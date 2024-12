Taxíky pro náctileté. Uber spouští v Česku novou službu, dětem umožní jízdu bez rodičů, avšak pod jejich neustálým dohledem

S platformami poskytujícími alternativní taxislužby se dnes lze setkat v každém větším městě. Jejich nedostatkem je nicméně skutečnost, že je většinou nemohou využívat nezletilé osoby bez doprovodu dospělých. Tedy až doteď.

Společnost Uber totiž přichází v Česku s novinkou, která právě tento problém řeší. Služba se jmenuje příhodně Uber for Teens, přičemž umožní přepravovat i děti ve věku 13 až 17 let, aniž by o ně jejich rodiče museli mít strach.

Pro využití této novinky bude nutné vytvořit teenagerům vlastní specializovaný účet v rámci rodinného profilu. Díky němu si pak nezletilí budou moci sami objednat jízdu, která ale proběhne pod stálým dohledem rodičů díky integrovaným bezpečnostním funkcím.





Rodiče budou znát i jméno řidiče

Asi nejzásadnější výhodou nové služby – která však v zahraničí již nějaký čas funguje – má být skutečnost, že rodiče mohou díky aplikaci sledovat cestu svých dětí v reálném čase. Ještě před zahájením jízdy navíc obdrží informace o řidiči, vozidle a cílové destinaci, aby přesně věděli, kam jejich potomek jede a kdo je za volantem. Navíc platí, že než teenager nasedne do vozu, musí nejprve řidiči sdělit svůj unikátní PIN kód. Bez něj jízdu zahájit nepůjde.

Vyšší bezpečnost má zajistit rovněž to, že rodiče mohou během jízdy kdykoli kontaktovat řidiče a mají také přístup k bezpečnostní lince Uberu. Samotný průběh jízdy pak bude automaticky sledován díky funkci Ride Check, která dokáže s pomocí senzorů a GPS dat zjistit, zda jízda vybočila z trasy, nečekaně zastavila nebo předčasně skončila. V takovém případě aplikace pošle teenagerovi i řidiči zprávu, aby se ujistila, že jsou v pořádku. Zmíněné funkce přitom řidič, rodič ani nezletilý nemůže nijak vypnout.

Uber vyvíjel účty pro teenagery více než rok, přičemž na jejich bezpečnostních funkcích se podíleli rovněž odborníci z několika nezávislých organizací. K nim patří třeba Safe Kids Worldwide a ParentZone, které se už mnoho let snaží vytvořit bezpečnější online prostředí právě pro rodiny s dětmi.

„Rádi jsme se podíleli na vzniku této nové služby, která je speciálně navržena tak, aby pomohla rodičům bezpečně dostat jejich náctileté děti z bodu A do bodu B. V rámci naší spolupráce jsme hovořili se stovkami rodičů a teenagerů po celé Evropě a spolu s Uberem se nám podařilo nastavit službu tak, aby poskytla bezpečné cestování od nástupu až po výstup,“ uvedl Vicki Shotbolt, šéf a zakladatel ParentZone.

Zatím jen v Praze a Brně, další města přibudou záhy

Teenagerské účty Uberu už nyní využívají miliony rodičů po celém světě, přičemž společnost tvrdí, že dosavadní ohlasy jsou velmi pozitivní. Dospělí oceňují především to, že služba jim přináší větší flexibilitu a klid, jejich děti si pak pochvalují hlavně vyšší nezávislost v rámci každodenní dopravy. I z těchto důvodů v Uberu věří, že novinka si brzy získá oblibu také v Česku.

„Rodinám s dětmi přinášíme inovativní funkci s klíčovými bezpečnostními prvky zabudovanými přímo v rozhraní aplikace. Ať už se dospívající dítě chystá na cestu do školy, jede domů z kroužku, nebo od přátel, rodiče vždy obdrží oznámení v reálném čase a mohou živě sledovat celý průběh jízdy. Naším cílem je ulehčit rodinné cestování a zároveň chceme zajistit, aby byli teenageři v bezpečí,“ vysvětlil provozní manažer Uberu pro Českou republiku Štěpán Šindelář.

Služba Uber for Teens je zatím v Česku dostupná pouze v Praze a Brně. Už v příštích týdnech by se ale měla objevit i v dalších tuzemských městech, kde společnost aktuálně působí, tedy rovněž v Ostravě a v Plzni.