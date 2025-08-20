Nová superjachta Cosmos je jako z jiného světa. Zaujme futuristickým designem i elektrickým pohonem

Jachty společnosti Lürssen vznikají na zakázku. Což znamená, že každá z nich je úplně jiná. O luxusním plavidle s příznačným názvem Cosmos ale mluví její provozovatel jako o jedné z těch nezapomenutelných. A to nejen proto, že se vyhýbá námořním konvencím ve prospěch svěžího designu a moderních zelených technologií.
„Jedná se o speciální projekt, kterým můžeme oslavit naše 150. výročí,“ uvedl podle amerického časopisu Forbes v prohlášení generální ředitel Peter Lürssen. A zopakoval, že ačkoliv je v loděnici každá jachta originálem stavěným na míru, Cosmos nepochybně patří k těm, jejichž stopa bude v historii společnosti doslova nesmazatelná.
Obrovské rozměry, minimální emise
Zmíněná superjachta má délku přes 114 metrů a je jednou z největších lodí, které letos vypluly na moře. Vznikla na přání nejmenovaného vizionářského majitele, a tak je opravdu nekonvenčním plavidlem. Díky ocelové konstrukci odolné vůči výkyvům teplot navíc může plout do všech koutů planety, včetně ledových břehů Antarktidy.
Navzdory své velikosti dokáže Cosmos brázdit světová moře a oceány téměř bez emisí. Disponuje totiž dvěma palivovými články, díky nimž zdolá až tisíc námořních mil (zhruba 1 850 kilometrů). Konkrétně k pohonu využívá metanol, z něhož vyrábí vodík, který se poté přeměňuje na elektřinu. I tak ale může dosáhnout rychlosti až sedmi uzlů (asi 13 kilometrů v hodině) a kotvit s nulovými emisemi po dobu 15 dnů. Současně s tím je plavidlo vybaveno i dieselovými generátory, motory a nádržemi pro vysokorychlostní plavby.
Design, který posouvá hranice
Interiér i exteriér nové lodi navrhl Marc Newson, jenž zkombinoval elegantní čisté linie s mírně futuristickým stylem a moderními prvky. Myslel přitom na velkorysost prostoru a pohodlí cestujících, a tak má jachta vedle své úctyhodné délky i pozoruhodnou šířku, která činí 17 metrů – nehledě na to, že disponuje šesti palubami a nabízí obrovské množství místa na každé z nich. „Spolupráce s nesmírně kreativním klientem nám dala příležitost k posouvání hranic,“ podotkl designér s tím, že všechno od nejmenšího detailu až po konstrukci je jeho vlastní návrh.
Jednou z hlavních dominant superjachty je obří pracovna majitele se skleněnou kupolí. Aby bylo možné tento technický počin realizovat, vyvinuli v Lürssenu speciální řešení pro ohýbání velkých kusů skla. Firma přitom zvládla zachovat jeho křišťálovou čistotu a kvalitu bez jakýchkoli vad. Sousední střešní terasa pak funguje jako soukromý prostor pod širým nebem, kde si může majitel odpočinout po práci.
Sklo je současně ústředním prvkem kajut na palubě, obklopuje celou horní část a vytváří krásné panorama. Zároveň tento materiál vévodí vyhlídkovému salonku, který se nachází v přídi pod heliportem. Na zádi pak mohou cestující využít otevřený balkon se skleněnou balustrádou a výhledem na obrovskou hlavní palubu. V otevřeném prostoru mají k dispozici bazén s vířivkou a pohodlným posezením. Dále se na zádi nachází suchý dok, ze kterého může posádka spouštět a vytahovat čluny.