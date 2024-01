Pracovní trh se letos dočká akcelerace, předpovídá Mikschik ze StartupJobs. Najímat budou hlavně mladé vývojářské firmy

Dle kariérního portálu StartupJobs čeká tuzemský pracovní trh masivní náborová vlna. Vyplývá to z rostoucího zájmu o inzertní plochy, které firmy nakupují ve větší míře než dřív. Ve stejnou dobu roste také počet uchazečů o zaměstnání, těch platforma loni evidovala 145 tisíc, tedy o 45 tisíc více než v roce 2022.

„Loňský rok byl úplně jiný než několik let předchozích. Stali jsme se svědky toho, že se pracovní trh v našem segmentu obrátil naruby – namísto překotného nabírání lidí do zásoby firmy pečlivě vážily každou vypsanou pozici,“ přibližuje zakladatel a generální ředitel Filip Mikschik. V důsledku této situace se na trhu práce záhy ocitla celá řada práce chtivých uchazečů. Ti budou mít letos o poznání vyšší šanci na přijetí. Ony ,váhající‘ společnosti se totiž nyní opět osmělují a chystají se najímat.

„To vidíme na vyšší poptávce po kreditech, jimiž si firmy později platí inzeráty. Přičteme-li k tomu fakt, že v minulém roce evidujeme skoro o 50 tisíc uchazečů více než v roce předchozím, je téměř jasné, že pracovní trh v našem segmentu čeká v roce 2024 akcelerace,“ dodává Mikschik s tím, že mezi třetím a čtvrtým kvartálem roku 2023 vzrostlo množství nakoupené inzerce, kterou firmy plánují čerpat v budoucnu, o více než polovinu.





Mezi ,premianty‘ EU

Že budou firmy v roce 2024 nadále nabírat, si myslí i generální ředitel české odnože společnosti Welcome to the Jungle (WTTJ) Honza Klusoň. Poptávku však očekává zhruba stejnou jako loni. Největší zájem bude o zaměstnance ze segmentů, jež jsou úzce spojeny s technologickým rozvojem, jako IT, telekomunikace, výroba a logistika.

„Dále může růst poptávka v odvětvích, která jsou důležitá pro ekonomiku, například zdravotnictví, vzdělávání a veřejná správa,“ říká pro Euro.cz Klusoň. Záhy doplňuje, že oproti loňskému roku ve WTTJ pozorují nárůst pracovních míst o 3,3 procenta.

Podle tiskové zprávy zveřejněné Úřadem práce bylo ke konci prosince v evidenci téměř 280 tisíc uchazečů o zaměstnání, což je o zhruba 16 tisíc více než v listopadu a o bezmála 7,5 tisíce více než v prosinci předchozího roku. Nicméně, meziročně zůstal podíl nezaměstnaných osob stejný a na přelomu roku činil 3,7 procenta – jedná se o třetí nejnižší číslo v Evropské unii. Na rozdíl od minulého roku byl ale počet uchazečů o zaměstnání celkově vyšší než počet volných pracovních míst.

Minimálně na platformě WTTJ je tomu každopádně naopak. „Proto je pro firmy důležité ukázat svoji firemní kulturu a budovat značku zaměstnavatele, aby se na trhu práce odlišily od konkurence,“ uvádí Klusoň. Pokud jde o výhled do budoucna, ten je za něj optimistický: „Pracovní místa by měla být nadále nabízena díky zlepšujícím se ekonomickým podmínkám.“

Povede vývoj i e-commerce

Podle StartupJobs plánují nejvíce inzerátů vyvěsit startupové agentury a mladé vývojářské firmy. Pozadu však nezůstávají ani společnosti z odvětví e-commerce. Pokud bychom se na to podívali z dlouhodobého hlediska, pak nejvíce pozic zpravidla obsazují firmy, jež se soustředí na segment B2B SaaS (model, kdy jedna společnost poskytuje přístup ke svému softwarovému řešení jiným společnostem), a firmy s vlastní produktem.

A jaké pozice jsou mezi uchazeči nejžádanější? Nejvíce se jich loni hlásilo na nabídky týkající se oblasti vývoje. Tito zájemci dle StartupJobs představovali více než třetinu ze všech účastníků, podobně vysoká poptávka byla po pozicích v marketingu a obchodu, kam zamířilo 28 procent životopisů.