Staré telefony končí na skládce, mohly by však sloužit dál. Trh s repasovanou elektronikou čeká růst

Nový mobilní telefon si dopřáváme v průměru jednou za tři až čtyři roky, vzdát se těch starých ale Češi nechtějí. Většina z nich, konkrétně 56 procent, si totiž řekne, že by se již nevyužívaný přístroj mohl hodit například jako záloha v případě, že se právě rozbalená technologická novinka rozbije – nehledě na to, že se řada uživatelů smartphonů bojí o citlivá data, která měli v telefonu uložená.

Staré přístroje se nicméně oprášení dočkají málokdy, takže dříve či později končí na skládce. Do fáze recyklace dojde jen zlomek z nich, a i proto se elektronika stává jedním z nejrychleji rostoucích zdrojů odpadu na světě. Konkrétně mobily pak představují asi desetinu z 15,7 kilogramu elektronického odpadu, který za rok vyprodukuje průměrný Čech. Celosvětový objem tohoto materiálu vychází podle dat z roku 2019 na 53,6 milionu tun.

Rozbité neznamená k ničemu

Že vyhození nenapravitelně rozbitého zařízení do popelnice není tím nejvhodnějším řešením, tuzemští uživatelé sice vědí, ale o šetrnějších způsobech likvidace by uvažovala jen necelá polovina z nich. Proč? Podle průzkumu, který pro Swappie, platformu zabývající se repasováním a prodejem mobilních telefonů, realizovala agentura Kantar, za to může skutečnost, že 48 procent vlastníků rozbitého telefonu neví, že za něj mohou dostat peníze zpět, a pro čtvrtinu uživatelů znamená řešení staré elektroniky dle jejich slov „moc práce“. Právě proto je ve výsledku zrecyklováno jen 12,5 procenta elektroodpadu, ačkoliv zrovna v případě mobilů by se dalo buď opravit, nebo alespoň rozebrat na náhradní díly 70 procent vyhozených kusů.





„Chceme, aby lidé pochopili, že i když je zařízení vadné nebo rozbité, dá se využít. To je klíčová součást cirkulární ekonomiky,“ říká Simona Sedlárová, regionální manažerka Swappie pro Česko a Slovensko. „Při nákupu repasovaného telefonu z naší platformy zákazníci ušetří v průměru 61,5 kilogramu uhlíkových emisí oproti nákupu nového mobilu,“ dodává.

V průzkumu dále téměř polovina (47 procent) dotazovaných respondentů odpověděla, že o možnosti prodat svůj starý iPhone sice vědí, ale že o ni neuvažují. Převládají mezi nimi ti, kdo si chtějí starý mobil nechat do rezervy, nicméně jeden ze čtyř Čechů považuje prodej za příliš komplikovaný a časově náročný.

Pokud už se zdejší spotřebitelé odhodlají poslat telefon dál, pečlivě si vybírají, komu jej předají. Na prvním místě by zvolili přítele nebo příbuzného (45 procent), prodej jinému spotřebiteli prostřednictvím online bazaru by realizovali jen ve 35 procentech případů. Obchod s elektronikou nebo maloobchod by si vybralo 37 procent a pouze pětina by zvažovala prodej svého starého chytrého telefonu do internetového obchodu.

iPhone jako investice

Že se všichni ti, kdo odkládají staré telefony do šuplíků, ochuzují o mnohdy zajímavý příjem, dokládá několik dalších výzkumů. Zájem o telefony z druhé ruky totiž ve světě roste – loni jejich prodej stoupl o pět procent, zatímco popularita nových mobilů naopak o 12 procent klesla. Z nejnovějších dat rovněž vyplývá, že trh s použitými chytrými telefony poroste v letech 2022 až 2027 každý rok o 10,2 procenta. Do tří let se pak podle poradenské společnosti IDC, na niž se odkazuje server Computerworld, má na světě prodat až 413 milionů použitých smartphonů, které se řadí do kategorie ,bazarových‘ a repasovaných zařízení. Swappie navíc očekává další růst také na českém trhu.

A které že značky mobilů jsou na bazarech, pakliže už tam skončí, aktuálně v kurzu? Jednoznačně mezi nimi vede Apple. Slavné nakousnuté jablko si totiž drží svoji hodnotu mnohem déle než telefony se systémem Android, jež rychle zlevňují už po roce od zahájení prodeje daného modelu. „U českých zákazníků, kteří nakupují přes Swappie, v letošním roce převažuje obliba všech modelů z řady 11 a 12. Velmi populárními se staly také telefony Premium Series,“ potvrzuje Sedlárová pozici amerického výrobce.