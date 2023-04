Otcovská dovolená trvá obvykle dva týdny. Výše dávky se stanoví podle denního vyměřovacího základu

Co je otcovská dovolená

Stejně jako matky čerpají po narození dítěte mateřskou dovolenou, mají také otcové nárok na otcovskou poporodní péči neboli otcovskou dovolenou. Díky ní má otec možnost být doma se svým dítětem během jeho prvních dní života a pomoci tak matce s péčí o novorozence. Pakliže otec využije této možnosti, náleží mu ze zákona příspěvek od státu. Cílem dávky otcovské je finančně zajistit rodinu v době, kdy je otec doma, čímž krátkodobě přichází o výdělek ze zaměstnání.

Kdy vzniká nárok na otcovskou dovolenou

Podmínky získání nároku na dávku otcovské poporodní péče stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. V prvé řadě je nezbytné, aby byl žadatel účastníkem nemocenského pojištění, přičemž účast na tomto pojištění musí trvat minimálně tři měsíce bez přerušení. Pokud je dotyčný otec zaměstnancem, odvádí za něj zálohy na nemocenské pojištění zaměstnavatel.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) tyto zálohy odvádí samy, avšak není to jejich povinnost. Účast na nemocenském pojištění je pro OSVČ sice dobrovolná, ale v případě, že k němu přihlášené nejsou, nárok na dávky otcovské poporodní péče jim přiznán být nemůže.

Jako další podmínku pak zákon stanovuje, že otec musí být uveden v rodném listě daného dítěte. Nezáleží přitom, zda je sezdán s jeho matkou, nebo nikoliv. Zároveň je nezbytné, aby žadatel na otcovskou dovolenou nastoupil v průběhu šesti týdnů od narození potomka. U soudem stanoveného náhradního rodiče se pak jedná o šest týdnů od převzetí dítěte do péče, přičemž toto dítě nesmí být starší sedmi let věku.

Délka otcovské dovolené

Na rozdíl od mateřské dovolené, která trvá 28 týdnů, je otcovská dovolená výrazně kratší, a to pouhých 14 dnů. Takto nastavená délka otcovské dovolené se odborně nazývá podpůrčí doba a jejím účelem je zajistit rodičům, aby se společně postarali o svého potomka během prvních dnů jeho života, které bývají psychicky i fyzicky velice náročné.

Díky otcovské dovolené tak může být otec své rodině neustále nablízku. V případě, že je novorozené dítě v den porodu hospitalizováno, prodlužuje se délka otcovské o dobu této hospitalizace. Od prosince roku 2022 vzniká navíc nárok na otcovskou dovolenou také otci dítěte, které se narodilo mrtvé nebo zemřelo během prvních šesti týdnů od jeho narození.

Formulář otcovské dovolené

Zaměstnanec má povinnost podat žádost o otcovskou dovolenou svému zaměstnavateli s dostatečným předstihem a na k tomu určeném tiskopise. Po skončení podpůrčí doby zaměstnavatel ohlásí tuto skutečnost okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). V případě osob samostatně výdělečně činných je potřeba, aby si veškeré záležitosti spojené s čerpáním příspěvku otcovské poporodní péče vyřídily samy.

Formulář pro otcovskou dovolenou zprostředkovává Česká správa sociálního zabezpečení a zpřístupňuje jej v elektronické podobě na svých webových stránkách. V tištěné formě je pak k dispozici na pracovištích OSSZ. Osobní údaje vyplní ve formuláři zaměstnanec sám a zbývající informace doplní jeho zaměstnavatel. V určitých situacích pak může úřad vyžadovat ještě další dokumenty, které se přiloží k žádosti:

Pokud bylo nutné dítě nebo matku ze zdravotních důvodů po porodu hospitalizovat, je potřeba doložit při žádosti také potvrzení o hospitalizaci.

V případě, že se dítě narodilo v zahraničí, musí otec dodat potvrzení o otcovství, kterým je například rodný list potomka.

Osoby, které byly stanoveny jako náhradní rodiče, předloží v rámci žádosti rozhodnutí o svěření dítěte do péče vydané příslušným orgánem.

Řízení o nároku na příspěvek

Po přijetí žádosti o dávky otcovské poporodní péče včetně všech potřebných příloh je započat proces řízení o nároku, který má na starost příslušná OSSZ. Ta na základě všech informací uvedených v žádosti stanoví, zda bude dávka žadateli poskytnuta a v jaké výši. Na rozhodnutí a výplatu dávky má OSSZ ze zákona stanovenou lhůtu v délce jednoho měsíce od přijetí všech potřebných dokumentů.

Pokud budou všechny doklady dodány včas a správně vyplněné, vyřízení žádosti bude pochopitelně rychlejší než v případě, kdy úřad obdrží dokumenty nekompletní nebo s chybami. Veškeré informace o stanovené výši dávky a době, po kterou bude vyplácena, budou žadateli doručeny společně s první výplatou, a to buď formou sdělení na výpisu z účtu, nebo na poštovní poukázce, vždy podle toho, jako metodu výplaty si příjemce vybral.

Jak probíhá výplata dávky otcovské

Dávka otcovské poporodní péče je vyplácena vždy zpětně, přičemž způsob, jakým bude vyplacena, si pojištěnec zvolí sám. Finanční prostředky mohou být zaslány buď na bankovní účet příjemce, nebo složenkou prostřednictvím České pošty. Pakliže se otec nachází v zahraničí a chce, aby mu byla dávka zaslána tam, může tak být provedeno pouze bankovním převodem a na náklady příjemce.

Výpočet otcovské dovolené

Výpočet dávky otcovské poporodní péče se stejně jako peněžitá pomoc v mateřství stanovuje podle denního vyměřovacího základu, který se obvykle počítá z příjmů za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. Průměrný denní příjem se dále redukuje prostřednictvím takzvaných redukčních hranic, jež jsou pevně stanoveny. Výše dávky otcovské pak činí 70 procent redukovaného denního vyměřovacího základu za jeden den.

Redukční hranice pro rok 2023 nabývají následujících hodnot:

první redukční hranice: 1 345 korun,

druhá redukční hranice: 2 017 korun,

třetí redukční hranice: 4 033 korun.

Výpočet otcovské dovolené lze tedy vyjádřit jako průměrný hrubý měsíční příjem za posledních 12 měsíců × 12 / 365 snížený o redukční hranici. V případě první redukční hranice se do dávek započítá 100 procent, u druhé hranice 60 procent a pro třetí hranici je to 30 procent. Příjmy nad třetí redukční hranici se nezapočítávají.

Kdo může čerpat otcovskou dovolenou?

Otcovskou dovolenou mohou čerpat tatínci, kteří jsou zapsaní v rodném listě novorozeného potomka, nebo náhradní rodiče, kteří převzali do péče dítě mladší sedmi let věku na základě rozhodnutí příslušných orgánů. Dále je nezbytné, aby dotyčná osoba byla účastníkem nemocenského pojištění, a to nejméně v době tří po sobě následujících měsíců.

Jak se podává žádost o otcovskou dovolenou?

Formulář žádosti o otcovskou je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení nebo v tištěné podobě na jednotlivých pracovištích OSSZ. Zaměstnanci odevzdají formulář s vyplněnými osobními údaji svému zaměstnavateli, který jej doplní a po skončení podpůrčí doby předá ČSSZ. Osoby samostatně výdělečně činné jej musí vyplnit a příslušnému úřadu doručit samy.

Kolik je dávka otcovské?