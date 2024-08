Nejvíce milionářů přibude v Indii, říká studie. Bohatství budují investicemi do luxusních nemovitostí a startupů

Kde v následujících několika letech přibude nejvíce takzvaných ultrabohatých? Podle poradenské společnosti Knight Frank jednoznačně v Indii, jejíž město Bombaj začátkem roku předběhlo Peking a stalo se předním miliardářským centrem celé Asie. Co do globálního měřítka tak zaostává už jen za New Yorkem a Londýnem.

Pod pojmem ultrabohatý se skrývají lidé, jejichž čisté jmění činí alespoň 30 milionů dolarů (skoro 700 milionů korun). Počet těchto jedinců vzrostl v zemi loni meziročně o 6,1 procenta na 13 263 osob. A přibývat jich bude i v následujících letech. Konkrétně do roku 2028 má takových lidí být o polovinu více, což dle Knight Frank bude znamenat nejrychlejší růst na světě. Globálně se pak jejich počet zvýší o více než 28 procent.

Prázdninová sídla? Jedině v Dubaji

Jak ke svému obsáhlému jmění indičtí boháči vlastně přišli? Velký vliv mají v jejich případě investice do luxusních nemovitostí, kam putuje 30 procent všech indických investic. Průměrný Ind spadající do „svrchní vrstvy“ vlastní více než dva domy, přičemž zhruba 12 procent jedinců pořízení nové nemovitosti plánuje v aktuálním roce. V kurzu přitom nejsou jen budovy a byty na území země, ve velkém Indové nakupují také v zahraniční, přičemž mezi oblíbené destinace patří Dubaj.





„V Dubaji je veškerá indická zábava, indické jídlo. Je to sofistikovanější Bombaj, sofistikovanější Dillí,“ vysvětluje pro CNBC Chethan Shenoy, výkonný ředitel společnosti Anand Rathi Wealth, která se zabývá správou majetku. Následně doplňuje, že indičtí investoři vlastní přibližně 20 procent dubajského offshore realitního koláče.

Luxusní rezidenční nemovitosti typicky slouží jako rekreační domy pro bohaté, kteří je rovněž také často pronajímají. „Offshore se dnes pro Indy stal poměrně významným a aktuálním tématem. Lidé se snaží přesunout část svého majetku do zahraničí. A výchozím bodem se stávají nemovitosti,“ říká prezident společnosti pro správu majetku Nuvama Private Alok Saigal.

Startup sem, startup tam

Zejména u mladší generace bohatých jsou dle CNBC stále oblíbenější také investice do startupů. To je zčásti dáno tím, že v posledních 15 až 20 letech studovalo mnoho Indů v zahraničí, kde si v tomto směru rozšířili své obzory a následně se vrátili, aby rozjeli vlastní podnikání nebo v dané činnosti někoho podpořili. Takto se následně snaží získat výnosy v rychle rostoucích odvětvích, jako jsou fintechy, zdravotnictví a technologie.

Oblíbené jsou rovněž startupy zaměřené na spotřební zboží, což jde ruku v ruce s kladnou spotřebitelskou náladou, která v zemi momentálně panuje. Koneckonců, podle odhadů BMI společnosti Fitch Solutions se má do roku 2027 indický spotřebitelský trh stát třetím největším na světě. „Indové chtějí investovat do společností, které na trh přinášejí jedinečné zboží. Chtějí být součástí velkých příběhů,“ míní Shenoy.

Podle reportu Inc42 by v Indii mělo do konce dekády přibýt 180 tisíc nových startupů a 280 jednorožců. Jen pro porovnání, na konci loňského roku bylo v zemi přes 117 tisíc mladých společností. V roce 2014 jich fungovalo pouze tři sta padesát.

Nemovitostmi a startupy to navíc nekončí. Zhruba 17 procent jmění ultrabohatých Indů míří do luxusního zboží, jako jsou šperky, umění či drahé hodinky. Oblíbenou třídou aktiv pak zůstávají také akcie a podílové fondy.