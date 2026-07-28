Shein vykázal obří ztrátu téměř sto milionů dolarů. Módního giganta trápí Trumpova dovozní cla, zvažuje kvůli nim zdražení

Obchodní válka rozpoutaná prezidentem Spojených států amerických Donaldem Trumpem ohrozila podnikání mnoha společností napříč různými odvětvími. Na seznam poškozených se nyní přidává i významný internetový prodejce módy Shein, který se po letech slušných zisků propadl do značné ztráty.
Původně čínská společnost, která aktuálně sídlí v Singapuru, podle BBC v prvních třech měsících letošního roku vykázala ztrátu ve výši 99 milionů dolarů, tedy přibližně 2,1 miliardy korun. Ve stejném období loňského roku ale firma dosáhla čistého zisku 395 milionů dolarů, což je asi 8,3 miliardy korun.
Rozhodně se přitom nedá říct, že módní gigant by ztrácel zákazníky. Ve finančním roce končícím v březnu 2026 měla společnost 281 milionů aktivních nakupujících, což je zhruba 16 procent více než v předchozím roce. Celkově pak lidé přes internetový obchod odeslali více než jednu miliardu objednávek.
Skončila celní výjimka
Za obrovským propadem zisku společnosti Shein stojí hned několik důvodů, tím hlavním jsou ale bezpochyby americká cla. Až do konce srpna loňského roku totiž v USA platila takzvaná výjimka de minimis, která umožňovala dovoz zboží v maximální hodnotě 800 dolarů (zhruba 17 tisíc korun) bez placení cel.
Američtí spotřebitelé přitom této výjimky využívali ve velkém, a to hlavně při nákupu levného zboží na internetových obchodech, jako jsou právě Shein či Temu. Donald Trump ale pravidlo de minimis zrušil, protože podle něj bylo zneužíváno k „vyhýbání se celním předpisům a dovozu smrtelných syntetických opioidů“ do Spojených států.
„Zrušení americké výjimky de minimis mělo nepříznivý dopad na naše tržby v USA a celkový růst našich čistých tržeb. V reakci na cla a daně zvažujeme širokou škálu možností, včetně zvýšení našich cen na americkém trhu, abychom kompenzovali část rostoucích nákladů,“ okomentoval své ekonomické výsledky Shein.
Problémy nastanou i v Evropě
Americká cla nebyla jediným problémem, jenž musel Shein v uplynulých měsících řešit. Společnost se potýkala také s dopady války v Íránu, která zhoršila ekonomickou situaci mnoha lidí, a tudíž snížila poptávku po módě. Uzavřený Hormuzský průliv pak zároveň zvýšil náklady na přepravu a způsobil zpoždění dodávek na mnoha trzích.
Kromě toho se zdá, že Shein už brzy čeká další závažná komplikace, tentokrát na evropském trhu. Začátkem července totiž Evropská unie přistoupila k podobnému kroku jako Spojené státy, a uvalila clo ve výši tří eur (72 korun) na dovoz levného zboží ze zahraničí, které mělo dosud výjimku. Cílem tohoto opatření bylo omezit velké asijské společnosti, jež do zemí EU dodávají zboží za velmi nízkou cenu, a představují tak nekalou konkurenci pro evropské firmy.
Jak výrazně nové opatření ovlivní podnikání společnosti Shein, je zatím těžké odhadnout. I sama firma ale přiznává, že se tohoto kroku obává. „Ačkoli je na úplné posouzení nových evropských cel ještě příliš brzy, je možné, že jeho dopady budou podobné jako u zrušení výjimky de minimis v USA, nebo ještě větší,“ uzavřel Shein.