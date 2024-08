Ráj na zemi trápí závažné problémy. Ekonomika Nového Zélandu takřka stagnuje, rekordní počet lidí proto míří do zahraničí

Rekordní počet lidí v posledních měsících opouští Nový Zéland, protože tamní ekonomiku trápí velké množství problémů. Dokazují to i oficiální údaje tamního statistického úřadu, podle nichž se z ostrovní země od loňského července do letošního června odstěhovalo více než 131 tisíc lidí. Jedná se přitom o vůbec nejvyšší počet v historii.

Mezi těmito lidmi bylo zhruba 81 tisíc občanů Nového Zélandu, což je téměř dvojnásobný počet oproti době před začátkem pandemie covidu. Zároveň tato čísla dokazují, že o život v zemi ztrácí zájem imigranti i zde narození. Na Nový Zéland se sice ve stejném období vydalo také velké množství přistěhovalců, díky čemuž se čistá migrace stále udržela v kladných číslech, odborníci ovšem očekávají, že se to v brzké době změní.

Austrálie nabízí lepší život

Obyvatelé země oslovení agenturou Reuters se shodují, že je trápí hlavně rostoucí životní náklady, vysoké úrokové sazby a málo pracovních příležitostí. Dle vládní statistiky ve druhém čtvrtletí vzrostla nezaměstnanost na 4,7 procenta, zatímco meziroční růst ekonomiky dosáhl pouhých 0,2 procenta a inflace zůstala na relativně vysoké 3,3procentní hranici.





I z těchto důvodů plánuje v současné době emigraci třeba Merrily Allenová, která se chce spolu se svým partnerem a 14letou dcerou začátkem příštího roku přestěhovat do města Hobart v australském ostrovním státě Tasmánie.

„Mám spoustu přátel, kteří odešli do Austrálie kvůli lepším pracovním příležitostem a celkově lepšímu a snadnějšímu životu. Zdá se, že Austrálie to vše poskytuje, a navíc neustále hledají lidi z mého oboru,“ uvedla Allenová, která má dlouholeté zkušenosti na pozici administrativního pracovníka v zubní ordinaci.

Před lety přišli, nyní znovu odchází

Podobně jako Allenová to vidí i další její krajané, pro něž je Austrálie destinací číslo jedna. Může za to třeba skutečnost, že Novozélanďani nepotřebují víza, aby mohli v sousední zemi pracovat. Kromě toho navíc Canberra nabízí relokační podpůrné balíčky pro lidi pracující v oblastech, kde je nedostatek zaměstnanců. Týká se to třeba pracovníků ve zdravotnictví, pedagogů či policistů.

Na Novém Zélandu je oproti tomu situace zcela opačná, protože tamní vláda přistoupila v rámci šetření ve státním sektoru k výraznému zeštíhlení pracovních míst. Mnoho kvalifikovaných lidí kvůli tomu přišlo o své zaměstnání, přičemž právě oni nyní tvoří nemalou část emigrantů.

Za stěhováním Novozélanďanů do zahraničí ale stojí i skutečnost, ze kterou tamní vláda tak úplně nemůže. V průběhu pandemie covidu a po jejím skončení se totiž do ostrovního státu vrátilo nezvykle velké množství lidí, kteří se odtud před lety odstěhovali do zahraničí. Postupem času ovšem tito Novozélanďani zjistili, že jejich vlast nabízí pouze omezené množství pracovních příležitostí, a proto nyní svoji zemi ve velkém znovu opouštějí.