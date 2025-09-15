Tohle letadlo si na povolení k vzletu ještě počká. Certifikace 777X nejde tak rychle, jak jsme doufali, přiznává šéf Boeingu

Generální ředitel společnosti Boeing Kelly Ortberg na konferenci Morgan Stanley Laguna shrnul, jak se v současnosti americkému výrobci letadel daří. Bohužel pro firmu, její akcionáře i aerolinky to ovšem příliš pozitivní zprávy nebyly. Boeingu se totiž stále nepovedlo dostat do zisku, a to z mnoha různých důvodů. Jedním z nich přitom je i významné zpoždění s certifikací nejnovějších širokotrupých proudových letadel 777X.
Při spuštění programu 777X v roce 2013 se očekávalo, že první stroj společnost dodá do konce dekády. Aktuálně ovšem výrobce předpokládá, že k tomu dojde až v příštím roce, tedy o šest let později. „Ačkoliv nebyly zjištěny žádné nové technické problémy, pro certifikaci letadla 777X zbývá udělat ještě hromada práce. I malé zpoždění celého programu má přitom na naši společnost poměrně velký finanční dopad,“ přiznal podle agentury Reuters Ortberg.
Raději počkat než ohrozit reputaci
Problémů, s nimiž se Boeing aktuálně potýká, je ve skutečnosti celá řada. Firma potřebuje navýšit produkci svého letounu 737 MAX, v čemž jí ale zatím brání omezení ze strany amerických federálních úřadů, které jsou reakcí na několik předchozích bezpečnostních incidentů daného stroje. Aktuálně proto společnost může vyrábět maximálně třicet osm kusů 737 MAX za měsíc.
Vidina je sice taková, že se do konce roku podaří navýšit produkci o čtyři letouny měsíčně, zdali se to ale skutečně povede, je kvůli špatně odvedené předchozí práci zatím ve hvězdách. „Naše společnost se musí nejprve vypořádat s tím, co je třeba udělat na úpravách programu 737, než bude moci zvýšit produkci,“ doplnil Ortberg.
Právě navýšení výroby aktuálně nejprodávanějšího letadla společnosti je přitom zásadní pro to, aby se Boeing zvládl vrátit zpět do zisku. V posledních letech totiž firma výrazně navyšovala svůj dluh, přičemž i podle Ortberga je její současná zadluženost až příliš vysoká. Výdělečnost Boeingu navíc zhoršují také aktuálně silné inflační tlaky v celém dodavatelském řetězci, které se negativně projevuje na výrobní ceně letadel.
Navzdory všem zmíněným potížím nicméně generální ředitel amerického výrobce tvrdí, že tentokrát navýšení produkce nechce nijak uspěchat, aby nedošlo k dalším problémům s kvalitou, jež by ohrozily již tak dost pošramocenou reputaci společnosti. „Boeing nezvýší výrobní tempo, dokud na to nebude plně připravený. Klidně počkáme další měsíc, protože jeden měsíc naši celkovou situaci nijak zásadně nezmění, zatímco případná další ztráta stability by představovala problém,“ shrnul Ortberg.
Nové objednávky i díky Trumpovi
Ačkoliv by se mohlo zdát, že má Boeing potíže, kam jen jeho letadla doletí, několik menších úspěchů v poslední době přeci jen zaznamenal. Nedávno například firma zvýšila tempo výroby letounů 787 Dreamliner z pěti kusů měsíčně na sedm, přičemž v nastoleném trendu hodlá nadále pokračovat. „V blízké budoucnosti plánujeme vyrobit osm strojů 787 za měsíc a pro příští rok se chceme dostat na hranici desíti,“ řekl Ortberg.
Další pozitivní zprávou pro amerického výrobce je skutečnost, že administrativa prezidenta Spojených států Donalda Trumpa tlačí na své významné ekonomické partnery, aby si kupovali letadla právě od něj. A jak se zdá, apely šéfa Bílého domu padají na úrodnou půdu, neboť Japonsko, Jižní Korea i některé další země již podaly objednávky na celé desítky boeingů.
„Neexistuje lepší způsob, jak napravit obchodní bilanci než koupit velké množství letadel. I přesto jsem ale přesvědčen, že mnoho nákupů bylo motivováno spíše nahromaděnou poptávkou po letounech, která vznikla už dříve,“ uzavřel generální ředitel Boeingu.