Těžební průmysl chce být zelenější. Pomoci k tomu má obrovský náklaďák na vodík

Typický důlní nákladní vůz je s třípatrovou výškou a váhou 500 tun jedním z největších vozidel na naší planetě. Obrovský stroj ale vytváří i velké znečištění. Podle poradenské firmy McKinsey se těžební průmysl podílí na světových emisích uhlíku až sedmi procenty. „Zhruba polovina z nich přitom pochází z nákladních vozů používaných k přepravě těžkých hornin mezi různými místy,“ cituje web CNN hlavního systémového inženýra společnosti First Mode Davida Gerhardta.

Firma z amerického Seattlu se proto snaží přijít s inovativním řešením, které by neekologické dieselové motory nahradilo. Chce k tomu využít jeden z nejhojnějších přírodních zdrojů vůbec – vodík. Společnost zatím vytvořila třeba největší mobilní vodíkovou elektrárnu na světě. Ta integruje vodíkové palivové články s bateriovým napájením. Aby ale elektrárna zvládla pohánět vozidlo této velikosti, musí každou vteřinu vyrobit dva megawatty elektřiny, což by stačilo pro zhruba půl druhého tisíce běžných amerických domácností.

První testy probíhají v Jižní Africe

Problémem bylo, že podobně silné palivové články na trhu neexistovaly. Místo toho tedy First Mode zkombinoval několik menších palivových modulů a vytvořil hybridní elektrárnu o hmotnosti 25 tun. Podle Gerhardta stroj vážil stejně jako pět slonů a byl schopný přepravit náklad o hmotnosti další stovky těchto největších suchozemských savců na planetě. „Zkuste si představit sílu, která je potřeba k přesunu 100 slonů do kopce rychlostí 15 kilometrů za hodinu,“ dodává inženýr.

Letos v květnu zažil vodíkem poháněný nákladní vůz svoji oficiální premiéru v dole Mogalakwena v Jihoafrické republice vlastněném těžební společností Anglo American. Ta nyní doufá, že s pomocí zařízení alespoň trochu ušetří. Průměrný důlní nákladní vůz v její flotile totiž spotřebuje zhruba 900 tisíc litrů nafty ročně.

Šéf First Mode Chris Voorhees říká, že partnerství s Anglo American firmě „poskytlo platformu a vstupní bod do velmi komplikovaného důlního prostředí“. Dodává však, že při dekarbonizaci průmyslu je třeba zaměřit se kromě samotných nákladních vozidel i na to, jak jsou suroviny získávány a vyráběny.

Vodík palivem budoucnosti?

Nejnovější technologie First Mode není zdaleka jediná, která vkládá naděje do vodíku. Třeba v sousedním Německu letos v srpnu uvedli do provozu prvních 14 osobních vlaků na tento druh pohonu, zatímco největší evropský výrobce letadel Airbus hodlá testovat letadla spotřebovávající vodík už v roce 2026. Stejný optimismus pak sdílí také ropné společnosti, což dokládají třeba nedávné investice ve výši miliard dolarů do nových továren na vodík.

Inženýr energetického výzkumu Glenn Rambach si pak dokonce myslí, že vodíková technologie může ve výsledku překonat i elektrické baterie. Velkým problémem zatím ale je nedostatečné zázemí pro získávání a vytváření vodíkového paliva. „Věřím, že pro převoz materiálů v těžkém průmyslu jsou nejlepší hybridní vozidla poháněná kombinací vodíku a elektrických baterií. Hybridní pohon totiž může zmírnit problémy s nedostatky na infrastruktuře,“ myslí si Rambach.

Množství emisí způsobené vodíkovým pohonem závisí na tom, jakým způsobem se palivo vyrábí. Zatímco ,zelený‘ vodík vzniká pomocí obnovitelných zdrojů energie, při vytváření ,modrého‘ se používají fosilní paliva.

Avšak i když by se mohlo zdát, že ekologové budou z nápadu na využití vodíkového náklaďáku nadšeni, opak je pravdou. Vadí jim totiž pomyšlení na to, že by dotčený vůz měl být používán k výrobě dalších fosilních paliv. Voorhees s nimi každopádně nesouhlasí. „Pokud se naše vozidlo opravdu dostane do důlních závodů po celém světě, transformuje to celý těžební průmysl, který díky tomu bude ekologičtější,“ uzavírá ředitel First Mode.