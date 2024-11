Zaměstnanci Boeingu se vrací do práce, jejich stávka stála firmu 11,5 miliardy dolarů. Ryanair kvůli ní přepraví méně cestujících

Sedmitýdenní stávka, kterou krátce po nástupu nového ředitele Boeingu Kellyho Ortberga za účelem zvýšení mezd zahájilo přes 30 tisíc zaměstnanců zmíněného výrobce letadel, vyšla tuto americkou firmu na více než 11,5 miliardy dolarů (přes 268 miliard korun). Nejenže se stala nejnákladnější stávkou 21. století, ale kromě Boeingu zasáhla i celou řadu leteckých společností, které nedostávají slíbené dodávky nových efektivnějších letounů. Což pochopitelně negativně dopadá na jejich provoz.

S nižším počtem cestujících nejen v příštím roce vlivem výše popsaných komplikací počítá třeba irská nízkonákladová společnost Ryanair. Ta podle zpravodajské agentury Reuters nově odhaduje, že by do března roku 2026 mohla přepravit 210 milionů cestujících, tedy o pět milionů méně, než původně předpokládala.

Alespoň polovinu letounů, prosím

Nový počet plánovaných cestujících je založen na předpokladu, že Boeing dodá 15 z 29 letadel typu 737 Max, které mají irské aerolince dorazit do léta příštího roku. Vzhledem ke stávce je ale termín ohrožen. A co víc, komplikaci pro leteckou společnost, která je co do počtu přepravených osob největší v Evropě, aktuálně představují také klesající zisky.





Ty se za posledních šest měsíců do konce září meziročně propadly o 18 procent na 1,79 miliardy eur (skoro 42 miliard korun) po zdanění, a to zejména kvůli klesajícím cenám letenek, jež se za tuto dobu průměrně snížily o desetinu.

Na druhou stranu, jak sám generální ředitel skupiny Michael O'Leary podotýká, třetí čtvrtletí roku se jeví optimističtěji, protože ceny jsou oproti stejnému období v předchozím roce nižší jen mírně. „Výhledové jsou rezervace silné a stejně tak i poptávka. Zdá se, že pokles cen letenek se nadále zmírňuje,“ uvádí.

O něco konkrétnější byl finanční ředitel Ryanairu Neil Sorahan, který agentuře Reuters řekl, že v předposledním kvartálu letošního roku budou ceny letenek pravděpodobně klesat o méně než pět procent. Na jejich zlevňování měly v posledních měsících vliv třeba vysoké úrokové sazby, jež dopadaly na samotné spotřebitele, ale i skutečnost, že někteří prodejci letenek včetně Bookingu, Kayaku a českého Kiwi.com přestali kvůli právním tlakům lety Ryanairu svým zákazníkům nabízet.

Sorahan nicméně upozorňuje, že problém s firmami prodávajícími jejich lety je již v podstatě vyřešen, a to díky novým dohodám, ke kterým došlo s většinou z nich: „Omezená kapacita trhu a nižší úrokové sazby v příštím roce snad povedou k tomu, že bude prostředí pro ceny letenek příznivější.“

A je po stávce

Dobrou zprávou pro Ryanair i další letecké společnosti je rovněž fakt, že zaměstnanci Boeingu tento týden odhlasovali ukončení stávky. Rozhodli se přijmout až v pořadí čtvrtou nabídku, kterou jim výrobce letadel učinil. Ta zahrnuje mimo jiné i 38procentní zvýšení mezd rozložené do čtyř let, což je o tři procentní body více, než Boeing pracovníkům nabízel v posledním zamítnutém návrhu. Toto navýšení by dle analytiků v případě čtyřletého kontraktu znamenalo, že výdaje společnosti na zaměstnance vzrostou o více než miliardu dolarů.

Mnozí pracovníci Boeingu každopádně tvrdí, že vyšší příjmy nevynahradí zrušené penzijní plány a desetiletí, během něhož mzdy zaměstnanců zaostávaly za inflací. Odborová organizace se nechala slyšet, že její členové si za posledních osm let vydobyli pouze čtyři jednoprocentní navýšení finančního ohodnocení.