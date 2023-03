Nová povinná výbava na hory? Bratři Veverkovi vymysleli lyže, kluzky a sněžnice v jednom, jejich Combo Ski zatím na Kickstarteru válí

Znáte to. Chystáte se na hory, ale nahoru na horu se vám lanovkou nechce, protože máte pocit, že byste si ta panoramata nezasloužili. Zároveň vás však děsí představa toho, že budete muset jít pěšky i dolů a že vás pak tři dny budou bolet stehna, jelikož se pro změnu nemíníte na zádech táhnout s žádnou lopatou, pekáčem, natož pak sáňkami. Co s tím?

S něčím podobným si před časem lámali hlavu i Vojtěch a Ondřej Veverkovi, dva bratři původem z Brandýsa nad Labem, které láska k velkým zasněženým kopcům přivedla až k zajímavému podnikatelskému nápadu: navrhnout sportovní pomůcku, jež by v sobě kombinovala vlastnosti lyží, kluzek a sněžnic zároveň. A tak se zrodily Combo Ski.

„Určitě nebylo naším záměrem nahradit lyže ani sněžnice. My se snažíme Combo Ski prezentovat tak, že se jedná o doplňkové příslušenství k turistice,“ říká na úvod Ondřej s tím, že díky speciálně vyvinutému zapínaní lze jednotlivé funkce jejich výrobku ,přepínat‘ doslova v horizontu několika málo vteřin.

Combo Ski měří na délku jen o pár centimetrů víc, než kolik činí délka samotného chodidla, respektive boty. Z jedné strany disponují skluznicí s kovovými hranami, což je odlišuje od inkriminovaných a zároveň podobně vypadajících kluzek, zatímco na té druhé mají naopak protiskluzovou podrážku, jež se hodí právě při výšlapu nahoru. Jako takové pak váží jen 1,8 kilogramu a bezpečně se vejdou třeba do batohu.

„Combo Ski jsou a vždy budou jistým kompromisem mezi vším vámi zmíněným vybavením. Platí však, že jde o velice funkční kompromis, který člověka nezradí ani na zledovatělém svahu, ani v prašanu, ba dokonce ani na sjezdovce,“ tvrdí Ondřej dále.

„A ještě vám dokážou ušetřit hromadu času,“ přidává se Vojtěch, mladší z obou bratří, který bude mít v rámci vznikajícího rodinného byznysu na starost vývoj produktu, zatímco Ondřej se bude věnovat veškerým záležitostem spjatým s výrobou. Než však budou moci zahájit sériovou produkci, ještě mezitím nějaký čas uplyne.

„Teprve až výsledek kampaně na Kickstarteru nám napoví, jaký technologický postup nakonec zvolíme. Možností výroby je vícero, vše se ale odvíjí od objemu vybraných peněz a potenciálně i velikosti celé produkce. V úvahu připadá například vstřikolis, třebaže se jedná o docela drahou variantu, v rámci níž počítáme v ideálním případě s náklady kolem jednoho milionu korun. Naopak výroba na 3D tiskárně moc reálná není, protože vyrobit takový objem produkce by bylo časově velmi náročné,“ podotýká Vojtěch.

Combo Ski budou vznikat v České republice, své zákazníky by si však měly získat i daleko za jejími hranicemi. „Cílem je dostat je do obchodů, k prodejcům sportovního vybavení. To ale nastane, až je budeme schopni vyrábět ve velkých sériích. Každopádně s ohledem na probíhající kampaň platí, že se je určitě pokusíme začít ihned dodávat do celého světa. Ostatně, právě díky takovýmito kampaním se dnes už nejedená o nic nedosažitelného,“ míní Vojtěch a dodává, že dle dosavadních propočtů by tyto konvertibilní sněžnice měly být zájemcům k dispozici za 192 eur, zatímco v Česku bude jejich cena stanovena těsně pod hranicí čtyř tisíc korun.

Deset různých verzí

Přestože Combo Ski na své uvedení na trh ještě stále čekají, připsaly si již na konto jeden poměrně významný úspěch. Před dvěma lety s nimi totiž Vojta, který aktuálně studuje na Fakultě architektury ČVUT, vyhrál Národní cenu za studentský design. A právě tato skutečnost přesvědčila oba bratry k tomu, že by nebylo od věci spojit příjemné s užitečným a pokusit se na jejím základě vybudovat rodinný byznys. „Díky té soutěži se o náš produkt začali zajímat lidé i média. Všichni si najednou chtěli Combo Ski vyzkoušet, no a tak jsme si řekli, že do toho tedy půjdeme a zkusíme na Kickstarteru vybrat peníze na jejich výrobu.“

Jakou finální podobu budou ,botolyže‘ mít, už oba bráchové vědí. Zároveň však dodávají, že se rozhodně nerodila snadno. Než byli s jejich návrhem a vlastnostmi zcela spokojeni, nachodili a najezdili na nich desítky a desítky kilometrů a otestovali celkem 10 různých prototypů. Změn přitom doznala jak samotná podrážka, tak i vázání, jež se na první pohled nijak zásadně neliší od toho snowboardového.

Dřívější verze měly osu otáčení přesně uprostřed, v případě té aktuální je ale vychýlena. To vše proto, aby v režimu sněžnice bylo těžiště posunuté dopředu, a tím se tak staly pro chůzi přirozenější. V tom lyžařském je naopak za účelem snazší jízdy více vzadu. Ve své současné podobě je tato nová nezbytná pomůcka každého horala rovněž mnohem lehčí než její předchůdkyně.

„Všechny verze jsme testovali opravdu důsledně. Vzali jsme je do Krkonoš, sjeli jsme s nimi Lysou horu, a dokonce i pár kopců v Alpách,“ loví v paměti Vojtěch. „Pamatuju, jak zhruba před půl rokem jsme si mysleli, že jsme ten správný design už našli, ale pak jsme přišli na to, že se na jejich spodní straně najednou drží sníh víc, než by bylo záhodno. Bylo to způsobeno tím, jak se mění sněhové podmínky. Někdy jsme s nimi šli v prašanu, jindy byl sníh mokrý, pak se jednalo zase o sníh technický. No a nám se najednou stalo, že jsme pod podrážkou měli několik centimetrů tlustou vrstvu sněhu. Takže jsme museli přidat pěnovou vložku, aby se sníh přestal lepit,“ říká na závěr s úsměvem Ondřej.

Nyní už by ale podle obou mladých pánů měly být všechny mouchy vychytány. Se zahájením sériové výroby svých Combo Ski počítají ještě letos, jakmile se jim skrze Kickstarter podaří vybrat dostatečné množství finančních prostředků. Kampaň mají zatím rozjetou slibně, v době psaní článku u ní svítila částka přes 23 tisíc dolarů, tedy v přepočtu více než půl milionu korun, přičemž přispívat mohou lidé až do dubna. Do konce roku by pak Ondřej s Vojtěchem chtěli do prodeje uvést zhruba jeden až dva tisíce párů.