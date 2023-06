Rozlet povolen. Leteckým dopravcům se daří, jejich letošní zisky by měly být o poznání větší, než jak se zprvu zdálo

Zatímco světový obchod svým letošním výkonem přidělává ekonomům vrásky na čele, turismu jako takovému se aktuálně daří. Svědčí o tom mimo jiné vyhlídky leteckých dopravců, kteří věří, že v roce 2023 dosáhnou na o poznání větší zisky, než jak před časem předpovídali. Konkrétně by si odvětví civilní letecké dopravy mělo v tomto ohledu přijít na 9,8 miliardy dolarů (zhruba 215 miliard korun). Dříve přitom podle zpravodajské agentury Reuters počítali jen s 4,7 miliardy (103 miliardami korun).

Současné odhady vycházejí z aktuálně silné poptávky, kdy po dvou a půl letech covidové pandemie většina restrikcí odezněla a lidé mohou opět cestovat svobodně. „Pandemická léta jsou za námi a hranice jsou opět otevřeny jako normálně,“ řekl během každoročního setkání Asociace leteckých dopravců (IATA) její šéf Willie Walsh. To se konalo v tureckém Istanbulu.

Zájem o komerční leteckou dopravu nepolevuje ani navzdory faktu, že se řada vyspělých zemí potýká s vysokou inflací a že samotné aerolinky musely v průběhu uplynulého roku čelit zvýšeným nákladům na pohonné hmoty, které pochopitelně promítaly do cen letenek. Letos každopádně tyto tlaky alespoň částečně polevují, neboť ropa se na světových trzích prodává podstatně levněji než vloni.

Zatímco zkraje června roku 2022 byl barel severomořské ropy Brent k dostání za zhruba 121 dolarů, v době psaní tohoto článku se podle serveru Trading Economics prodával za méně než osmasedmdesát. Otázkou každopádně zůstává, co s cenou této strategické suroviny udělá víkendové rozhodnutí kartelu OPEC+, respektive jeho významného člena Saúdské Arábie o dalším snížení produkce. Rijád se totiž o víkendu nechal dle agentury AP slyšet, že počínaje červencem bude na trh dodávat o jeden milion barelů černého zlata méně.

Tržby se blíží předcovidové úrovni

Nehledě na aktuální situaci na trhu s ropou zástupci IATA očekávají, že se jejich letošní tržby navýší v celkovém součtu na hranici 803 miliard dolarů (asi 17,7 bilionu korun). To je jen o trochu méně, než jakými čísly se mohli dopravci pochlubit v roce 2019, kdy svět ještě žádnou nemoc posléze nazývanou jako covid-19 neznal.

„Není to tak, že by spousta lidí jen musela cestovat, oni chtějí cestovat,“ zdůraznil Walsh. „A budou tak činit i nadále,“ dodal s tím, že nárůst poptávky je mimo jiné důsledkem obecně vyšší zaměstnanosti, jež kompenzuje negativní vlivy spjaté s celkově horší výkonností globální ekonomiky: „To dodává spotřebitelům sebevědomí k tomu, že si mohou dovolit utrácet, že se mohou trochu zadlužit a užít si.“

Že by letošní rok mohl skutečně do jisté míry odčinit to, co covidová pandemie způsobila, nedávno nepřímo potvrdily i české nízkonákladové aerolinky Smartwings. Ty se rozhodly před blížícími se prázdninami podstatně navýšit kapacitu svého letadlového parku na celkem 53 strojů.

„Z důvodu vysoké poptávky a očekávané rušné letní sezóny 2023 posílí Smartwings stávající flotilu 43 letadel o další kapacity 10 letadel. Ty si na léto pronajme od zahraničních leteckých společností v rámci takzvaných ACMI kontraktů,“ uvedl dopravce zkraje května s tím, že součástí flotily je nově i v pořadí již osmý Boeing 737–8 MAX, přičemž dalších pět přibude nejpozději do příštího jara.

Urychlete výrobu, urgují aerolinky Airbus a spol.

Ruku v ruce se zlepšujícími se vyhlídkami dopravců narůstá i tlak na výrobce letadel. Ty Welsh o víkendu vyzval, aby navýšili kapacity svých produkčních linek a urychlili nasmlouvané dodávky, protože jedině tak bude mít odvětví možnost dohnat v příštích měsících to, co vinou covidu zameškalo.

Aerolinky podle něj „nemají strach o vývoj makroekonomických podmínek, ale zajímají se především o to, aby měly přístup k náhradním součástkám a novým letounům“. Pakliže by se tak nestalo, hrozilo by, že by se ocitly na hraně svých kapacitních možností: „Je to frustrující, protože aerolinky si jsou vědomy silné poptávky, ale nejsou schopny dorovnat tuto poptávku stejně velkou nabídkou. A to bychom rádi vyřešili,“ ocitovala Welshe Reuters.

Jak moc usilovně se jednotliví dopravci snaží v současné době své flotily zvětšovat, dokonale znázorňuje obří objednávka společnosti IndiGo poptávající 500 nových úzkotrupých letounů. Favoritem na její zisk je evropský Airbus se strojem z rodiny A320neo.

Ani jedna ze stran nechtěla podle zmíněné agentury v Istanbulu potenciální zakázku komentovat, pokud by se ale přeci jen stala skutečností, šlo by co do počtu kusů o největší objednávku vůbec. Podle katalogového ceníku by její hodnota činila nějakých 50 miliard dolarů (přibližně 1,1 bilionu korun), dá se však očekávat, že by na ni tento nízkonákladový dopravce, jenž se na domácím trhu těší 56procentnímu podílu, dostal značnou množstevní slevu.