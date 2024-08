Nakonec docela dobrý byznys. Pařížským podnikům rostou díky olympiádě tržby, dařilo se muzeím, restauracím i maloobchodu

Letní i zimní olympijské hry jsou samozřejmě velmi nákladnou událostí, která si vždy vyžádá výrazné investice ze státního rozpočtu pořadatelské země. Tato mimořádná sportovní událost ale může za určitých okolností být pro ekonomiku daného regionu i přínosem.

Dokazuje to například nová analýza karetní společnosti Visa, která je oficiálním partnerem letošních olympijských a paralympijských her v Paříži. Podle jejích dat došlo u malých podniků v Paříži během zahajovacího víkendu 26. až 28. července k meziročnímu nárůstu tržeb zaplacených kartami Visa o přibližně šest procent. Bezkontaktní platby přitom zajistily více než tři čtvrtiny všech nákupů zahraničních zákazníků, což představuje meziroční nárůst takřka o desetinu.

Nejvýrazněji se nárůst tržeb projevil u divadel a muzeí, kde lidé utratili o zhruba 159 procent více než během posledního červencového víkendu roku 2023. Velký nárůst zaznamenal také sektor potravin, jehož tržby se zvýšily asi o 42 procent. Restaurace si pak meziročně polepšily o třicet šest procent, maloobchod o jednadvacet a sektor zábavy o přibližně osmnáct procent.





Letenek se prodalo podstatně více

Z nejnovějších dat vyplývají i zajímavá zjištění ohledně národnosti nakupujících. Největší podíl zahraničních výdajů pocházel od amerických držitelů karet Visa, kteří měli podíl okolo 29 procent. Meziročně nejvíce vzrostly výdaje návštěvníků z Japonska (o přibližně 129 procent) a z Brazílie (asi o 33 procent).

Olympijské hry kromě maloobchodu pomohly také leteckým společnostem. Rezervace letenek do Paříže v období před zahájením her vzrostly oproti stejnému období v roce 2023 o zhruba 39 procent. Meziročně nejvíce vzrostl počet návštěvníků Paříže ze Spojených států (nárůst o 64 procent), Němců bylo ve francouzské metropoli o 61 procent více a počet španělských turistů se zvýšil o více než čtvrtinu. Dalším překvapivým zjištěním pak je, že výrazně vzrostl počet návštěvníků Paříže mladších 35 let, a to dokonce o 120 procent.

Všechny zmíněné údaje samozřejmě představují velmi pozitivní zprávu jak pro Paříž, tak i pro společnost Visa. „Sponzorem olympijského hnutí jsme již téměř 40 let a paralympijských her od roku 2002. Proto dobře víme, jaký pozitivní dopad mohou Hry na ekonomiky hostitelských zemí mít. To je v souladu s naším posláním podporovat rozvoj lidí po celém světě,“ uvedla Charlotte Hoggová, výkonná ředitelka společnosti Visa Europe.

Kartou se dá platit i na sportovištích

Nárůst tržeb z platebních karet se rozhodně netýkal jen francouzské metropole. Podle dotčené analýzy tržby výrazně vzrostly také v ostatních lokalitách, které hostí letošní olympiádu. Týká se to třeba měst Saint-Étienne (nárůst o 214 procent), Lille (zhruba 100 procent) nebo Marseille (asi 38 procent).

Za vysokým zájmem návštěvníků Her o karetní platby stojí rovněž fakt, že karty jsou skutečně široce přijímány. V posledních třech letech totiž Visa ve spolupráci s organizačním výborem olympijských her vybudovala v Paříži a mimo ni vlastní platební síť, která zajišťuje, že platby kartou akceptují na 3500 prodejních místech. Ty se mimo jiné nacházejí i na 32 olympijských a 16 paralympijských sportovištích.

„Velmi nás těší nárůst výdajů ve francouzských malých podnicích poté, co jsme v Evropě za poslední čtyři roky pomohli 13 milionům z nich k digitalizaci a propojili je se sportovními diváky prostřednictvím aplikace Visa Go. Zvýšené zapojení mladších generací, které vidíme v údajích o cestování, je také zajímavým zjištěním a ukazuje dosah a význam Her dnes i v budoucnu,“ uzavřela Hoggová.