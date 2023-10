Nové přírůstky a o čtvrtinu vyšší obrat. Společnosti Trask se na poli digitalizace dlouhodobě daří, uspět chce i v USA a Kanadě

Česká společnost Trask, jež tuzemským i zahraničním firmám pomáhá s technologickou inovací, pokračuje v trendu dlouhodobého růstu a fiskální rok končí s obratem půl druhé miliardy korun. To oproti předchozímu roku představuje čtvrtinový nárůst. Na pozitivním vývoji se podepsala celá řada projektů, včetně transformace IT v jedné z největších evropských pojišťovacích skupin Vienna Insurance Group. Její součástí byla nová klientská zóna pro Kooperativu a ČPP.

„Zásadní je pro nás dělat to, v čem jsme dobří a čemu se věnujeme skoro 30 let. Neplánujeme se odchýlit od řemesla, chceme ale naplno ukázat naši technologickou odbornost, tedy to, co díky stovkám našich expertů umíme,“ řekl redakci Euro.cz jako první generální ředitel českého specialisty na digitalizace Pavel Riegger, podle kterého k úspěchu přispělo také dokončení modernizace platební infrastruktury pro přední evropskou finanční skupinu UniCredit Group. Tu si společnost vzala na starost hned v 11 zemích.

Trask, jenž patří mezi přední lídry v oboru, plánuje výrazný růst i do budoucna. Pomoci mu k tomu ostatně mají i tři nové dceřiné firmy: Team8 umožňující klientům rychle získat potřebné IT odborníky, Meonzi, jež nabízí prémiový IT consulting, a nejmladší člen skupiny Trask Telco složený z odborníků, kteří již od roku 1993 modernizují telekomunikační technologie v Česku, Slovensku, Belgii, ale i v Řecku a Spojených arabských emirátech. Hlavním pilířem však i nadále zůstává právě Trask.





Ambice až za oceán

Vedení firmy se již koncem května nechalo slyšet, že chce jako jedna z nejrychleji rostoucích technologicko-poradenských společností v Evropě uspět i v globálním měřítku. Za tímto účelem proto informovalo o expanzi do Severní Ameriky. Spojené státy se tak spolu s Kanadou staly již šestou a sedmou zemí, v níž Trask otevřel své pobočky.

„Technologická expertiza a kvalita řešení Trasku obstojí i v rámci nejvyšších světových měřítek. Jsem proto přesvědčen, že budeme vysoce konkurenceschopní také ve Spojených státech,“ dodal John Weisel, který aktuálně vede severoamerický expertní tým.

V ideálním případě by zisky z amerického trhu měly do pěti let tvořit až 30 procent celkového obratu společnosti. To vše s důrazem na dlouhodobé vztahy s klienty i zaměstnanci. „Jsme hrdí na to, čeho jsme dosáhli v Česku, jakým klientům jsme právě zde mohli pomoct, a budeme samozřejmě pomáhat i nadále,“ doplnil Riegger.

Trask, který poskytuje služby především v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikace a výroby, se na severoamerickém trhu plánoval zpočátku zaměřit na sektor finančních služeb. Kromě zmíněného tak zabředne třeba do kapitálových trhů, správy majetku i aktiv a do některých fintech oblastí. S nimi má koneckonců zkušenosti z velkých bank, jako jsou ČSOB či Česká spořitelna.