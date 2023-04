První, ale jen napůl. Melbourne je nové největší město Austrálie, po 100 letech díky ,formalitě‘ předstihlo Sydney

Melbourne je nově největším městem Austrálie, a to i přesto, že dle loňského prohlášení o počtu obyvatel mělo metropoli Sydney předstihnout až za necelých deset let. Konkrétně se tak mělo stát někdy v letech 2031 až 2032. Jak je tedy možné, že na první příčce stanulo podstatně dřív?

Je to dáno primárně tím, že k určení počtu obyvatel používá tamní statistický úřad hned několik metod. Jendou z nich je i klasifikace významných městských oblastí, jež zahrnuje všechna přilehlá městská centra s více než deseti tisíci obyvateli.

Jinými slovy, hranice Melbourne, hlavního města státu Victoria, byly překresleny, v důsledku čehož od června roku 2021 zahrnují i okres Melton a spolu s ním od té doby i celkových 4,9 milionu obyvatel, tedy o bezmála 19 tisíc více než Sydney. To prvenství drželo přes sto let. „Po sloučení Meltonu do Melbourne má toto město v nejnovější klasifikaci více obyvatel než Sydney. Reálně však už od roku 2018,“ uvedl Andrew Howe z ABS pro deník Sydney Morning Herald. Ten překreslenou hranici následně označil za pouhou formalitu.

Kromě geografické změny hraje nezanedbatelnou roli i migrace obyvatel. „Lidí, kteří se ze Sydney stěhují do jiných částí Austrálie, je víc než těch příchozích, zatímco v případě Melbourne je to v posledních letech přesně naopak,“ napsal server CNN s odkazem na profesora demografie na Macquarie University, který měl tuto informaci sdělit rozhlasové stanici 2GB.

Oblíbená destinace Indů

Z projekce australské populace vyplývá, že počet obyvatel Melbourne i Sydney má v následujících letech růst, přičemž migrace bude kompenzovat dopady nízké porodnosti. Ty jsou aktuálně znát v obou zmíněných městech, třebaže v posledním desetiletí se situace výrazně zlepšuje.

Dle Liz Allenové, demografky z Australské národní univerzity, je přírůstek porodů dokonce výrazným prvkem růstu města Melbourne. Do toho rovněž ve velkém míří lidé ze zámoří. „Stalo se velmi atraktivním místem zejména mezi lidmi narozenými v Indii,“ okomentovala profesorka.

To, že by mělo Melbourne nově držet titul největšího australského města, však zpochybňuje. Geografické měřítko, na jehož základě předběhlo Sydney, prý bývá méně spolehlivé. Naopak běžněji používaná a stabilnější geografická klasifikace ukazuje, že zatímco Sydney mělo v červnu 2021 5,3 milionu obyvatel, v Melbourne žilo zhruba o 300 tisíc lidí méně.

Allenová zároveň podotýká, že v následujícím desetiletí Melbourne na pomyslném prvním stupni skutečně stane. Ostatně, vyplývá to i z lednového prohlášení australské vlády. Ta konkrétně předpokládá, že v polovině roku 2031 dosáhne Melbourne na hranici šesti milionů obyvatel, přičemž v následujícím roce pak přidá dalších sto tisíc. Sydney by milník šesti milionů mělo překonat až na přelomu 2032 a 2033.