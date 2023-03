Tři roky prázdnin za pouhé dva miliony? Výletní loď MV Gemini už čeká v přístavu

Většina lidí alespoň jednou za život zatouží uniknout na nějaký čas z reality, ale málokomu se to skutečně povede. Hlavním problémem přitom povětšinou bývají finance. Společnost Life at Sea Cruises nicméně nyní přišla s nabídkou, díky níž by se takový sen mohl stát skutečností, aniž by to člověka finančně zruinovalo. Potenciální zájemce láká na tříletý ,výlet‘ lodí, jenž zahrnuje kompletní servis včetně jídla a pití, a vyjde v přepočtu pouze na zhruba dva miliony korun.

I taková částka sice na první pohled vypadá jako relativně velká suma, avšak po přepočtení na jednotlivé měsíce člověk zjistí, že by ho plavba stála jen o něco víc, než na kolik jej po započtení hypotéky a dalších vedlejších nákladů vyjde živobytí v kterémkoliv větším českém městě.

Zmíněná společnost nabízí tuto tříletou dovolenou prožitou na své lodi MV Gemini zhruba o třetinu levněji než konkurence a zdůrazňuje, že se taková nabídka již nemusí opakovat. Zájemci by se pomalu měli začít rozmýšlet, protože začátek cesty je naplánován už na 1. listopadu letošního roku.

Kancelář uprostřed moře

V sázce je podle pořadatelů mnohem více než jen tři roky na moři s veškerým komfortem. Plavbu doporučují i dobrodružným cestovatelům, kteří chtějí vidět celý svět. Vždyť kdy jindy se jim podaří strávit Vánoce v Brazílii, Nový rok v Argentině a Velikonoce na Maledivách?

Během plavby loď zakotví ve 375 přístavech v jihovýchodní a východní Asii, Austrálii, Středomoří, Severní Evropě či Jižní Americe. A dokonce propluje i okolo Antarktidy. Jen pozor na nereálná očekávání, jako je cestování časem. Firma totiž slibuje i návštěvu třinácti divů světa, které už bohužel tisíce let neexistují.

Zanechat veškerých povinností na tak dlouhou dobu si pochopitelně nemůže dovolit každý. I s tím však vedení Life at Sea Cruises počítá. Na palubě lodi proto naleznou dostatek pracovního prostoru i digitální nomádi či vytížení podnikatelé – kromě 14 moderních kanceláří disponuje plavidlo byznys centrem, zasedacími místnostmi, knihovnou či lounge barem. Vstupné do všech prostor je v ceně palubní vstupenky, a tak jediné, co si takoví lidé musejí zařídit, je, aby mohli své povolání skutečně vykonávat stoprocentně online.

„Víme, že spousta lidí bude během plavby pracovat a k tomu potřebuje kvalitní připojení k internetu, funkční vybavení i vhodné prostředí,“ cituje web CNN Mikaela Pettersona, výkonného ředitele Life at Sea Cruises. „Žádná jiná výletní loď takovou flexibilitu svým zákazníkům nenabízí,“ dodává.

Po práci legraci

Nuda na MV Gemini nehrozí ani ve volném čase. Kromě opalování a koupání v bazénu je možné zajít i do wellness centra, posilovny nebo na kosmetiku. Dále nechybí zážitkové restaurace, bary a kluby, které chystají bohatý program pro páry i pro nezadané.

Společnost chce zaujmout opravdu každého, včetně single cestujících. Připravila pro ně tedy různé slevy a výhody. Navíc tu na ně čeká spousta příležitostí k seznámení, třeba při romantickém západu slunce nebo na některém z bujarých večírků.