Smrtelná rána pro špagety? Trump už „válčí“ i proti těstovinám. Italské výrobce děsí dopady navýšení cel o dalších 92 procent

Svět těstovin není jen symbolem italské kulinářské tradice, ale také úspěšným exportním artiklem. Ten se však nyní ocitl uprostřed politické přestřelky, která může otřást celým odvětvím. Washington totiž pohrozil navýšením cel o dalších 92 procent na některé z nejstarších italských výrobců těstovin. Italská média dokonce mluví o „Trumpově válce proti těstovinám“.
Dodatečné tarify, jež mají vstoupit v platnost v lednu, jsou výsledkem šetření amerického ministerstva obchodu kvůli podezření z dumpingu, tedy vývozu zboží za nižší ceny než na domácím trhu. Vyšetřování, které prosadily americké konkurenční firmy, se zaměřilo na výrobce La Molisana a Garofalo, jejichž prodeje ve Spojených státech jsou vysoké. Nepřímo však zasáhlo i dalších 11 značek, včetně rodinných firem Barilla a Pasta Rummo, píše The Guardian.
Export za miliardy
Itálie loni vyvezla těstoviny za více než čtyři miliardy eur (téměř 100 miliard korun), přičemž USA patří mezi tři hlavní exportní trhy. Výrobci proto varují, že nové clo by mohlo zasadit „smrtelnou ránu“ celému odvětví.
„Je to velmi citelný zásah a nikdo si neuměl představit, že by mohla nastat taková situace – zvlášť poté, co Evropa sjednala dohodu o 15procentním clu,“ uvádí prezident největší zemědělské asociace Coldiretti Ettore Prandini a dodává, že cla jsou obzvlášť krutá, protože americký trh je zaplaven napodobeninami známých italských značek.
USA jsou podle jeho slov hlavním viníkem, protože jsou největším producentem ‚italsky znějících‘ značek. Trh s napodobeninami italských produktů má celosvětově hodnotu kolem 120 miliard eur (tři biliony korun), z toho třetina připadá právě na Spojené státy. „To samozřejmě postihuje celý italský potravinářský průmysl,“ zmiňuje Prandini.
Existenční hrozba
Italští producenti těstovin přitom doufali, že nejhorší období celní války mají za sebou, když americký prezident Donald Trump letos v srpnu souhlasil se snížením cel na dovoz zboží z Evropské unie na jednotnou sazbu 15 procent. Stejně tak doufali, že je ochrání před dalšími zásahy jeho přátelské vztahy s italskou premiérkou Giorgií Meloniovou. To se ovšem evidentně nestalo.
Podle italského ministra zemědělství Francesca Lollobrigidy jsou cla na těstoviny „hyperprotekcionistická“ a nevidí pro ně žádný důvod. Vláda Meloniové i Evropská komise proto nyní lobbují u Washingtonu, aby rozhodnutí přehodnotil. Pro samotné výrobce těstovin přitom představuje rozhodnutí Spojených států existenční hrozbu.
Stěhování nepřipadá v úvahu
„Je to velká škoda. Poptávka po prémiových těstovinách v USA roste a naše značka si získala zákazníky díky tradičnímu způsobu zpracování, který zaručuje dokonalé al dente,“ zmiňuje Antonio Rummo, potomek šesté generace zakladatele firmy, jež vznikla v roce 1846 v Beneventu na jihu Itálie.
„Naše prodeje v posledních letech rychle rostly, ale Trumpova cla by mohla tuto expanzi zastavit. Jedno balení dnes stojí čtyři dolary (84 korun), ale s novými cly by to byl dvojnásobek,“ dodává.
Podobné obavy sdílejí i další producenti. Napříkladšéf La Molisana Giuseppe Ferro, jehož firma těstoviny vyrábí od roku 1912, považuje obvinění z dumpingu za neopodstatněná. Zároveň doufá, že si to Trumpova vláda rozmyslí, protože jinak by „nebylo možné pokračovat v práci“.
Podle odborníků mají být cla pobídkou pro italské výrobce, aby zřídili továrny přímo v USA. Jde přitom o strategii, která už dříve donutila třeba farmaceutický průmysl k investicím na americké půdě. Takovou možnost však značka La Molisana odmítla. Stejně tak marketingový ředitel společnosti Garofalo Emidio Mansi prohlásil, že firma nemá v úmyslu v USA továrny otevírat: „Jsme v Gragnanu u Neapole od roku 1789 a nikam se nestěhujeme,“ dodal.
Pro italské výrobce těstovin je tak výsledek amerického šetření těžko stravitelný. Už se proto chystají k právním krokům.