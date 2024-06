Svými reklamami boří sociální sítě. A firmy jsou za ně herečce Daňhelové ochotny velmi štědře zaplatit

Pamatujete na „Bóbika“? Myslivce se špatnou muškou nebo Zadara Volaniče v podání Jakuba Koháka? Některé reklamy se divákovi zkrátka vryjí do paměti tak, že si je pamatuje ještě 10 let potom, co je přestanou v televizi vysílat. A těší se, až na ně během sledování svého oblíbeného seriálu nebo večerního filmu opět narazí.

Na reklamy Anny Jiřiny Daňhelové v televizi zpravidla nenarazíte. To proto, že jsou dělané především pro sociální sítě. A dost možná i proto, že by si je tam v jejich nynější podobě vysílat nedovolili, neboť nejsou místy zrovna dvakrát korektní. Ale to je jedině dobře, protože v nich tak mladá herečka může naplno realizovat své neotřelé nápady, být upřímně prostořeká a nechat vyniknout svůj jedinečný smysl pro humor. Což jsou všechno právě ty faktory, díky nimž by se třeba její reklamní spot na menstruační kalhotky Snuggs mohl jednoho dne stát stejně legendárním a nostalgickým jako klip s pejskem Bobíkem. Ostatně, posuďte sami.

Podobných reklam má Daňhelová vícero. A protože fungují, firmy na její služby čekají fronty. A také jsou ochotny za to nabídnout nemalé peníze. „Řádově stovky tisíc korun,“ odpovídá herečka na dotaz redakce Euro.cz, na kolik je takové spoty vyjdou.

„Mám ale trochu specifické podmínky pro tvorbu. Nerada jsem ze strany firmy omezována korekcí humoru, vizuálu i scénáře. Reklamy, ve kterých jsem nucená se takovým podmínkám přizpůsobovat, fungují samozřejmě daleko míň,“ říká otevřeně a pokračuje: „Je škoda, když z videa k divákům dojde jen polovina jeho potenciálu. Hlídám si hranici, kdy je tahle práce pro mě zábava a kdy už by se jednalo o povinnost. Případů, kdy se z tvůrce stal byrokrat, mám kolem sebe spoustu. Z množství nabídek nakonec realizuji tak třetinu.“





Scénář si vymýšlí sama

Veškerou tvorbu, kterou se Daňhelová na sociálních sítích nejen v rámci reklamních spotů prezentuje, si vymýšlí sama: „Nápady asi vyplývají z pohledu na svět. Nevím, mám v hlavě spoustu šíleností. Jediná reklama na Mixit vznikla z neautorizovaného, veřejně dostupného textu na internetu, ke kterému jsem přimyslela vlastní přirovnání a dosadila ho do alkoholového folkloru o Velikonocích.“

Teoreticky se dle jejích slov dá jeden reklamní shot natočit za pouhý den. Tedy za předpokladu, že se všechno sejde tak, jak má. Obvykle ale nechává vymyšlený scénář chvíli uležet, „aby od něj získala odstup“, a když jí po pár dnech přijde, že je stále dobrý, začne s jeho realizací.

Sama si 30letá herečka donedávna natočená videa i zpracovávala. Vzhledem k přibývající práci ale na to přestávala stačit, a tak má dnes již svoji vlastní produkci. A proč že vlastně u reklam sází především na humor?

„Myslím, že všichni už jsou neustálou propagací produktů otráveni. Často to firmy dělají způsobem, který mi přijde k mým smyslům násilný, nervy drásající. Tuším, že nejsem jediná, kdo při útoku takové reklamy odvrací pohled, vypíná zvuk a čeká nekonečné čtyři vteřiny, než bude moci video přeskočit,“ přiznává.

„Mé zpracování reklam vyplývá asi ze zodpovědnosti za pozornost mých sledujících. Dobrý produkt si zákazníci najdou. Snažím se ho prezentovat jako něco, o co se diváci mohou zajímat, pokud budou sami chtít – jako druhotnou nabídku, nikoliv útok. Prvotně bych proto ráda, aby se zasmáli,“ konstatuje Daňhelová.

Kohák v sukni

K reklamám na Instagramu a TikToku se Daňhelová dostala podobně jako řada jiných dnešních influencerů. Klíčová byla vlastní tvorba, která se zalíbila nejednomu marketingovému šéfovi nejedné v Česku působící firmy. Jestli dělá reklamu na zmíněné menstruační kalhotky, balení s müsli tyčinkami, nebo na kliniku plastické chirurgie, kde ženám udělají „trojky“ takové, že se za nimi najednou i Karlos Vémola bude otáčet, jí je vesměs jedno. Zvládá vše. Možná proto, že se s takovým talentem už narodila, možná proto, že ho bravurně vypilovala během studia hudebně-dramatického oboru na Pražské státní konzervatoři.

To však na druhou stranu rozhodně neznamená, že by firmám kývla na cokoliv. Jak sama říká, nikdy by prý nepropagovala cigarety. „A celkově věci, které mým sledujícím nijak neprospívají,“ doplňuje. Dočkají se diváci jejích reklam i v televizi?

„Dříve nebo později bych je natáčet chtěla, už k tomu mám i vlastní produkci. Na produkt bych ráda upozornila obsahem reklamy, nikoliv hlasitostí zvuku. Možná ze mě bude Kohák v sukni,“ směje se, avšak vzápětí dodává, že žádnou takovou nabídku zatím nedostala.

Otázkou je, zda je to dobře, či nikoliv. Protože jak už bylo zmíněno v úvodu článku, je to právě Instagram a další podobné aplikace, které jí díky svému způsobu fungování dovolují vyniknout naplno.

„Na sociálních sítích si totiž člověk sám rozhoduje o tom, koho a jaký obsah chce sledovat a naopak. Televizorů v domácnostech sice příliš neubývá, ale lidé víc než televizní kanály využívají internetové platformy. Mobil jako kulisu puštěný většinou nemíváte. Nebo jo? V televizi je 99 procent reklam vnímáno jako nutné zlo, které se musí vydržet nebo přepnout. Na sociálních sítích v nich sledující mohou sledovat alespoň toho, koho mají rádi,“ uzavírá herečka.