Představte si, že by za vás umělá inteligence napsala školní esej na libovolné téma. Dnes to možná zní jako sci-fi, brzy by se to ale mohlo stát realitou. Firma OpenAI totiž minulý týden zpřístupnila svého chatbota s umělou inteligencí ChatGPT, který komunikuje s uživateli děsivě přesvědčivým a výmluvným způsobem. Jeho schopnost poskytovat dlouhé, promyšlené a důkladné odpovědi na otázky a výzvy ohromila uživatele, a to včetně akademiků a pracovníků v technologickém průmyslu.

Nový nástroj se podle CNN rychle stal virálním. Významný investor ze Silicon Valley a spoluzakladatel Open AI Sam Altman v pondělí na Twitteru uvedl, že ChatGPT překročil jeden milion uživatelů. Upoutalo to také pozornost některých technologických lídrů, jako je třeba generální ředitel společnosti Box Aaron Levie. „Nová technologie opět změnila naše uvažování o počítačích. Už se to povedlo Googlu, Firefoxu, AWS i iPhonu a nyní to dokázala OpenAI s ChatGPT,“ napsal Levie na Twitteru.

Teple se oblečte

ChatGPT je velký jazykový model trénovaný na obrovském množství informací, jež poté používá k vytváření věrohodných odpovědí. Pochází od stejné společnosti jako umělá inteligence DALL-E generující zdánlivě neomezenou škálu obrázků podle zadaného popisu svých uživatelů. Po přihlášení mohou uživatelé požádat systém umělé inteligence o odpovědi na různé otázky. Velkou výhodou je pak skutečnost, že chatbot dokáže komunikovat mnoha jazyky včetně češtiny, takže si ho může vyzkoušet téměř každý. My jsme se ho zeptali konkrétně na následující otázky.

Co si na sebe mám obléct, když je venku pět stupňů Celsia?

„V případě, že je venku pět stupňů Celsia, je dobré si obléct teplé a hřejivé oblečení, abyste se udrželi v teple. Doporučuji vzít si teplou bundu nebo kabát, teplé rukavice a čepici, abyste ochránili svoji hlavu a ruce před chladem. V případě, že se chystáte ven na delší dobu, můžete si vzít také teplé ponožky a boty, které vás ochrání před chladem a vlhkostí. Je důležité, abyste se při nízkých teplotách dobře oblékli, abyste se udrželi v teple a zdraví.“

Jaký je smysl života?

„Je těžké odpovědět na tuto otázku, protože každý má svůj vlastní názor na to, co je smyslem života. Pro někoho může být smyslem života být šťastný, pro někoho může být smyslem života sloužit druhým lidem nebo se realizovat ve své práci. V zásadě lze říct, že smyslem života je to, co člověk udělá se svým životem, jakým způsobem ho prožije a co v něm dosáhne.“

Chatbot bývá přetížený

Mnozí uživatelé zkouší i kreativnější a obtížnější úkoly. Jedna osoba po chatbotovi chtěla, aby přepsal hit z 90. let „Baby Got Back“ ve stylu Canterburských povídek, jiný člověk požádal o tipy na výzdobu domova v pohádkovém stylu. Další mu pak zadal otázku ze svého školního testu, na což ChatGPT odpověděl esejí o pěti odstavcích týkajících se anglického románu Na větrné hůrce.

Na svém blogu minulý týden OpenAI uvedlo, že „nastavení umožňuje chatbotovi odpovídat na navazující otázky, přiznat své chyby, zpochybnit nesprávné předpoklady a odmítnout nevhodné požadavky“. Největším současným problémem ChatGPT je tak mimořádně velká poptávka, která způsobuje, že stránka občas bývá nedostupná.

I přes velké množství obdivuhodně věrohodných odpovědí jsou ale některé reakce chatbota přeci jen podivné a člověku by pravděpodobně došlo, že na druhé straně nesedí skutečná osoba. Nástroj také někdy předkládá příliš obecné odpovědi, což se nehodí pro konkrétní situace. Z tohoto důvodu například platforma pro kodéry a programátory Stack Overflow dočasně uživatelům zakázalasdílet informace z ChatGPT, protože to může být „velmi škodlivé pro web a pro všechny, kteří pokládají otázky“.

Nástroj pravděpodobně nezůstane zdarma

Stejně jako u jiných druhů umělé inteligence vyvolává nový chatbot vedle obecného nadšení i spousty obav. Podle kritiků by mohl narušit kreativní průmysl nebo šířit dezinformace. Kromě toho může ohrozit některé profese zabývající se psaním textu. Jako u všech nástrojů umělé inteligence pak hrozí i riziko toho, že ChatGPT bude udržovat různé předsudky získané ze souboru dat, na nichž je trénován.

Ředitelka výzkumného oddělení ve firmě ABI Research Lian Jye Suová upozorňuje, že chatbot funguje „bez kontextuálního porozumění jazyka“. „Pro model je velmi snadné dát vám věrohodně znějící, ale nesprávné nebo nesmyslné odpovědi. Postrádá také jakékoliv regionální a národní porozumění,“ podotkla.

Nástroj zatím funguje bezplatně, vývojáři ale omezili počet bezplatných dotazů. Když se pak Elon Musk nedávno zeptal na průměrnou cenu za ChatGPT chat, spoluzakladatel OpenAI mu odpověděl, že „v budoucnu to budeme muset více zpoplatnit, protože naše náklady na počítače jsou opravdu enormní“. Pokud si chcete chatbota vyzkoušet i vy, navštivte tyto webové stránky.

Další příklady reakcí chatbota:

Popiš mi děj knihy Babička od Boženy Němcové.

„Babička je kniha od Boženy Němcové, která je považována za jednu z nejznámějších českých klasických děl. Děj knihy se odehrává v české vesnici na počátku 19. století a sleduje osudy rodiny Brandlových a zejména jejich babičky. Babička je stará žena, která se stará o vnuky a předává jim tradice a zvyky svého lidu. Kniha vypráví o jejím životě a o tom, jak se snaží přestát těžké životní situace, jako jsou chudoba, nemoci a smrt blízkých lidí. Babička je také považována za symbol českého lidu a jeho odolnosti vůči utrpení.“

Co mám pořídit své matce k narozeninám?

„Pokud jste ztratili přehled o tom, co by se vaší matce mohlo líbit k narozeninám, můžete se zaměřit na nějaký praktický dárek, který jí bude užitečný nebo se bude hodit. Třeba jí můžete koupit novou kabelku nebo tašku, pěkný ručník nebo osušku nebo třeba nějaký krásný dekorativní předmět do domácnosti. Pokud se vám nechce chodit po obchodech, můžete jí koupit pěknou kytici květin nebo nějaké dobré jídlo, které by ráda snědla. Důležité je, abyste věnovali dárek s láskou a mysleli na to, co by vaši matku nejvíce potěšilo.“

Jak se nejrychleji dostanu z Olomouce do Prahy?

„Nejrychlejší způsob, jak se dostat z Olomouce do Prahy, je letecky. Můžete také jet autem nebo vlakem. Doporučuji zkontrolovat jízdní řády a ceny letenek a srovnat je, abyste mohli vybrat nejvýhodnější možnost. Je také dobré zvážit, zda budete potřebovat parkování nebo přepravu do a z letiště, abyste mohli zjistit, který způsob dopravy je pro vás nejlepší.“

Jaký je nejlepší způsob léčby zánětu nosních dutin?

„Zánět nosních dutin se obvykle léčí pomocí léků, jako jsou kapky nebo spreje do nosu, které obsahují kortikosteroidy nebo decongestanty. Tyto léky pomáhají snížit otoky a zánět v nosních dutinách a ulehčit dýchání. Doporučuje se také zvýšit příjem tekutin, aby se zabránilo dehydrataci, a užívat léky proti bolesti, pokud je to nutné. Pokud se stav nezlepší nebo se objeví další příznaky, měli byste se poradit s lékařem. V některých případech může být nutné užívat antibiotika nebo jiné léky.“