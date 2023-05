Společné jmění manželů je nabýváno ode dne uzavření sňatku. Majetkový režim je však možné upravit

Co je společné jmění manželů

Společné jmění manželů, zkráceně SJM, vzniká v momentě, kdy doje k uzavření sňatku. Jedná se o institut, který stanovuje, že veškerý majetek získaný po svatbě je ve vlastnictví jak manžela, tak manželky. Jiná situace samozřejmě nastává, pokud byla před svatbou uzavřena předmanželská smlouva. V takovém případě se rozdělení majetku řídí podmínkami ujednanými v této listině.

Problematiku společného jmění manželů upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to konkrétně v § 708. Společné jmění manželů je možné změnit nebo úplně zrušit také v průběhu manželství, avšak nejčastěji se tak děje až v rámci rozvodu, nebo pokud jeden z manželů zemře.

Předmanželská smlouva

Zákonný majetkový režim je možné změnit na majetkový režim smluvený prostřednictvím předmanželské smlouvy. Před uzavřením sňatku se tak na základě této veřejné listiny (notářského zápisu) mohou snoubenci dohodnout, že budoucí majetek nabytý v průběhu trvání manželství bude podléhat režimu oddělených jmění, čímž se v podstatě vyloučí vznik společného jmění manželů. Každý z manželů tak bude výlučně nabývat majetek a odpovídat za své dluhy.

Co patří do společného jmění manželů

Podle občanského zákoníku patří do společného jmění manželů jak majetek, tak závazky, které vznikly po uzavření sňatku. V případě majetku se jedná až na výjimky o vše, co jeden nebo druhý z manželů získal během trvání manželství. To se týká nejen zakoupených nebo jinak získaných věcí, ale také například všech vyplacených příjmů.

Navíc se do společného jmění počítají také zisky z výlučného majetku. Tím je myšleno například nájemné, které vyplývá z vlastnictví bytu či jiné nemovitosti jednoho z manželů, a to bez ohledu na to, kdy tuto nemovitost dotyčný získal (zda před svatbou, nebo až po ní). V některých případech může být do společného majetku zahrnut dokonce také podíl v obchodní společnosti.

Některé předměty nebo finance zůstávají ale ve výlučném vlastnictví jednoho z páru i po svatbě. Do společného jmění manželů tak nepatří například předměty, které slouží pro osobní potřebu jedince (třeba hygienické pomůcky), a dále také finanční prostředky nebo věci, které jeden z manželů získal darem, dědictvím, jako náhradu nemajetkové újmy nebo právním jednáním vztahujícím se k výlučnému vlastnictví. Stejně tak nepatří do SJM ani prostředky nebo předměty, které získal manžel či manželka jako náhradu za zničení, poškození či ztrátu svého výhradního majetku.

Jak je to s dluhy

Jak bylo výše uvedeno, společný majetek manželů zahrnuje také dluhy, avšak pouze některé. Samozřejmě platí, že úvěry, které si manželé vzali společně, automaticky spadají do SJM. Může se jednat o hypotéky, spotřebitelské půjčky a jiné úvěry, u kterých podepsali smlouvu oba manželé. Pakliže se ale zadlužil pouze jeden z nich bez vědomí druhého, je situace trochu jiná.

Úvěr, který si vzal na sebe sám manžel nebo sama manželka, patří do SJM pouze za předpokladu, že vznikl za účelem obstarání věcí běžné spotřeby, tedy takových, které rodina nutně potřebuje pro život a chod domácnosti (to znamená například pro nákup potravin). Pokud se ale jeden z manželů rozhodne uzavřít úvěrovou smlouvu třeba na nákup nového auta, pak se jedná o závazek dotyčné osoby a do společného jmění manželů se nezahrnuje.

Dědictví a společné jmění manželů

Pokud vás zajímá, jaký má vliv na společné jmění manželů dědictví, pak se jedná o majetek, který zůstává ve výlučném vlastnictví dědice. V případě, že dědí oba manželé, nabývají majetek do podílového spoluvlastnictví. To samé platí také pro dary do společného jmění manželů, přičemž se tak děje na základě závěti nebo darovací smlouvy. Pokud není v příslušných dokumentech ujednáno jinak, rozdělí se majetek napůl, tedy každý z manželů bude vlastnit polovinu zděděné nebo darované věci.

Zúžení a rozšíření společného jmění manželů

Pokud chce manželský pár legálně nabývat majetek jiným způsobem, než je stanoveno zákonem, může tak učinit prostřednictvím smlouvy ve formě notářského zápisu. Jeden z takto modifikovaných režimů upravuje smlouva o zúžení společného jmění manželů. V rámci této veřejné listiny se upravuje způsob získání majetku, který byl nabyt během manželství.

Ve smlouvě je možné stanovit, které věci, jež by za normálních okolností byly součástí SJM, budou ve výlučném vlastnictví manžela či manželky. Stejně tak lze v rámci této listiny určit, jaký kdo bude mít podíl na příslušném majetku. Typickým případem je rozdělení podílu na nemovitosti (například v poměru 3/4 ku 1/4, 3/5 ku 2/5 a podobně).

Kromě výše uvedeného může být součástí smlouvy o zúžení SJM také ujednání, že určitý v budoucnu nabytý majetek nebude nikdy zahrnut do společného vlastnictví. Opakem této listiny je smlouva o rozšíření společného jmění manželů, v rámci níž lze do společného majetku zahrnout i věci či finanční prostředky, které nabyl jeden z manželů do výlučného vlastnictví před uzavřením sňatku.

Kdy dochází k zániku SJM

SJM obvykle zaniká na základě rozvodu, smrtí manžela či manželky nebo prohlášením za mrtvého. Nejsou to ale jediné případy, kdy dochází ke zrušení společného jmění manželů. Další situací je například vyhlášení konkurzu na majetek nebo uložení trestu propadnutí majetku jednoho z manželů.

V případě rozvodu je nejjednodušším řešením vypořádání společného jmění manželů vzájemná dohoda. V rámci ní se pár sám rozhodne a domluví, komu co připadne, nebo kdo koho vyplatí. Pokud se však manželský pár není schopen domluvit, přichází na řadu soud, který stanoví, jak bude s majetkem dále naloženo.

Manželé mají možnost do tří let od rozvodu podat k soudu návrh na vypořádání SJM. Pakliže tak neučiní, dojde k automatickému vypořádání, kdy majetek zůstane ve vlastnictví toho, kdo jej výlučně užívá jako vlastník pro svoji potřebu nebo potřebu rodiny. Zbylý majetek zůstane v podílovém vlastnictví. Pokud však návrh podán je, soud společný majetek přidělí jednomu z exmanželů, a ten následně druhého vyplatí.

