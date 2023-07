Threads jako reálná hrozba Twitteru? Nakročeno má, za necelý den si novou sociální síť stáhlo přes 30 milionů lidí

Přes 30 milionů uživatelů během prvních 18 hodin. Sociální síť Threads, kterou společnost Meta spustila ze středy na čtvrtek, se okamžitě stala nejstahovanější bezplatnou aplikací v britském a americkém App Store.

Podle agentury Reuters by tak nová služba mohla představovat skutečnou hrozbu pro konkurenční Twitter. Ten se potýká s problémy od loňského převzetí podnikatelem Elonem Muskem, který oblíbenou sociální síť koupil za 44 miliard dolarů, což odpovídá více než bilionu korun.

Následovala řada kontroverzních kroků, jež odradila nejen uživatele, ale také řadu inzerentů. Pro představu, poslední Muskovo rozhodnutí se týkalo omezení počtu tweetů, které si mohou uživatelé denně přečíst. Ještě předtím se miliardář uchýlil k masovému propouštění svých zaměstnanců, bez kterého by platforma údajně nepřežila. Právě toto klopýtnutí nahrává podle analytiků dobře financovanému novému konkurentovi.

„Vydání služby Threads společností Meta přišlo v ideální čas. Dává jí šanci bojovat o pozici Twitteru,“ uvádí pro Reuters profesor marketingu na Chapman University Niklas Myhr. Rozběhnutí Threads podle něj usnadní masivní uživatelská základna Instagramu – další dceřiné společnosti skupiny Meta se silnou reklamní sítí. „Pokud si uživatelé Threads osvojí, inzerenti je budou těsně následovat,“ dodává.

Hlavně žádné podvádění

Že silného konkurenta v nové aplikaci vidí i samotný Twitter, pak dokazuje třeba potenciální žaloba, kterou Muskova sociální síť vyhrožuje. Konkrétně Metu nařkla z krádeže obchodního tajemství, kterého se uvedená společnost měla dopustit najímáním bývalých zaměstnanců Twitteru. Na tuto skutečnost ve středu prostřednictvím dopisu upozornil generálního ředitele společnosti Meta Marka Zuckerberga právník zastupující Muskovu platformu Alex Spiro.

„Twitter hodlá přísně vymáhat svá práva duševního vlastnictví a požaduje, aby Meta okamžitě podnikla kroky k zastavení používání jakýchkoli obchodních tajemství Twitteru nebo jiných vysoce důvěrných informací,“ uvedl. K situaci se na své platformě následně vyjádřil i sám Musk. V tweetu uvedl, že „konkurence je v pořádku, podvádění ne“. Jakékoli nařčení z podvodu mluvčí společnosti Meta Andy Stone následně odmítl. „Nikdo z inženýrského týmu Threads není bývalým zaměstnancem Twitteru – to prostě není pravda,“ uvedl na stránkách Threads.

Nová sociální síť je zatím jediná, které Twitter hrozí žalobou, a to i přesto, že různých obdobných platforem po Muskově akvizici vzniklo hned několik. Jenže ostatní konkurenti Twitteru zatím zaznamenávají jen omezený úspěch. Jemu podobná aplikace Mastodon má podle svých webových stránek 1,7 milionu aktivních uživatelů, Bluesky podporovaná spoluzakladatelem Twitteru Jackem Dorseym asi 265 tisíc. Twitter měl oproti tomu v květnu loňského roku měsíčně aktivních 229 milionů uživatelů.

Dvoumiliardová základna

Threads, která je sice samostatnou aplikací, má tu výhodu, že se k ní lze přihlásit stejnými údaji jako k Instagramu. Díky tomu se otevírá pro více než dvě miliardy aktivních uživatelů, kteří sociální síť společnosti Meta používají pravidelně každý měsíc. Potenciální brzdou je ale aktuálně fakt, že kvůli ochraně osobních údajů není nová platforma zatím dostupná v žádné ze zemí Evropské unie včetně České republiky.

„Měla by existovat aplikace pro veřejné konverzace, ve které je více než miliarda lidí. Twitter k tomu měl příležitost, ale nezvládl to. Doufejme, že se nám to podaří,“ uvádí Reuters s odkazem na příspěvek na síti Threads, který zveřejnil Zuckerberg.

Oproti Twitteru postrádá Threads funkci hashtagů a vyhledávání podle klíčových slov. Uživatelé tak nemohou sledovat události v reálném čase, chybí rovněž možnost zasílání zpráv, dostupná zatím není ani verze pro stolní počítač. Nevýhodou pro uživatele by rovněž mohla být skutečnost, že na rozdíl od Twitteru nemají možnost filtrovat příspěvky tak, aby se jim na hlavní stránce zobrazovaly jen ty, o které mají zájem.

Aktuálně nejsou v aplikaci společnosti Meta přítomné žádné reklamy. A o monetizaci prý bude Threads uvažovat až v okamžiku, kdy uvidí jasnou cestu k miliardě uživatelů. Pomoci k příjmům by síti měly stávající reklamní vztahy s Facebookem. „Ve srovnání s Twitterem je Facebook méně nejistou sázkou a větším hráčem na reklamním trhu,“ uvádí docentka marketingu na Wharton School Pensylvánské univerzity Pinar Yildirim.

Podle některých analytiků představuje Threads podobný úspěch společnosti Meta, jaký předvedla při integraci klíčových funkcí platforem jako Snapchat či TikTok. Ty přetvořila v instagramová stories a reels.