Trh sdílené mobility má do konce dekády dosáhnout hodnoty 400 miliard dolarů. Na městské dopravě se bude podílet sedmi procenty

Sdílená kola, elektrické koloběžky, anebo spolujízda. Takzvaná sdílená mobilita je na vzestupu zejména v posledních letech, kdy se kromě rychlosti dopravy klade čím dál větší důraz také na životní prostředí. Aktuálně tento způsob cestování volí lidé napříč světovými městy ve třech procentech případů, do roku 2030 má nicméně zájem vyrůst na procent sedm. S odkazem na společnost Oliver Wyman to uvedla agentura Reuters.

V rámci největší evropské technologické konference Web Summit v Lisabonu pak ta samá firma zveřejnila rovněž svůj odhad týkající se vývoje hodnoty trhu daného segmentu. Ta se má v následujících sedmi letech vyšplhat na 400 miliard dolarů, což v přepočtu odpovídá více než devíti bilionům korun.

Právě sdílená mobilita se údajně ukázala jako udržitelný model, jenž má ambice vyřešit různé dopravní překážky, jako jsou náklady a emise. „Sektor mobility se v posledních letech dramaticky změnil a kromě automobilů je nyní lidem k dispozici řada různých způsobů dopravy,“ nechal se slyšet vedoucí fóra Oliver Wyman Andreas Nienhaus.





Má obrovský potenciál, a přesto čelí kritice

Informace poradenská firma čerpala ze společnosti Bolt, která kromě přepravy osob umožňuje také pronájem vozidel pro takzvaný carsharing a zároveň nabízí i půjčení koloběžek a e-kol. Mimo to navíc působí též v oblasti dovážky jídla a potravin. „Sektor sdílené mobility se za posledních 10 let rozrostl a využívají ho miliony lidí,“ podotkl ředitel Boltu Markus Villig s tím, že jsme svědky integrace do širších městských dopravních systémů.

I přes obrovský rozmach nicméně Oliver Wyman upozorňuje také na stinnou stránku celého odvětví. To totiž současně čelí kritice hned v několika směrech. Některým lidem se například nelíbí, že sdílené prostředky přispívají k dopravním zácpám a podílí se na celkovém houstnutí dopravy ve městech. V souvislosti s elektrickými koloběžkami pak byly vyjádřeny i obavy týkající se bezpečnosti. A co se přepravních služeb typu zmíněného Boltu či Uberu týče, těm někteří zase vyčítají neuspokojivé pracovní podmínky pro řidiče.

Jinými slovy, ačkoli má sdílená mobilita dle Olivera Wymana potenciál výrazně snížit emise ve městech, její celkový dopad je aktuálně smíšený. Tím spíš, když je přímo závislý hned na několika faktorech, typicky třeba na chování samotných spotřebitelů. A rozporuplná je také koordinace s jinými druhy dopravy.

Na druhou stranu je potřeba zdůraznit, že třeba konkrétně elektrické koloběžky údajně nahrazují až 10 procent té automobilové. A stejně tak se musí zohlednit i další argumenty pro. Mezi ně patří například skutečnost, že spolu se segmentem jako takovým mají během následujících sedmi let samozřejmě růst i zisky, které z něj plynou, a nebo že zatímco v současnosti v tomto odvětví vydělává na živobytí více než devět milionu lidí, v roce 2030 jich má být hned o dalších sedm milionů víc.