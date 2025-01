Česká firma AirView vyvíjí unikátní aplikaci usnadňující monitorování staveb z dronů, pomohla i s výstavbou dálnice D4

Bratranci Miroslav Štaubr a Marek Růžek spolu dlouhá léta sdíleli nadšení do nových technologií, zejména pak do rychle se rozvíjejícího odvětví dronů. V roce 2017 se proto rozhodli, že společně založí firmu AirView, která se bude zabývat inženýrskou geodézií právě s pomocí těchto dálkově ovládaných zařízení. Oba začínající podnikatelé byli přesvědčeni, že oproti tradičním geodetickým metodám budou malé bezpilotní stroje schopné zajistit větší rychlost a efektivitu celého procesu, a tím i úsporu peněz.

„Když jsme v roce 2017 se zaměřováním drony začínali, byl v Česku tento obor v plenkách. Některé firmy už sice o této metodě věděly, obávaly se ale toho, že nebude dostatečně přesná. Když jsme tedy začínali, přinášeli jsme společnostem poměrně zásadní inovaci, takže bylo dost složité se prosadit,“ shrnul Růžek.

Část znalostí a zkušeností získali oba byznysmeni ze zahraničí, tedy především v západní Evropě a ve Spojených státech, kde už podobná řešení nějakou dobu fungovala. Klíčem k úspěchu byl ale také fakt, že na rozdíl od konkurence se AirView soustředí na relativně úzký segment, tedy hlavně na silniční a železniční stavby, zatímco ostatní firmy se kromě toho věnují rovněž energetice, zemědělství či požární inspekci.

„Stavebnictví pro nás bylo asi nejuchopitelnější, jelikož jsme kolem sebe měli lidi, kteří se geodézii věnovali. Navíc se tou dobou skutečně jednalo o díru na trhu, protože drony nevyužívaly ani největší společnosti na českém trhu jako Eurovia či Metrostav, které s námi dnes spolupracují,“ řekl Štaubr.





Hlavním důvodem, proč je využívání dronů ke geodézii stále více populárnější, je dle něj bezpochyby úspora peněz: „Je logické, že když máte několikakilometrovou stavbu silnice či železnice, její zaměření klasickým geodetem může trvat třeba i týden. My jsme s pomocí dronu schopni zaměřit kilometr stavby zhruba za 15 minut, což samozřejmě významně šetří náklady.“

Konkurence si nerozuměla s českým souřadnicovým systémem

Svým zákazníkům AirView nabízí hned několik různých služeb. Jednou z těch hlavních je produkt jménem Drony na stavbu, jehož cílem je naučit firmy tato zařízení používat. Což zahrnuje třeba to, jak s dronem létat, jak automatizovaně sbírat data na stavbách a jakým způsobem je následně kvalitně využít. Právě v komplexnosti získaných údajů totiž podle vedení AirView tkví jedna z hlavních výhod dronů.

„Od klasického geodeta zákazník dostává dokument s potvrzením, že v daném místě vykopal třeba 10 tisíc kubíků. V takovém případě ale nemá v ruce nic víc než informaci o výsledku práce. Díky používání dronů přitom nasbíráte velmi zajímavá vizuální data, z nichž následně můžou vzniknout detailní ortofota a 3D digitální modely poskytující mnoho užitečných informací o terénu, jako je například jeho výška či vzdálenost mezi různými body nebo výškové profily. To nás vedlo k myšlence, že bychom chtěli vytvořit aplikaci, která zákazníkům tato data lépe zpřístupní,“ vysvětlil Štaubr.

Podobné aplikace už sice ve světě existovaly, pro tuzemské firmy byly ale téměř nepoužitelné, protože nepodporovaly český souřadnicový systém, což přinášelo mnoho komplikací s následným zpracováním získaných informací. I na základě toho AirView v roce 2021 vytvořil aplikaci AVAG, která slouží pro pokročilou práci s geoinformačními daty, jež dodaly právě drony. Na ověření výpočtů přitom firma spolupracovala s ČVUT.

Jihočeská společnost měla zpočátku velké štěstí, protože hned první oslovený zákazník projevil o novinku zájem. Jednalo se o geodetickou firmu pracující na stavbě železničního koridoru z Prahy do Českých Budějovic, která už v té době měla k dispozici vlastní data, jež potřebovala dále využít. „V podstatě jsme k nim zaklepali na dveře, řekli jim pár vět o naší aplikaci a oni nám hned oznámili, že o ni mají zájem. Skoro jsme tomu nevěřili, vůbec by nás totiž nenapadlo, že to bude tak snadné,“ nechal se slyšet Růžek.

Po tomto průlomu se již aplikace AVAG poměrně rychle uchytila, a stavbařům tak usnadnila práci i na mnoha významných projektech. Asi tím největším byla před necelým měsícem dokončená výstavba 34 kilometrů české dálnice D4, na kterých pracovala společnost Eurovia. „Kromě inženýrské geodézie jsme se u této stavby podíleli rovněž na marketingu, jelikož jsme z dronů každé čtvrtletí natáčeli záběry z výstavby do propagačních videí,“ prozradil Růžek.

Takto velkých zakázek, jichž se AirView zúčastnil či účastní, je každopádně mnohem víc. Patří k nim třeba doplňkový bezpečnostní přeliv na vodním díle Orlík, železniční koridor v úseku Soběslav–Doubí, Jižní tangenta v Českých Budějovicích či rekonstrukce stanic Praha-Smíchov, Kladno nebo Pardubice hlavní nádraží. I v těchto případech firma celou stavbu zaměřuje a často se podílí také na propagačních videích.

Mezi zákazníky patří i těžaři

Vzhledem ke své oblíbenosti mezi zákazníky se aplikace AVAG stala v poslední době jakousi vlajkovou lodí celé firmy. Daří se jí natolik, že z českého trhu v podstatě vytlačila veškerou zahraniční konkurenci. Podle Štaubra s Růžkem za to může především již zmíněné zaměření na segment stavebnictví, díky kterému jejich software nabízí mnoho funkcí, které ostatní podobné produkty zkrátka a jednoduše postrádají.

Vedle již zmíněného Metrostavu či Eurovie v současnosti AVAG využívají třeba společnosti Colas, firmy ze skupiny VINCI Construction či koncern Swietelsky. „Jedná se tedy prakticky o všechny lídry českého stavebnictví, přičemž mnoho z nich k nám přešlo od zahraniční konkurence. Kromě toho lze aplikaci využívat i v lomech, takže máme další významné zákazníky z řad těžebních společností. Celkově už je jich v Česku několik desítek,“ zmínil Štaubr, podle něhož už o aplikaci projevila zájem třeba i Správa železnic a další statní organizace.

Dle Růžka zákazníci na AVAGu oceňují mimo jiné fakt, že jim software nabízí podkladové mapy přímo od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, což opět výrazně usnadňuje práci. Ještě významnějším přínosem je prý ale rychlost celého procesu, která je na stavbách skutečně zásadní.

„Díky aplikaci naši zákazníci ihned vidí třeba výšku terénu na daném místě v realistickém 3D modelu, takže vědí, zda je potřeba ji nějak upravit. Nemusí tedy čekat na příjezd geodeta a jeho závěry, což opět zásadně šetří čas a peníze. Od stavebních firem ale máme velmi dobrou zpětnou vazbu rovněž díky tomu, že naše komplexní modely šetří čas také na pravidelných týdenních poradách,“ řekl spoluzakladatel firmy.

V neposlední řadě hraje podle Štaubra AVAGu do karet rovněž fakt, že je levnější než zahraniční konkurence. Měsíční poplatek za jeho používání aktuálně vychází na 125 eur (asi 3,1 tisíce korun) pro celou firmu, bez omezení počtu jednotlivých uživatelů: „Naše aplikace má potenciál, a proto ji chceme rozšířit celosvětově. V tuhle chvíli už jsme s ní expandovali do několika dalších zemí, kde jsme ale stále v začátcích, takže se logicky snažíme zákazníky nalákat i nižší cenou.“

Odvětví s bilionovým potenciálem

Co se zahraničního působení týče, AirView se s AVAGem podařilo zaujmout firmy z celkem již 80 zemí světa, takže platící zákazníky má česká společnost takřka na každém kontinentu. Štaubr sice přiznal, že tržby mimo domácí trh zatím nejsou příliš vysoké, věří však, že se to může již brzy změnit. AirView totiž aktuálně hledá investora, který by firmě pomohl její expanzi uspíšit.

Vedle vstupu na zahraniční trhy je pro AirView důležitým cílem i rozšíření služeb do dalších průmyslových odvětví. Perspektivní je v tomto ohledu třeba zemědělství či energetika, jelikož drony se stále častěji používají například pro inspekce fotovoltaických elektráren. Za tímto účelem bude samozřejmě nutné ještě vylepšit stávající software, na tom však už firma v současnosti intenzivně pracuje.

Aktuálně posledním velkým plánem obou pánů pak je vytvoření školicího centra na jihu Čech, v němž se budou moci lidé vzdělávat právě v oblasti využívání dronů. „Víme, že trh s drony v následujících letech určitě výrazně poroste. Třeba společnost Drone Industry Insights uvádí, že do roku 2030 se toto odvětví dostane až na 55 miliard dolarů (dle nynějšího kurzu asi 1,3 bilionu korun), což je opravdu obrovská částka, z níž si chceme alespoň něco ukrojit,“ uzavřel Růžek.