohly trvat právě přibližně 20 hodin. To je přitom dostatek času třeba na zhlédnutí celé devítidílné ságy Star Wars.

„U ultradlouhých letů nemusíte řešit přestupy, nehrozí vám ztráta přípoje kvůli zpoždění, a navíc se do cíle dostanete rychleji,“ řekl CNBC generální ředitel Qantasu Alan Joyce. Jeho letecká společnost odhaduje, že nové trasy by mohly zkrátit dobu cestování o více než tři hodiny ve srovnání s lety, které vyžadují přestupy.

Více místa pro cestující

Qantas se myšlence na spuštění ultradlouhých letů věnuje dlouhodobě a hlavně svědomitě – již osm let kvůli nim spolupracuje s vědci zabývajícími se studiem spánku. Ti zkoumají třeba nálady cestujících, spánkové vzorce nebo vliv konzumace jídla v naději, že se jim podaří omezit dopady pásmové nemoci, kterážto je na těchto velmi dlouhých spojeních velmi běžná. Hlavním závěrem jejich výzkumu bylo zjištění, že pozdější podávání jídla a upravené osvětlení kabiny pomáhají udržet cestující déle vzhůru, což má pozitivní dopad právě na jet lag.

Ještě důležitějším krokem pro zavedení ultradlouhých letů jsou ale nová letadla Airbus A350–1000, jež chce Qantas uvést do provozu koncem roku 2025. Na jejich palubu se vejde 238 cestujících, což je mnohem méně než 350 míst, která se nachází ve standardních verzích tohoto stroje. Hlavním důvodem menší kapacity je to, že v letadle mají být mnohem prostornější sedadla.

Australský národní dopravce si zatím objednal 12 takto speciálně upravených letadel, jež chce nasadit na různé linky po celém světě. „Qantas je jedinou aerolinkou, která má něco takového v plánu. Do velké míry za to může geografická poloha Austrálie, protože z naší země je to všude dost daleko, takže mít alespoň 12 těchto airbusů nám opravdu dává smysl,“ doplnil Joyce.

Na palubě bude Zóna pohody

Nová letadla budou vybavena šesti uzavřenými prvotřídními apartmá, která zahrnují stůl pro dva, polohovací křeslo, 32palcovou dotykovou televizi a dvoumetrovou rozkládací postel. Kromě toho bude na palubě ještě 52 apartmá v business třídě, 40 sedadel v premium economy a dalších 140 v ekonomické třídě. Další zásadní výhodou speciálně upraveného stroje má být to, co Qantas nazývá Zóna pohody. V ní se bude nacházet místo na protažení, průvodce cvičením na zabudované obrazovce a také občerstvení. Po celou dobu letu pak bude cestujícím dostupná i bezplatná Wi-Fi.

Kromě vysokého komfortu na palubě si má ale nové spojení najít pasažéry rovněž díky výraznému nárůstu poptávky po cestování. Joyce uvedl, že mezinárodní kapacita letecké společnosti Qantas je aktuálně na zhruba 85 procentech úrovně před pandemií covidu, přičemž podle plánů se má plně obnovit nejpozději příští rok v březnu.

Nejdelší letecká linka současnosti spojuje letiště JFK v americkém New Yorku se Singapurem. Trasa provozovaná společností Singapore Airlines překonává vzdálenost zhruba 15 332 kilometrů, což obvykle trvá něco málo pod 19 hodin.