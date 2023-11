Sucho ohrožuje světovou logistiku. Panamský průplav bude muset v zimě omezit počty lodí na méně než polovinu

Extrémní sucho donutilo správu Panamského průplavu k přijetí drastického opatření. Kvůli nedostatku vody na této umělé vybudované lodní trase úředníci snížili počet dostupných slotů pro plavidla na přibližně polovinu obvyklého stavu. Omezení potrvají celou zimu, přičemž ta nejzásadnější mají přijít v únoru.

Panamské úředníky přiměla k vydání tohoto nařízení především skutečnost, že oblast zažila nejsušší říjen v dosud zaznamenané historii měření. Úroveň srážek v oblasti se letos snížila asi o třetinu v porovnání s předchozím rokem, což vedlo k tomu, že hladina vody v Gatunském jezeře, které kanál napájí, je na bezprecedentně nízké úrovni.

Aktuální situace představuje podle The Wall Street Journal pokračování několik měsíců trvajícího období vysokých teplot a slabých srážek, kvůli němuž byl již provoz v průplavu omezen. Podle plánů jeho správy bude nově v listopadu počet povolených denních slotů snížen na pětadvacet, v prosinci na dvacet dva, v lednu na dvacet a v únoru dokonce jen na osmnáct. Ještě v září přitom kanálem denně proplulo dvaatřicet lodí, zatímco v době, kdy žádná omezení neplatí, se toto číslo pohybuje až na hranici čtyřiceti.





Ve frontě je téměř sto lodí

Nastalý stav představuje závažný problém především z toho důvodu, že už teď je kapacita průplavu nedostatečná. Podle panamských úřadů aktuálně na obou stranách kanálu spojujícího Tichý a Atlantský oceán čeká asi 98 plavidel. Mnohé kontejnerové lodě plují podle pevných jízdních řádů, díky čemuž mají sloty rezervované několik měsíců dopředu a tyto komplikace se jich netýkají. Pokud ale plavidla rezervaci nemají, mohou být před kanálem uvězněna i po dobu několika týdnů.

Ve snaze přeskočit onu dlouhou frontu je mnoho lodních společností ochotno správě kanálu zaplatit extrémně vysoké poplatky. Dle tamního pracovníka Ricaurta Vásqueze Moralese už někteří dopravci poslali nabídku, že za jedno proplutí zaplatí i 2,4 milionu dolarů (asi 55 milionů korun). Obvyklá cena se přitom pohybuje okolo půl milionu (asi 11 milionů korun).

Morales uvedl, že průplavu by pomohlo vybudování další nádrže v horách, která by tvořila zásobárnu sladké vody. Dohoda z roku 2016 ale její stavbu zakazuje, přičemž se zatím nezdá, že by se na této skutečnosti mohlo v dohledné době něco změnit.

Problém mohou představovat i protesty

V důsledku aktuální situace mnoho expertů na lodní dopravu varuje přepravní společnosti, že jejich zásilky se můžou potýkat s velkými problémy. „Rezervační sloty jsou nyní opravdu klíčové. Plavidla bez předchozí rezervace mohou čelit obřím, takřka neomezeným zpožděním,“ nechali se slyšet analytici poradenské firmy Wilhelmsen.

Kromě mimořádného sucha navíc Panamu v posledních týdnech trápí i rozsáhlé protesty proti novým těžebním projektům, které už vedly k uzavření silnic v několika významných regionech. A ačkoliv zatím k žádnému zásadnímu narušení provozu průplavu nedošlo, dle odborníků z Wilhelmsenu by se to mohlo celkem rychle změnit: „Společnosti by měly být připraveny na potenciální zpoždění a chybné dodávky některých náhradních dílů, pokud budou protesty v nadcházejících dnech pokračovat.“