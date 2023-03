Odpočiň si, udělá to stroj. Odborníci očekávají, že roboti do deseti let zvládnou zhruba 40 procent všech domácích prací

Výzkumníci z Velké Británie a Japonska požádali odborníky na umělou inteligenci, aby předpověděli míru automatizace u běžných domácích prací za deset let. Z výsledků vyplynulo, že by nám v budoucnu mohly tyto činnosti zabrat o zhruba 39 procent času méně, a to právě díky využití inteligentních robotů.

Experti podle BBC předpovídají, že mnohem jednodušší bude třeba nakupování, zatímco péči o děti nebo staré lidi umělá inteligence ovlivní nejméně. Výsledky výzkumu zároveň ukazují stále rostoucí popularitu těchto pomocníků. Roboti ,pro domácí práce‘ se už nyní podle vědců „stali nejrozšířenějšími a nejprodávanějšími roboty na světě“.

Předpovědi se už mnohokrát netrefily

Unikátního výzkumu se v rámci obou států zúčastnilo celkem 29 odborníků na umělou inteligenci. Ukázalo se přitom, že spíše než země původu výsledky ovlivnilo pohlaví respondentů. Mužští experti z Británie měli tendenci být ohledně budoucí automatizace optimističtější než jejich ženské protějšky, v Japonsku to bylo přesně naopak.

Lišily se také předpokládané činnosti, jež by podle expertů mohli roboti zvládnout. „Pouze 28 procent pečovatelské práce, jako je třeba výuka dítěte či péče o staršího člena rodiny, bude podle předpovědi automatizovaná,“ řekla doktorka Lulu Shiová z Oxfordské univerzity. Na druhou stranu se očekává, že technologie zkrátí 60 procent času, který strávíme nakupováním potravin.

Podobné předpovědi jsou však stále jen pouhým odhadem a už mnohokrát v historii se ukázalo, že skutečný vývoj může být úplně jiný. Třeba v roce 1966 britský televizní pořad Tomorrow's World informoval o domácím robotovi, který měl umět uvařit večeři, vyvenčit psa, postarat se o dítě, nakupovat, míchat koktejly a mnoho dalších úkolů. Zařízení mělo podle tehdejších plánů začít fungovat o deset let později, ve skutečnosti však nikdy zprovozněno nebylo.

Podobnou skepsi částečně zastává i jedna z autorek výzkumu Ekaterina Hertogová, která upozorňuje na přehnaný optimismus ohledně vývoje v oblasti samořiditelných aut. „Tato vozidla měla podle původních odhadů nahradit taxíky už minulou dekádu. Přesto jsme ale zatím nebyli schopni zajistit, aby se samořiditelná auta bez problémů pohybovala v nepředvídatelném prostředí našich ulic,“ uvedla docentka Oxfordské univerzity.

Rostou obavy o naše soukromí

Výsledky výzkumu v každém případě naznačují, že automatizace by mohla alespoň částečně snížit množství času stráveného neplacenými domácími pracemi, což by mělo pomoci hlavně ženám. Ty britské stráví vykonáváním uvedených činností zhruba dvakrát tolik času co muži, zatímco v případě žen z Japonska je to dokonce pětinásobek. A protože má tato neúměrná zátěž negativní dopad na jejich výdělky, úspory a důchody, mohla by zvyšující se automatizace podle vědců vést k větší rovnosti mezi pohlavími.

Že by se však nástupu inteligentních robotů museli bát lidé, kteří se domácími pracemi živí, se rozhodně říct nedá. „Je obtížné a nákladné vyrobit stroj schopný zvládnout více různých úkolů. Místo toho je snazší a užitečnější vytvořit asistenční technologii, která nám spíše pomůže, než aby nás nahradila,“ řekla doktorka Kate Devlinová z londýnské King's College.

Velkým problémem by naopak podle Hertogové mohly být naše obavy ohledně soukromí. „Domy plné chytré automatizace můžou znamenat i to, že ekvivalent Alexy bude schopen naslouchat a zaznamenávat všechno, co děláme. Nemyslím si, že jsme jako společnost připraveni na takto rozsáhlý zásah do našeho soukromí,“ uzavřela docentka.