My máme vody dost, tak vám ji klidně prodáme. Kalifornie, Nevada a Arizona řeší problém s vysychající řekou Colorado nevšedním způsobem

Řeka Colorado je se svou délkou téměř 2 340 kilometrů jedním z nejvýznamnějších vodních toků v celé Severní Americe. Původně malý potůček pramenící ve Skalnatých horách postupně protéká hned pěti státy USA, v nichž se nachází mnoho pouštních oblastí, kde obvykle není žádný jiný zdroj vody. Colorado tedy zajišťuje životodárnou tekutinu pro asi 40 milionů lidí v celkem sedmi amerických státech.
Zvětšující se města a intenzivnější zemědělství spolu s klimatickou změnou ovšem způsobují, že v posledních letech množství vody v Coloradu přestává stačit. Dobře to ilustruje třeba fakt, že řeka, která byla schopná vyhloubit i monumentální Grand Canyon, už dnes do Tichého oceánu mnohdy ani nedoteče, protože všechna voda se cestou spotřebuje.
Nepříznivou situaci potvrzuje rovněž výše hladiny vody v největší americké vodní nádrži Mead, kterou Colorado napájí. Zatímco ještě v roce 1983 dosahovala hladina výšky 373 metrů, dnes už je o 51 metrů níže. Vzhledem k malému množství sněhu, jež letos ve Skalnatých horách napadlo, navíc toto číslo do léta pravděpodobně ještě klesne. Stejně jako v mnoha posledních letech lze tedy očekávat, že jednotlivé státy přistoupí nejprve k dobrovolným a následně i povinným omezením množství odebrané vody.
Projekty podporuje hned několik států
Ačkoliv šetření vodou je samozřejmě důležité, odborníci se podle listu The Wall Street Journal (WSJ) víceméně shodují, že samo o sobě k vyřešení situace stačit nebude. Právě proto nyní státy na jihozápadě USA začínají hledat různé alternativy, díky nimž kohoutky v domech tamních obyvatel nezůstanou na suchu.
Na velmi slibném projektu pro zásobování vodou nyní pracují Nevada a Arizona spolu s vodohospodářským úřadem kalifornského okresu San Diego. Jejich cílem je využít miliony galonů sladké vody produkované největším severoamerickým odsolovacím zařízením v přímořském městě Carlsbad, které je mimochodem pojmenované po českých Karlových Varech.
Nutno zdůraznit, že ve skutečnosti by se žádná voda z Kalifornie do pouštních oblastí nepřevážela. Celý nápad spočívá v tom, že by Nevada a Arizona financovaly poměrně nákladný provoz odsolovacího zařízení pro veškeré potřeby okresu San Diego, a ten by se na oplátku vzdal svého federálně přiděleného podílu na vodě z řeky Colorado, která by tak mohla připadnout potřebným pouštním oblastem v obou zmíněných státech.
Dohoda má být uzavřena už brzy, přičemž zajistí vodu pro zhruba půl milionu lidí. Nevada a Arizona už ale pracují i na další podobné smlouvě, tentokrát s okresem Los Angeles. V něm by oba státy zafinancovaly výstavbu dalšího odsolovacího zařízení schopného poskytnout vodu pro 1,5 milionu lidí. A stejně jako v případě San Diega, rovněž největší kalifornské město by se následně vzdalo svého podílu vody z řeky Colorado právě ve prospěch Nevady a Arizony.
A inspirovat se zjevně nechali i v Utahu, jehož zástupci nyní po vzoru svých sousedů připravují investice do několika dalších odsolovacích zařízení u kalifornského pobřeží. Nápad už podpořil jak utažský republikánský guvernér Spencer Cox, tak šéf Kalifornie a možný prezidentský kandidát na prezidenta USA z řad demokratů Gavin Newsom.
Voda v Kalifornii může zlevnit
Pro realizaci podobných projektů nastala v poslední době ideální chvíle. Kromě nedostatku vody v Coloradu totiž došlo i ke značnému vývoji v segmentu odsolovacích technologií, které díky tomu zlevnily. Odborníci navíc očekávají, že větší množství plánovaných projektů do inkriminovaného odvětví přitáhne ještě více firem, jež opět přijdou s dalšími zajímavými inovacemi.
Neméně důležitým faktorem pak je i to, že určité části Kalifornie mají nyní, možná trochu paradoxně, vody přebytek. Třeba zmíněné San Diego po katastrofálním suchu v roce 1992 investovalo miliardy dolarů právě do vybudování odsolovacích zařízení a nádrží, jejichž účelem nebylo nic jiného než zadržet vodu v krajině. Za uplynulých více než 30 let se ale podařilo prosadit řadu úsporných opatření, díky čemuž se její spotřeba v okrese snížila téměř o polovinu, což městu umožňuje vodu (respektive práva k jejímu odběru) prodat.
Tento praktický obchod navíc pomáhá řešit další poměrně závažný problém, jenž dotčené části Kalifornie sužuje. Vzhledem k výše popsaným miliardovým investicím do vodohospodářství je tamní cena vody poměrně vysoká. Pokud bude ale nákladné technologie spolufinancovat Arizona, Nevada či jiné státy, může to kalifornským obyvatelům přinést zlevnění účtů. „Mým snem je cenová dostupnost, které můžeme dosáhnout právě tím, že budeme mít přebytek vody, který následně prodáme,“ uzavřel Nick Serrano, zástupce vedoucího kanceláře starosty San Diega, jenž má na starosti vodohospodářskou politiku.