Přesvědčíte umělou inteligenci, aby vás pustila z vězení? Nová česká RPG hra od firmy eMan má změnit celé odvětví

Asi každý počítačový hráč může potvrdit, že po nějaké době se i sebelepší hra začíná opakovat, kvůli čemuž o ni mnohdy ztratí zájem. To by se ale brzy mělo stát minulostí. Čeští vývojáři totiž nyní dokončují hru Realms of Alterra, která by měla změnit nejen tuzemský gamingový průmysl. Unikátní RPG totiž využívá umělé inteligence schopné samostatně generovat nové herní prostředí.

Celý projekt vzniká pod dceřinou firmou společností eMan Legend has it, a to vlastně i tak trochu náhodou. „Nejprve bylo našim cílem vytvořit NFT hru, nakonec jsme ovšem svět kryptoher značně přerostli. Implementovali jsme totiž umělou inteligenci, čímž vznikl zcela nový žánr – AI sandbox. Díky tomu je Realms of Alterra v českém prostředí zcela jedinečná,“ vysvětluje ředitel firmy eMan Michal Košek.

Nové RPG je zasazeno do světa, jehož příběh i krajina spojuje norskou mytologii s kyberpunkem. Ještě zajímavější je nicméně právě ona skutečnost, že se hra dokáže sama vytvářet a rozšiřovat. „Je v ní zakomponovaný procedurální engine, který jsme pojmenovali Holub na počest známého českého objevitele. To nám umožňuje víceméně nekonečně generovat nové herní světy a tím zajistit, že každá hra bude unikátní i při opakovaném hraní,“ popisuje zakladatel Legend has it Tomáš Pšenička.

Interakce jako z reálného života

Umělou inteligenci využívá téměř každá část Realms of Alterra. To znamená, že kdyby hráče v kterémkoliv jejím okamžiku přestala bavit, bez problému se přenese do dalšího světa, kde začne objevovat doposud nepoznané.

„Hráči budou moct prozkoumat jedinečné procedurálně generované říše plné nepřátel, spojenců, zvláštních úkolů, náročných dungeonů a užitečných obchodů. Můžou přitom také konverzovat s nehráčskými postavami (NPC) ovládanými umělou inteligencí, které neomezuje tradiční dialogový systém. Jsou totiž plně poháněny neurálními sítěmi a jejich textovými vstupy,“ dodává Pšenička s tím, že technologie umožní i rozvoj a personifikaci postav nebo tvorbu historie a příběhů v rámci každého herního světa. To by mělo uživatelům přinést zážitky, s nimiž se ještě nikde jinde nesetkali.

„V běžném RPG obvykle hráči s postavami NPC interagují minimálně, protože jsou nudné a od samotného hraní spíše zdržují. V Realms of Alterra by to ale mělo být naopak. Hráč bude mít za úkol přemluvit postavu, aby jej měla ráda, nebo ho třeba pustila z vězení,“ potvrzuje.

Právě snaha o co největší ,polidštění‘ NPC byla jedním z hlavních cílů vývojářů stojících za Realms of Alterra. A dle provozního ředitele zmíněné dceřinky Damiána-Ondřeje Šulisty se tento záměr naplnit podařilo: „Postavy v našich světech konverzují běžným jazykem, autonomně naplňují lidské potřeby a utvářejí komplexní vztahy mezi sebou a hráčem. Stejně tak, jako to známe v reálném životě.“

Do budoucna má být tato novinka využitelná rovněž mimo gaming. Hodit se může třeba při zaučování nováčků v bance, ale vlastně i v rámci téměř jakéhokoliv jiného firemního procesu. Ostatně i proto se společnost eMan nedávno rozhodla její vývoj přesunout do samostatné firmy Anigmation.

V plánu je i hra s robotem Sophia

Na nové umělé inteligenci spolupracovali s českou společností také hongkongští vývojáři Hanson Robotics, kteří se proslavili díky humanoidnímu robotovi Sophia. Ta se za poslední léta objevila v řadě pořadů – povídala si například s americkým komikem Jimmym Fallonem a zašla na rande s hercem Willem Smithem.

Již brzy by navíc tato česko-hongkongská kooperace, na níž se podílí i zdejší herní studio GoldKnights, měla přinést další pozoruhodnou novinku. „Pracujeme na novém projektu Sophia AI Lab (SAIL), spadajícím mezi takzvané shelter survival hry. Cílem hráče bude přesvědčit obyvatele bunkru, aby přijali Sofii jako svého vůdce. Hráč bude s bunkrem a Sophií interagovat přes počítačovou síť a uvidí jen to, co mu umožní zrovna funkční kamery. Věřím, že kombinace tohoto typu hry, umělé inteligence a našeho zkušeného týmu povede k celosvětovému úspěchu,“ míní Vladimír Geršl ze studia GoldKnights.

Do obou projektů bylo již investováno přes 50 milionů korun pomocí konvertibilních nástrojů. Realms of Alterra je momentálně ve fázi herního dema, první zájemci si ji budou moct zahrát už letos v červnu. V plánu je nejprve uvedení na platformě Steam pro počítače – prozatím v režimu Early Access –, přičemž na základě zpětné vazby od samotných hráčů pak podle vývojářů projde ještě dodatečnými úpravami.