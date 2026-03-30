Poprvé po 165 letech. Podpis amerického prezidenta Trumpa se nečekaně objeví na stodolarové bankovce

Americké stodolarové bankovky budou od letošního léta nést podpis prezidenta země Donalda Trumpa. Podle agentury Reuters to přitom bude vůbec poprvé, co úřadující prezident podepíše jakékoli americké peníze.
V uplynulých 165 letech, tedy od roku 1861, se na bankovkách objevoval pouze podpis ministra financí a pokladníka Spojených států, který dohlíží na Úřad pro rytí a tisk a Mincovnu Spojených států. I v současnosti ministerstvo financí stále tiskne bankovky s podpisy bývalé ministryně financí Janet Yellenové a bývalé pokladnice Lynn Malerbaové, přičemž obě dvě jmenoval do úřadu předchozí prezident Joe Biden.
První stodolarovky s podpisem Trumpa, na kterých bude rovněž podpis ministra financí USA Scotta Bessenta, mají být vytištěny už letos v červnu, další bankovky pak vzniknou v následujících měsících. Červnové datum bylo zvoleno v souvislosti s oslavami u příležitosti 250. výročí vyhlášení americké nezávislosti.
Bessent ve svém prohlášení uvedl, že současný krok se mu jeví jako vhodný vzhledem k silnému hospodářskému růstu USA a finanční stabilitě během Trumpova druhého funkčního období. „Neexistuje silnější způsob, jak ocenit historické úspěchy naší skvělé země a prezidenta Donalda J. Trumpa, než americké dolarové bankovky nesoucí jeho jméno. Je navíc vhodné, aby byla tato historická měna vydána právě k 250. výročí Spojených států,“ řekl ministr financí.
Mince s Trumpem zatím nebude
Nový podpis je podle agentury Reuters nejnovějším pokusem Trumpovy administrativy a jejích spojenců umístit prezidentovo jméno na budovy, vládní instituce, válečné lodě a mince. Právě před týdnem ostatně Federální umělecká komise, jejíž členy jmenoval Trump, schválila návrh nové pamětní zlaté mince s Trumpovým obrazem.
V minulosti se přitom Trump snažil dosáhnout i toho, aby byla s jeho portrétem vydána rovněž klasická mince v hodnotě jednoho dolaru. To se ale zatím nepovedlo zrealizovat, protože existující zákony USA upravující tisk bankovek Federálního rezervního systému (Fed) zakazují zobrazování žijících osob na amerických mincích.
Co se týče designu nových stodolarových bankovek, ten by se s výjimkou Trumpova podpisu, který nahradí podpis pokladníka, neměl nijak změnit. Ministerstvo financí ale zatím přesnou podobu nové stodolarovky nezveřejnilo.
S odebráním svého podpisu z bankovky každopádně nemá problém současný pokladník USA Brandon Beach. Ten ve svém prohlášení uvedl, že tento krok podporuje, protože Donald Trump je architektem „zlatého věku ekonomického oživení Spojených států“. Jeho předchůdkyně Lynn Malerbaová pak Trumpův podpis odmítla jakkoli komentovat.