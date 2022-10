Prostřední vítězí. Australská aerolinka nabízí možnost vyhrát milionové ceny za obsazení nejméně oblíbeného sedadla

Bez výhledu z okénka a snadného přístupu na toaletu. Pokud jde o prostřední sedadlo v letadle, má většina cestujících jasno: rozhodně se jedná o nejméně oblíbené místo k sezení. Tento fakt potvrzuje i nedávný průzkum letecké společnosti Virgin Australia na sociálních sítích, podle kterého by si ze sedmi a půl tisíce zúčastněných prostřední sedadlo vybralo jen 0,6 procenta z nich.

Nicméně toto číslo by se v krátké budoucnosti mohlo zvýšit. Druhý největší australský dopravce hodlá cestující k dobrovolnému nákupu ,neoblíbeného‘ místa motivovat pomocí speciální soutěžní loterie v hodnotě 230 tisíc tamních dolarů (3,6 milionu korun). Účast v ní má jedno základní pravidlo. Usednout na prostřední sedadlo. Na tom, zda bude cestujícímu toto místo přiděleno u přepážky, anebo si jej sám vybere, záležet nebude.

„Virgin Australia je letecká společnost, která dělá věci jinak. Bavíme tím, že přicházíme se zajímavými inovacemi, díky nimž je každá část cestování úžasnější,“ řekla ředitelka Virgin Australia Group Jayne Hrdlicka v tiskové zprávě společnosti, na kterou upozornil web CNN.

Bungee jumping i let helikoptérou

V loterii mohou cestující vyhrát například letenky zdarma, let helikoptérou, dvě noci v Cairns nebo bungee jumping. Pro fanoušky australské fotbalové ligy jsou pak připraveny letenky a vstupenky na její finále a také exkluzivní vstup na oběd před zápasem a afterparty. Aby se však mohli soutěže zúčastnit, musejí být členy programu Velocity Frequent Flyer a zároveň starší 18 let. Aktivní bude soutěž až do dubna příštího roku a každý týden bude aerolinka losovat jiného vítěze.

Kromě toho mohou soutěžící vyhrát rovněž roční věrnostní status Platinum Velocity společnosti Virgin, která cestujícím přináší řadu výhod včetně přednostního odbavení, výběru sedadel a návštěv letištních salonků. Vítěz zároveň obdrží kredit v hodnotě jednoho milionu bodů.

Konec éry levných letů

Virgin Australia není pochopitelně jedinou leteckou společností, jež se snaží nalákat zákazníky na různé akce a nevšední programy. Například aerolinka Emirates v srpnu oznámila, že do své nabídky v první třídě přidá luxusní delikatesu ve formě ,bezedného‘ kaviáru a drahého šampaňského Dom Perignon. Kromě toho cestujícím dopřeje i řadu dalších gastronomických specialit včetně veganských jídel.

„Zatímco ostatní reagují na změny v letectví škrty, my v Emirates letíme proti proudu a investujeme, abychom nabídli našim pasažérům ještě lepší zážitky,“ okomentoval pro deník Independent šéf Emirates Tim Clark.

Agentura Bloomerg zase nedávno informovala o tom, že se vnitrostátní japonský dopravce Star Flyer snaží zaplnit prázdná sedadla tím, že vzdáleným pracovníkům z Tokia nabízí měsíční předplatné, v rámci kterého budou moci neomezeně cestovat mezi městy Tokio a Kitakjúšú, kde aerolinka sídlí. Součástí balíčku, jehož cena se má v přepočtu pohybovat od necelých 34 do 67 tisíc korun, má být také ubytování v jižním městě Fukuoka, kde jsou životní náklady mnohem nižší než v japonské metropoli. Letecká společnost sází na to, že tímto způsobem dokáže využít rostoucí poptávku po práci na dálku.

Zájem o leteckou dopravu by mohl v následujících měsících klesat kvůli zdražování letenek. Ty jsou momentálně na vyšší úrovni než před pandemií, což je ovlivněno třeba rostoucími cenami pohonných hmot. Vyšší ceny za leteckou přepravu v srpnu pro BBC potvrdil třeba generální ředitel nízkonákladové aerolinky Ryanair Michael O'Leary, která dříve nabízela zpáteční lety jen za několik stovek. Éra letenek za 10 eur je podle něj minulostí. Jejich průměrná cena by se v případě irského dopravce měla v následujících pěti letech vyšplhat z loňských čtyřiceti eur (zhruba 980 korun) na padesát (1200 korun). Zároveň však věří, že to cestující od letecké dopravy nijak výrazně neodradí.

O tom, že se ceny letenek už nikdy nevrátí na úroveň před pandemií, je přesvědčen také šéf největší německé letecké společnosti Lufthansa Carsten Spohr, který tuto skutečnost v září potvrdil třeba agentuře Reuters. Zároveň je však toho názoru, že odvětví komerční dopravy růst cen potřebuje. Bude díky tomu odolnější vůči případným výpadkům.