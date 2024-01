Platy učitelů v roce 2024 vzrostou. Navýšení bude realizováno prostřednictvím odměn

Průměrný plat učitele

V prvním až třetím čtvrtletí roku 2023 bylo dle údajů Českého statistického úřadu zaměstnáno v regionálním školství kolem 293 tisíc osob, z nichž 157 tisíc představuje pedagogické pracovníky zaměstnané na plný úvazek. Na mzdy těchto učitelů stát vynaložil zhruba 66 miliard korun, což je o 5,3 procenta více než za stejné období v roce 2022.

Průměrný plat učitelů v České republice se však liší v závislosti na tom, v jakém školském zařízení dotyční zaměstnanci pracují. Odměna za vykonanou práci jednotlivce se pak odvíjí mimo jiné od dosažené praxe, vzdělání a případně také funkce.

Nelze tak samozřejmě mezi sebou porovnávat například průměrný plat ředitele základní školy a plat učitelky z MŠ. Průměrné odměny pedagogických zaměstnanců je možné rozdělit do následujících kategorií:

průměrný plat učitelky ve školce,

průměrný plat učitele na základní škole,

průměrný plat učitele na střední škole,

průměrný plat vysokoškolského učitele.

Ze statistických údajů vyplývá, že učitelé a učitelky ve školkách pobírali v roce 2023 v průměru kolem 39 tisíc korun měsíčně. U pedagogických pracovníků základních škol činila průměrná měsíční odměna zhruba 49 tisíc korun a plat učitelů středních a vysokých škol se pohyboval od 50 do 59 tisíc korun za měsíc.





Jak se zvýší plat učitelů v roce 2024?

V roce 2024 došlo ke zmražení platových tabulek státních zaměstnanců. Vláda však nově zafixovala učitelský plat na 130 procentech průměrné měsíční mzdy. Pedagogové si tak v roce 2024 měsíčně přilepší o 2 500 korun. Aby ale mohlo být toto navýšení dodrženo, mělo by dojít k omezení růstu počtu učitelů ve veřejném sektoru.

Pokud jde o pedagogické pracovníky na soukromých školách, těch se uvedené navýšení platů netýká, jelikož nejsou placeni na základě platových tabulek, ale výši mzdy jim stanovuje jejich zaměstnavatel. V některých soukromých školských zařízeních si přitom učitelé přijdou na výrazně vyšší odměny než jejich kolegové z veřejného sektoru. Existují však i výjimky, kde jsou kantoři privátních škol kvůli nedostatku sponzorů placeni hůře.

Platová tabulka učitelů 2024

Platová tabulka pedagogů zůstává v roce 2024 stejná jako vloni. Ačkoliv došlo k navýšení učitelských platů, samotný platový tarif této skupiny zaměstnanců se nemění. Zmíněný nárůst platu se totiž neprojeví na jeho základní složce, ale bude realizován prostřednictvím odměn. Platová tabulka učitelů tak i pro letošní rok vypadá následovně:

Stupeň Praxe 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 10. třída 11. třída 12. třída 13. třída 14. třída 15. třída 16. třída 1. do 2 let 15 540 Kč 16 860 Kč 18 230 Kč 19 750 Kč 25 040 Kč 31 290 Kč 31 550 Kč 32 120 Kč 32 820 Kč 33 600 Kč 34 860 Kč 37 480 Kč 40 380 Kč 2. do 6 let 16 110 Kč 17 460 Kč 18 990 Kč 20 560 Kč 25 760 Kč 31 560 Kč 31 850 Kč 32 690 Kč 33 500 Kč 34 620 Kč 36 490 Kč 40 100 Kč 43 350 Kč 3. do 12 let 17 120 Kč 18 620 Kč 20 200 Kč 22 000 Kč 26 430 Kč 31 930 Kč 32 330 Kč 33 100 Kč 34 850 Kč 36 070 Kč 38 450 Kč 42 270 Kč 46 400 Kč 4. do 19 let 18 300 Kč 19 870 Kč 21 600 Kč 23 380 Kč 27 650 Kč 32 590 Kč 33 330 Kč 34 340 Kč 36 300 Kč 38 720 Kč 41 640 Kč 45 670 Kč 49 960 Kč 5. do 27 let 19 470 Kč 21 170 Kč 23 000 Kč 25 020 Kč 28 870 Kč 33 600 Kč 34 380 Kč 35 780 Kč 38 560 Kč 41 700 Kč 45 750 Kč 49 520 Kč 53 640 Kč 6. do 32 let 21 130 Kč 22 980 Kč 24 890 Kč 27 050 Kč 30 920 Kč 35 330 Kč 36 290 Kč 37 770 Kč 41 780 Kč 45 140 Kč 49 450 Kč 52 120 Kč 55 600 Kč 7. nad 32 let 21 720 Kč 23 580 Kč 25 590 Kč 27 810 Kč 31 800 Kč 36 130 Kč 37 060 Kč 38 790 Kč 42 780 Kč 46 260 Kč 50 630 Kč 54 000 Kč 57 670 Kč

Zdroj: mpsv.cz

Platové třídy učitelů

Jak můžete ve výše uvedené tabulce vidět, výsledný platový tarif státních zaměstnanců včetně pedagogických pracovníků se odvíjí od zařazení do platového stupně a platové třídy. Platový stupeň přitom představuje započitatelnou praxi, zatímco platová třída vyjadřuje míru odpovědnosti a náročnosti prováděné práce.

Tabulka platů učitelů pak zahrnuje dohromady 7 platových stupňů a 13 platových tříd (počínaje 4. třídou a konče 16. třídou). Aby učitel mohl postoupit do vyšší platové třídy, musí jeho náplň práce zahrnovat specifické činnosti. Obecně platí, že čím vyšší platová třída je, tím náročnější je vykonávaná práce. Příklady činností u některých vyšších platových tříd vypadají následovně:

9. platová třída : vytváření vzdělávacího programu pro třídu v mateřské škole, aplikace vzdělávacích metod, individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami,

: vytváření vzdělávacího programu pro třídu v mateřské škole, aplikace vzdělávacích metod, individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, 10. platová třída : vytváření a koordinace vzdělávacího programu mateřské školy, vytváření individuálních vzdělávacích programů nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,

: vytváření a koordinace vzdělávacího programu mateřské školy, vytváření individuálních vzdělávacích programů nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, 11. platová třída : rozvoj a koordinace vzdělávacích programů mateřských škol v regionu, vzdělávací a výchovná činnost na středních školách s maturitou, na středních školách s výučním listem a v praktickém vyučování na vyšších odborných školách a podobně,

: rozvoj a koordinace vzdělávacích programů mateřských škol v regionu, vzdělávací a výchovná činnost na středních školách s maturitou, na středních školách s výučním listem a v praktickém vyučování na vyšších odborných školách a podobně, 12. platová třída: vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech a tvorba a průběžná aktualizace pedagogické dokumentace, vytváření koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol pro děti se speciálními potřebami, vytváření koncepcí rozvoje vzdělávání v oboru nebo skupině oborů na středních školách s výučním listem, vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků včetně tvorby vzdělávacích programů a podobně.

Platové tabulky učitelů mateřských škol

Pokud vás zajímá, jaký má v rámci veřejného sektoru učitelka ve školce plat, pak se jeho výše stejně jako v případě jiných státních zaměstnanců odvíjí od toho, do jakého platového stupně a třídy je zařazena. Pro učitele v mateřských školkách přitom platí stejná platová tabulka jako pro ostatní pedagogické pracovníky.

Na rozdíl od kantorů na středních či vysokých školách se však běžný učitel v mateřské školce obvykle dostane maximálně do 10. platové třídy. Je to z toho důvodu, že náplň jeho práce neodpovídá činnostem, které zahrnují vyšší třídy v platové tabulce. O něco lépe na tom jsou ředitelé mateřských škol, jejichž platy se většinou pohybují mezi 10. až 13. platovou třídou.

Jak se mění platové tabulky pedagogických pracovníků v roce 2024?

Jelikož vláda zmrazila platové tarify všech státních zaměstnanců, budou platové tabulky učitelů v roce 2024 dosahovat stejných hodnot jako vloni. To znamená, že nejnižší odměna za vykonanou práci pedagoga ve veřejném sektoru bude stále představovat 15 540 korun, kdežto nejlépe placení pedagogové si přijdou v rámci základní složky platu na 57 670 korun.

O kolik se zvýší plat učitelů v roce 2024?

Ačkoliv platové tarify učitelů zůstanou v letošním roce nezměněné, pedagogičtí pracovníci si i přesto trochu přilepší. Jako jediné skupině státních zaměstnanců jim budou platy navýšeny, a to o 2 500 korun měsíčně. Toto navýšení se přitom bude realizovat v rámci jejich měsíčních odměn.

Jaké jsou platové třídy pedagogů?

Platové tabulky pro pedagogické pracovníky zahrnují celkem 13 platových tříd. Do jaké z nich je dotyčný učitel zařazen, se odvíjí od náročnosti náplně jeho práce. Učitelé v mateřských školkách obvykle spadají do 8. až 10. třídy, učitelé na základních školách do 9. až 14. platové třídy a učitelé na středních školách do 9. až 14. platové třídy.