Novou kuchyň, nebo větší prsa? Zájem o plastické operace v USA po pandemii prudce klesá, potenciálním zákazníkům docházejí úspory

Zájem o koupi rtěnek, obytných vozů či pánského spodního prádla. Netradičních ukazatelů, jež mohou vypovídat o aktuálním ekonomickém zdraví, je dle odborníků celá řada. Nikoho tak možná ani nepřekvapí, že signály odkazující na stav ekonomiky lze dnes hledat i v takových oborech, jakým je plastická chirurgie.

Když se nad tím člověk zamyslí, dává to smysl. Koneckonců, výdaje za estetické zákroky patří spíše k těm zbytným. Anebo ne?

Názor podobného charakteru sdílí minimálně značná část Američanů. Jejich zájem o kosmetickou chirurgii po pandemickém boomu totiž prudce poklesl. Dle prezidenta Americké společnosti plastických chirurgů (ASPS) Stevena Williamse poptávka po procedurách od botoxových injekcí po plastiky břicha v USA klesla až o 60 procent, přičemž nejvíce je ochabnutí zájmu znatelné v oblasti výplní.

„Myslím, že třeba botoxu se většina pacientů jen tak nevzdá. Jako první klesne zájem o fillery (výplňové materiály na bázi kyseliny hyaluronové, pozn. red.),“ komentuje pro Insider Williams s tím, že poptávka po plnivu dražším než botulotoxin klesla oproti pandemii o 30 až 40 procent.





Znamení krize? Ne tak rychle…

S tvrzením, že pokles poptávky v uvedeném oboru svědčí o recesi, by odborníci nicméně byli opatrní. Jak uvádí ekonom Kalifornské univerzity v Berkeley a profesionální prognostik Federálního rezervního systému Yaniv Konchitchki, diagnostika ekonomické krize je mnohem složitější a nelze ji určit pouze na základě poklesu tržeb v náhodných oblastech.

„Problém je v tom, že tyto ukazatele hlásají recesi na základě jednoho nebo dvou pozorování. Silný vědecký postoj statistického vlivu ve skutečnosti nemáme,“ míní a dodává, že konkrétně on předpovědi recese zakládá na údajích o ziscích společností z indexu S&P 500 v reálném čase. Tak či onak, pokles poptávky v oblasti plastické chirurgie popírat nelze. Zejména pokud vezmeme v potaz obrovský vzestup, který lékaři zaznamenávali v roce 2021, kdy se lidé nebáli utrácet úspory nastřádané během lockdownu.

Dle údajů americké společnosti pro estetickou plastickou chirurgii Aesthetic Society, na kterou Insider odkazuje, se počet zákroků v období pandemie zvýšil o 54 procent. Zájem ze strany pacientů v roce 2022 později potvrdila také ASPS, podle níž se s větší poptávkou po jednotlivých výkonech potýkaly více než tři čtvrtiny plastických chirurgů v USA, dalších 23 procent dotazovaných pak označilo poptávku za dvojnásobnou.

„Většina praxí zaznamenala nárůst klientů v rozmezí od 30 do 70 procent,“ uvádí Williams. Roli tehdy hrál hlavně fakt, že většina lidí pracovala z domova, což byl ideální čas pro zotavení z intenzivní kosmetické procedury. Kromě toho nebylo tolik možností, jak peníze utrácet.

Na pozadí zdražování a inflace však odhodlání změnit svůj vzhled vyprchalo. A to údajně přesto, že počet zákroků oproti roku 2019 letos stoupl o 19 procent. „Je to částečně proto, že velké ordinace plánují své pacienty přibližně šest až 12 měsíců předem,“ vysvětluje Williams a dodává, že noví pacienti, kteří mu zavítají do ordinace, finanční situaci skutečně řeší. Už třeba tím, že volí pouze jeden zákrok namísto kombinace s několika dalšími.

V Česku poptávka spíše roste

V Česku podobný trend vidět zatím není. Tedy alespoň podle lidí z oboru. „Ani od svých kolegů plastických chirurgů jsem zatím neslyšel, že by zájem o estetické zákroky nějak výrazně klesl. Spíše naopak,“ komentuje pro Euro.cz plastický chirurg a vedoucí lékař 1. kolínského sanatoria Svatopluk Svoboda s tím, že výrazný pokles nevidí ani v otázce výplňových materiálů: „Stejný trend, možná i mírný nárůst, mohu potvrdit v případě chirurgických estetických zákroků,“ doplňuje.

Rostoucí poptávku zejména po neinvazivních zákrocích pak pozoruje i Roman Kufa, plastický chirurg a vedoucí lékař Perfect Clinic. Slábnoucí je dle něj pouze zájem o výplně. Nicméně se nedomnívá, že by za menším počtem klientů stála jejich ekonomická situace. „Na vině je rostoucí nabídka různých zařízení, která se specializují právě na tyto zákroky. Jinými slovy roste konkurence, ale nemyslím si, že klesá poptávka ze strany klientů,“ říká.

Ať už je ochabnutí zájmu za oceánem ukazatelem krize, či nikoli, faktem dle Insideru zůstává, že Američanům docházejí úspory, čemuž přizpůsobují své výdaje. Silné odhodlání utrácet, jež bylo v posledních letech hlavním impulsem pro tamní ekonomiku, se tak chýlí ke konci a podle studie sanfranciského Fedu jsou nyní Američané připraveni do konce tohoto čtvrtletí vyčerpat přebytečné úspory. To by ekonomiku Spojených států mohlo zatlačit do poklesu.

Jisté ve finále není ani to, jak se zájem o plastické zákroky bude vyvíjet v Česku. Ačkoli tuzemští zákazníci tyto výdaje ze svých seznamů zatím neškrtají, situaci podobnou Spojeným státům dle Svobody zcela vyloučit nelze. „Vždycky jsme byli za USA poněkud pozadu,“ konstatuje na závěr.