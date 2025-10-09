Trumpova cla ničí halloweenský průmysl. Rostoucí náklady dopadají hlavně na malé prodejce

V USA je Halloween neodmyslitelně spjatý s tematickými dekoracemi a maskami na večírky. Za to vše utrácejí Američané vysoké částky, ale letos je v obchodech čeká omezenější sortiment, který navíc opět podraží. Někteří tedy plánují nákupy omezit, a tak nekrvácí jen halloweenské postavy, ale i jejich prodejci.
S vysokými náklady se letos potýká například společnost Trick or Treat Studios, která vyrábí a dodává zboží více než 10 tisícům maloobchodníků po celém světě. Zhruba 65 procent odběratelů má ale přímo ve Spojených státech a na clech už zaplatila přes 800 tisíc dolarů (přibližně 16,6 milionu korun). Její majitel Chris Zephro tedy musel propustit 15 zaměstnanců, což pro něj byl nejnáročnější krok za celou dobu podnikání.
„Jsou to moji přátelé. Znám jejich rodiny a doufám, že je budu moci znovu zaměstnat,“ řekl CNN Zephro, který aktuálně řeší, zda jeho podnik přežije nebo bude muset zavřít jako řada dalších firem v tomto odvětví.
Dražší a omezenější nabídka kvůli clům
Za rostoucími cenami do značné míry stojí cla, která americký prezident v dubnu uvalil na čínské zboží. Z přibližně 20 procent se tehdy jejich výše vyšplhala na 145 procent, než v květnu sazba opět klesla na 30 procent. Už předtím ale bylo pozastaveno mnoho výrobních zakázek, protože dovozci usoudili, že by bylo příliš nákladné dovážet je do USA.
Letošní halloweenská nabídka tedy nebude tak pestrá a vše se zdraží. Podle Národní federace maloobchodníků (NRF) mohou nakupující v této sezóně očekávat rekordní výdaje ve výši 114,45 dolarů na osobu (necelých 2 400 korun), což je o 11 dolarů více než loni.
Trumpova administrativa nicméně sdělila CNN, že skutečnou prosperitu představuje „otevírání nových pracovních míst“ a „vzkvétající průmysl“, nikoli „levný čínský dovoz“.
VIDEO: Podívejte se na loňskou halloweenskou výzdobu v New Yorku
„Prezident Trump slíbil, že pomocí cel vyrovná podmínky, omezí pašování fentanylu a obnoví americkou slávu,“ uvedl ve svém prohlášení mluvčí Bílého domu Kush Desai. Rostoucí reálné mzdy, historické obchodní dohody a biliony dolarů v investičních závazcích na výrobu a zaměstnávání podle něj dokazují, že agenda prezidenta Trumpa „America First“ se vyplácí.
Zephro však tvrdí, že Trumpova politika poškozuje americké podniky, jako je ten jeho. „Rád bych si s Trumpem promluvil za zavřenými dveřmi, protože on není hloupý. Chodil na stejné přednášky na obchodní škole jako já, tak pojďme odhalit pravdu,“ komenntoval situaci a dodal, že cla jednoznačně platí dovozci.
Jak se vyhnout cenovému šoku?
Průzkum NRF zjistil, že 79 procent nakupujících letos očekává vyšší ceny. Dovozci včetně Zephra sice absorbují část počátečních nákladů, ale zbytek přenášejí na své maloobchodní partnery, jako je Ryan Goldman z obchodu Phantom Halloween. Ten pak musí rozhodnout, jak se to promítne do cen pro koncové zákazníky.
„Cílem je udržet ceny na co nejnižší úrovni, protože víme, že se kvůli clům zvýší,“ vysvětlil Goldman, který ale nechce, aby se zdražení týkalo všech produktů. Kostýmy budou zákazníky letos pravděpodobně stát o 5 až 10 dolarů (104 až 208 korun) více. Ceny dětských kostýmů se snaží nezvedat, zatímco produkty pro dospělé bude muset mírně zdražit.
Náklady na zboží vyrobené mimo Čínu můžou zůstat neměnné. Například Zephro využívá k výrobě svých latexových masek mexickou továrnu, která v současnosti nepodléhá clům, protože spadá pod dřívější obchodní dohodu. A stejná zůstane i cena některých kosmetických přípravků, protože se vyrábějí ve Vietnamu, Indii nebo Velké Británii.
Horor pro malé podniky
I když jsou ceny některých položek stabilní, stres z cel poškozuje celý halloweenský průmysl a asociace Halloween and Costume Association uvedla, že situace vyvolala značné obavy zejména u menších výrobců, kteří nemají dostatek prostoru na zmírnění cenového tlaku nebo přesunutí provozu do USA. Překážky pro druhý zmiňovaný krok jsou značné, od nákladů na infrastrukturu a regulační zátěže až po dostupnost surovin.“
Malé a střední podniky jsou podle Zephra většinou závislé na zahraničních továrnách, protože regulace a daně ztěžují produkci ve Spojených státech. „Pokud opravdu chcete, aby se sem výroba vrátila, musíte se podívat, proč byla přesunuta, Pak můžete motivovat společnosti k výrobě, ne je penalizovat za to, že využívají továrny, které tu už nemáme.“
Goldmanova rodina založila Phantom Halloween v 80. letech. Byl tedy svědkem nejrůznějších událostí, které jejich podnikání zasáhly během posledních desetiletí, od recesí přes přírodní katastrofy až po Covid-19. Jen v tomto roce to byly požáry a pak vysoká cla.
„Ukazuje se, že vstupy stojí o něco více,“ konstatoval Goldman s tím, že vše, co může o tomto Halloweenu dělat, je snažit se udržet nárůst cen pro své zákazníky na minimu.
„Řešíme následky tohoto problému, které nejsou dobré, protože vytvoří finanční zátěž pro mnoho rodin,“ uzavřel.