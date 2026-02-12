Nový vzhled, nové linky a španělské soupravy Talgo. Leo Express brzy v Česku a okolních zemích zahájí rozsáhlou expanzi

Český železniční a autobusový dopravce Leo Express plánuje v příštích týdnech zahájit rozsáhlou expanzi, v rámci níž bude spuštěno hned několik nových spojení v tuzemsku i okolních zemích. Právě za tímto účelem společnost nasadí do provozu soupravy Talgo, které dříve jezdily u španělských státních drah Renfe, jež mají v Leo Expressu poloviční podíl.
Soupravy dokáží vyvinout maximální rychlost až 200 kilometrů za hodinu a skládají se z celkem 13 vozů, jejichž celková kapacita je 350 cestujících. Leo Express má v současnosti k dispozici celkem tři tyto jednotky, přičemž pro jejich provoz bude využívat moderní vícesystémové lokomotivy.
„I přes stáří okolo třiceti let se jedná o velmi moderní vlaky, které navíc aktuálně procházejí renovací. Soupravy jsou nízkopodlažní, klimatizované s WiFi připojením a disponují unikátní technologií naklánění, díky níž je jízda v nich velmi pohodlná,“ řekl pro Euro.cz šéf Leo Expressu Peter Köhler.
Bílá is new černá
Současně s nově zařazenými jednotkami český dopravce představil i jejich nový design. Ten pracuje s převažující bílou barvou, výraznými oranžovými akcenty a technologicky laděnými grafickými prvky.
Dominantní použití bílé barvy je na první pohled možná zvláštní, protože současné dálkové jednotky Leo Expressu Stadler Flirt jsou naopak prakticky celé černé. Jak ale dopravce upozorňuje, v bílé kombinaci jezdí jeho regionální vlakyjiž několik let na Orlicku a Podunajsku, přičemž v budoucnu chce firma používat obě barevné varianty. „Nasazení souprav Talgo je pro Leo Express symbolem nové etapy rozvoje. Nejde jen o nový design, ale o rozšíření poskytovaných služeb, rozsahu sítě i ambicí značky. Nabídneme nová spojení, která ostatní dopravci nenabízejí,“ doplnil Köhler.
Soupravy Talgo mají být do pravidelného provozu nasazeny už zhruba za dva a půl měsíce. Právě od 30. dubna 2026 chce totiž Leo Express spustit nové mezinárodní spojení na trase Praha – Pardubice – Olomouc – Otrokovice – Staré Město u Uherského Hradiště – Bratislava. Současně s tím budou vozy Španělska pendlovat také na lince z Prahy do Prešova přes Ostravu a Žilinu.
Do Varšavy, Frankfurtu či Lvova
Kromě nových linek se soupravami Talgo plánuje Leo Express v nejbližších měsících rovněž další rozšíření svého provozu. Už 1. března firma spustí vlakovou dopravu na vnitrostátní lince mezi Krakovem a Varšavou. Do obou polských měst bude navíc směřovat i mezinárodní spoj z Prahy, který má mezizastávku v Ostravě.
Na vnitrostátní železniční linky v Polsku se loni zaměřil i RegioJet, další český soukromý dopravce. Ten ale musel v prosinci řešit zásadní problém – vybrané spoje, na něž už prodával jízdenky, nakonec vůbec nevyjely. Podle neoficiálních informací České televize za tím stál nedostatek strojvedoucích a vlakvedoucích. Vedení Leo Expressu každopádně ujistilo, že v jeho případě se taková situace opakovat nebude, jelikož firma je na zahájení provozu v Polsku plně připravena jak po stránce personální, tak technické.
Zásadní novinkou pro Leo Express má být též červnový vstup na německý železniční trh, konkrétně na mezinárodní linku Frankfurt nad Mohanem – Lipsko – Drážďany – Praha – Ostrava – Krakov – Przemyśl. „Je to další krok k rozšíření mezinárodního spojení Leo Expressu, které propojuje významné metropole. Vlaky navazují rovněž na spoje na Slovensko stejně jako na další spoje v Česku nebo v Polsku. Navíc se dostávají až k ukrajinské hranici. V Německu pak končí přímo na letišti ve Frankfurtu, které je častým cílem nejen českých cestujících,“ dodal pro naši redakci Köhler.
Posledním nově ohlášeným spojením Leo Expressu by měla být autobusová linka z Krakova do ukrajinského Lvova, jež odstartuje 1. března 2026. Ani tím by ale expanze českého soukromého dopravce nemusela končit. „Máme zájem provozovat také další komerční i objednávaná spojení v Česku a dalších státech Evropy. S ohledem na obchodní tajemství ovšem nyní další linky blíže komentovat nemůžeme,“ uzavřel Köhler.