Vondráčkův Actum kupuje německou agenturu kuehlhaus AG. Po historicky první akvizici společnosti mají následovat i další

Technologická společnost s českými kořeny Actum Digital kupuje německou digitální agenturu kuehlhaus AG s obratem přibližně 125 milionů korun. Vedení firmy v čele s Tomášem Vondráčkem tak chce posílit své postavení na největším evropském digitálním trhu a zároveň upevnit pozici klíčového partnera pro digitální transformaci v německy mluvících zemích. Actum spolupracuje s klienty napříč Evropou, USA i na Blízkým východem, avšak k jeho hlavním trhům patří právě region DACH, tedy Německo, Rakousko a Švýcarsko, a přirozeně také Česká republika.

„Akvizice kuehlhaus AG je pro nás strategickým milníkem. Zatímco již řadu let úspěšně působíme na německém trhu, tento strategický krok by měl výrazně posílit naši lokální přítomnost o zajímavé klienty a místní kompetentní tým. Je to další posun k naplnění naší vize stát se jedním z klíčových hráčů v digitalizaci a AI (umělé inteligenci) nejen v Německu, ale i na dalších trzích v Evropě,“ říká šéf Actumu Vondráček.

Strategické spojení a nové příležitost i

Zatímco Actum se zabývá vývojem pokročilých softwarových řešení pro správu a zlepšování zákaznické zkušenosti, obchodu a dat a disponuje komplexním portfoliem služeb a mezinárodními zkušenostmi, německý kuehlhaus AG přináší expertízu v oblasti DXP systémů a e-commerce řešení, zejména pro tamní „Mittelstand“. Platformu pro další růst v regionu DACH by měla podpořit i pobočka Actum Digital, která byla před několika měsíci otevřena ve švýcarském Curychu.





„Německý ,Mittelstand‘ potřebuje získat větší dynamiku a drive v digitalizaci, aby zůstal mezinárodně konkurenceschopný. A přesně tuto energii spojení obou firem nabízí. Síla našeho partnerství spočívá v kombinaci porozumění německému trhu, které přináší kuehlhaus AG, s inovativními schopnostmi Actum Digital,“ vysvětluje Thomas Lang, nově jmenovaný ředitel Actum Digital Germany.

Loňské výsledky nenadchly

Vondráčkův Actum se zaměřuje především na výrobní podniky a již zmínění e-commerce projekty, kde má významný růstový potenciál. Důraz na inovace, cloudové technologie a AI, společně s rozsáhlými zkušenostmi v podnikatelském prostředí, vytváří ideální podmínky pro další expanzi, v níž chce firma pokračovat i v následujících letech.

„Máme v plánu realizovat minimálně jednu akvizici ročně. Kuehlhaus z tohoto pohledu vnímáme jako akvizici roku 2024, takže věříme, že už v roce 2025 navážeme nějakou další. Aktuálně máme rozjednané příležitosti v Německu, ale jsme v jednání i se zajímavými subjekty v ČR, Rakousku a ve Švýcarsku,“ dodává pro Euro.cz šéf Actumu.

V roce 2024 se obrat firmy zvýšil o pouhé jedno procento na 729 milionů korun, což je výrazně za očekáváním – zvláště poté, co předloni rostl meziročně 46procentním tempem. „Vzhledem k makroekonomické situaci na našich hlavních trzích je to však stále přijatelný výsledek,“ komentuje Vondráček a dodává: „Kromě ochablé poptávky v Německu a ČR mělo na nižší tempo růstu vliv i nefunkční strategické partnerství s Behind Inventions, které jsme ukončili ve druhé polovině loňského roku. Pro rok 2025 jsme výrazně optimističtější.“