„Tensoři“ prodali další startup. Německá kvantová firma Quantagonia putuje do rukou Američanů

Český investiční deep tech fond Tensor Ventures má za sebou třetí exit. Tentokrát prodal německou firmu Quantagonia zaměřenou na kvantové technologie, a to americké společnosti Strangeworks, jež patří ke globálním lídrům v oboru. V jejím čele navíc stojí William Hurley se zkušenostmi z Goldman Sachs i vlastních startupů. Díky tomu zakladatelé fondu Roman Smola, Martin Drdúl a Petr Ulvr nezvolili klasický prodej, ale plnění ve formě akcií Strangeworks.
Do Quantagonie Tensor Ventures investovali už v roce 2023. Postupně se k nim připojili i další partneři, včetně německých Fraunhofer Technology Transfer Fonds nebo finského deep tech fondu Voima Ventures. Podíl Čechů byl ale nejvyšší a celková hodnota investice dosáhla 4,3 milionu eur.
Potenciál kvantové technologie
Kvantové technologie jsou spolu s těmi bezpečnostními nebo vesmírnými jedním z hlavních oborů Tensor Ventures. Zde ale vedení fondu vidí přidanou hodnotu také ve spojení kvantových a klasických výpočtů. Právě to totiž firmám umožní připravit se na kvantovou budoucnost i bez výměny současného softwaru.
Zásadní je pro český fond každopádně i zkušený kupec v čele velkou osobností startupového světa. Takové příležitosti se podle Drdúla objevují jen výjimečně, proto ji nechtěli promarnit. „Technologie obou firem jsou opravdu velmi nadějné a osoba výkonného ředitele Strangeworks Williama Hurleye nám dává velkou naději, že se tato společnost stane kvantovým unicornem,“ říká spoluzakladatel Tensor Ventures s tím, že Hurleyův tah na branku je impozantní, takže nabídku přijali bez váhání.
Američanům připadne celý český podíl v Quantagonii. A jak již bylo nastíněno, obě strany se dohodly na finančním plnění za prodej německé společnosti ve formě akcií Strangeworks.
Osvědčený americký trh
Quantagonia není rozhodně prvním startupem, který úspěšně opustil portfolio Tensor Ventures a zamířil do Spojených států. Ještě před ní se podobnou cestou vydal izraelský Neuronix AI Labs prodaný americké společnosti Microchip nebo pražský Ultimate Suite, který pro změnu pod svá křídla přebral tamní korporát ServiceNow.
Tensory navíc pojí s USA i další firmy, které se věnují kvantovým technologiím. Jednou z nich je například rovněž americký startup QC82, jenž i nadále zůstává v portfoliu fondu. A není divu, zaujal totiž i agenturu amerického ministerstva obrany DARPA. Ta se zajímala především o jeho vývoj optického kvantového procesoru, který využívá fotony (elementární částice pohybující se rychlostí světla). V budoucnu by zmíněná technologie měla umožnit konstrukci superrychlých kvantových počítačů nové generace, jež teoreticky mohou fungovat i při běžné pokojové teplotě, a nikoliv jen v extrémním chladu jako v současnosti.