Spojené státy přicházejí o turisty. Které země z toho profitují?

Prognózy Asociace cestovního ruchu USA předpokládaly, že výdaje zahraničních turistů v zemi letos vzrostou na 200,8 miliardy dolarů (přes čtyři biliony korun). Mezitím se ale projevil vliv politické situace a silného dolaru, které řadu návštěvníků odrazují. Odhady Světové rady pro cestování a cestovní ruch z května už tak počítají jen se 169 miliardami (přibližně 3,5 miliardy korun), což znamená výrazný pokles.
Ještě lépe je propad vidět v porovnání s rokem 2019, protože tehdy Spojené státy navštívilo dokonce o 13 milionů více lidí, než jaký je předpoklad pro letošek. Zároveň v dlouhodobém srovnání klesl i podíl USA na globálním mezinárodním cestování. Zatímco v roce 1996 byl 8,4procentní, loni už to bylo jen 4,9 procenta.
Dovolená „doma” nebo v Latinské Americe
Úbytek turistů v USA podle CNBC znamená, že se část z nich přesune do okolních států, zejména do Kanady, Mexika a dalších zemí Latinské Ameriky. A v konečném důsledku může cestovatelů přibýt i v oblíbených evropských nebo asijských destinacích, což potvrzují rovněž zástupci českých cestovních kanceláří, které redakce Euro.cz oslovila.
Značně se v první polovině roku 2025 snížil počet Kanaďanů, kteří navštívili USA. Z údajů Amerického úřadu pro mezinárodní obchod vyplývá, že jich bylo o 18 procent méně. Spousta z nich se raději rozhodla objevovat krásy své vlastní země. Podle poskytovatele dat o nemovitostech CoStar to jen během července pomohlo zvýšit obsazenost hotelů v Kanadě na 77,6 procenta. Jde tedy o nejvyšší úroveň od předpandemického roku 2019.
Letní turistická iniciativa „Canada Strong Pass“ označovaná jako oslava kanadské síly a jednoty pak vedla k nárůstu návštěv tamních muzeí, historických památek a národních parků. Tento trend v posledních dnech potvrdila dokonce i kanadská vláda.
Řada jiných obyvatel země javorového listu se ale vydává na jih. „Vidíme, že mnohem více Kanaďanů míří do Mexika, Latinské Ameriky a Karibiku,“ cituje CNBC prezidenta výzkumné společnosti Tourism Economics Adama Sackse.
A podobný trend potvrzují i data firmy Booking Holdings, která rovněž poukazuje na značný nárůst cest z Kanady do Jižní Ameriky. Ta se navíc těší velké oblibě i u evropských cestovatelů, jež nejvíce přitahuje Karibik, a to právě jako alternativa k USA.
Nové cestovní koridory i tradiční destinace
V Booking Holdings si všímají vzniku nových cestovních koridorů, které dává společnost rovněž do souvislosti s poklesem zájmu o Spojené státy. Nejčastěji se nacházejí v Evropě nebo Asii, tedy v regionech, kde naopak turistů poslední dobou přibývá. Podle CNBC pak zejména lidé ze západní části Starého kontinentu začínají upřednostňovat cestování v rámci svého regionu a také na Blízký východ. A z vyjádření tuzemských cestovních kanceláří vyplývá, že jinak na tom nejsou ani Češi.
„Co se týče poznávacích zájezdů, mezi nejoblíbenější letos v létě patří Nejkrásnější kouty Švýcarska panoramatickými drahami nebo prodloužené víkendy v Římě a Paříži,“ popisuje tisková mluvčí Čedoku Klára Divíšková. A dodává, že se rozšiřuje také zájem o méně známá místa, protože Češi chtějí poznávat nové lokality – v průběhu roku tedy navštěvují i exotické země, které se stávají stále žádanějšími.
Naopak Petr Šatný z cestovní kanceláře Alexandria vnímá Čechy jako poměrně konzervativní cestovatele, u nichž vedou tradiční destinace, například Španělsko, Řecko nebo Turecko. Zmiňuje ale i rostoucí poptávku po menších letoviscích a Blízkém východě.
„Z méně tradičních destinací pokračuje loňský zájem o Albánii či Černou Horu, které mají letos procentuálně nejvyšší nárůsty. V předprodejích na zimní sezonu stejně jako loni i letos dominují (Spojené arabské) emiráty,” uzavírá.