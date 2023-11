Spoluzakladatel Googlu představil světu nové největší letadlo současnosti. Je dlouhé jako tři Boeingy 737 a vznese se i bez křídel

Nemá křídla, vrtulník to také není, a přesto létá. Či snad lépe řečeno poletí, neboť první letové zkoušky má teprve před sebou. Řeč je o novém největším letadle na světě – vzducholodi Pathfinder 1 z dílny amerického startupu LTA Research, za jehož vznikem stojí spoluzakladatel Googlu Sergey Brin.

Jak bude tento 124,5 metru dlouhý kolos vypadat, se již nějakou dobu vědělo. Z hangáru však poprvé vyjel teprve až tento týden, a to právě za účelem zahájení náročných zkoušek, na jejichž konci by měl být schválen ke komerčnímu provozu.

„Bylo to 10 let krve, potu a slz,“ parafrázoval slavný výrok bývalého britského premiérského předsedy Winstona Churchilla ve snaze popsat, jak náročné období má on a jeho tým za sebou, šéf LTA Alan Weston. „Teď musíme ukázat, že to také spolehlivě poletí v reálných podmínkách. A právě to se chystáme udělat,“ řekl dále webu TechCrunch.

Místo vodíku helium, diesel nahradila elektřina

V meziválečném období patřily vzducholodě mezi jeden z nejoblíbenějších způsobů přepravy. Vinou katastrof, z nichž nejznámější se odehrála v roce 1937 na letišti Lakehurst v New Jersey a stála život šestatřiceti lidí, od nich ale bylo postupem času upuštěno. Pathfinder se lodi LZ 129 Hindenburg, jež v tomto neštěstí sehrála klíčovou roli, podobá snad jen svým tvarem. Čistě z technologického hlediska je totiž pochopitelně mnohem dál.





Nové největší letadlo současnosti je sice zhruba o polovinu menší než skloňovaný Hindenburg, na rozdíl od něj ale i mnohem bezpečnější. Americká vzducholoď, jejíž cestovní rychlost má být až 120 kilometrů v hodině a která unese na čtyři tuny nákladu, je naplněna heliem, a nikoliv vysoce hořlavým vodíkem. Kromě toho je namísto dieslových motorů poháněna 12 elektromotory – ačkoliv je pravdou, že prototyp je vybaven i dvojicí diesel generátorů s výkonem 150 kilowattů.

Co se ocasních ploch týče, k jejich vychylování dochází prostřednictvím technologie fly-by-wife, tedy elektricky – žádná táhla či lanka, jako tomu bylo u jejích dávných předchůdců, zde člověk nenajde. Samotnou konstrukci pak tvoří na 10 tisíc trubek vyztužených uhlíkovými vlákny a tři tisíce titanových spojů, jež jsou společně potaženy lehkým syntetickým pláštěm z Tedlaru.

Pakliže současné testování půjde podle plánu, představí LTA v blízké budoucnosti ještě větší vzducholoď – Pathfinder 3. Cílem společnosti přitom je mít v provozu celou flotilu takovýchto plavidel, které mají jednak potenciál přepravit velké množství nákladu, případně i lidí, a zároveň mohou výrazně přispět k redukci skleníkových plynů produkovaných leteckým průmyslem.

„Jsem nadšený myšlenkou nepostavit jen jednu vzducholoď, ale položit základy k výstavbě mnoha dalších. Inovace a technologie, které se chystáme demonstrovat, mají potenciál pro vybudování zcela nového odvětví,“ nechal se slyšet Weston a dodal: „Nemyslím si, že by vzducholodě měly nahradit letadla, ale vidím tu pro ně prostor, aby se staly součástí dopravní architektury, která sníží uhlíkovou stopu celého leteckého odvětví.“

Vzhůru nad vodu

Aby se probíhající letové zkoušky mohly uskutečnit, musel za jejich účelem LTA Research získat speciální oprávnění od Federálního leteckého úřadu (FAA). K tomu mělo podle serveru IEEE Spectrum dojít začátkem září.

Samotné testy se budou konat na civilně-vojenském letišti Moffett Field v Kalifornii nedaleko města San José, tedy v oblasti známé jako Silicon Valley. Zpočátku bude vzducholoď lanem upevněna k mobilnímu stožáru a bude létat jen několik metrů nad zemí. Z kabiny ji budou prozatím řídit hned dva piloti, třebaže byla ve skutečnosti navržena jako jednopilotní.

Jakmile společnost tuto úvodní fázi dokončí, přejde k testování základních letových manévrů. Následně plavidlo zamíří nad vody Sanfranciského zálivu, kde v maximální výšce zhruba 450 metrů nad zemí (1 500 stop, neboť právě do této maximální výšky může vystoupat na základě povolení od FAA – pozn. red.) proběhne další série zkoušek.

„Existuje mnoho výhod, proč létat právě nad vodou. Zaprvé, když nad zálivem je vzduch klidnější než kdekoliv jinde. Což je velmi důležité. A také na povrchu pod ní není téměř žádný provoz. To je také velké plus,“ doplnil Weston.