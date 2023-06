Nejvíce miliardářů žije v New Yorku. Oproti předchozímu roku superbohatých ubylo, zmenšilo se i jejich jmění

Ideální místo pro život miliardářů? Zdá se, že New York. Alespoň tak to podává výroční zpráva společnosti Wealth-X. Ta pomocí platformy RelSci prozkoumala databázi celkem 11 milionů vlivných osob a 1,8 milionu organizací. Zjistila při tom, že nikdy nespící město jako sídlo svého působení používá nejvíce z nich. Téměř všechny aglomerace, které se do seznamu dostaly, patří k velkým světovým oblastem, což dokazuje, že lákadla v podobě špičkových podniků a kulturních i životních příležitostí jsou pro miliardáře stále stěžejní.

Konkrétně v New Yorku pobývalo v minulém roce 136 superbohatých, což je sice o dva lidi méně než v roce 2021, ale stále o čtyřiadvacet více než ve ,stříbrném‘ Hongkongu. Kromě toho je americké město domovem i největších světových akciových trhů New York Stock Exchange a Nasdaq a zároveň představuje největší regionální ekonomiku v USA.

Rostoucí infrastruktura metropoli na řece Hudson ale zároveň přináší i nemalé potíže. Vlivem tíhy mrakodrapů se totiž New York pomalu přibližuje k mořské hladině. Podle geologické studie se propadá v průměru o jeden až dva milimetry za rok. To by mohlo znamenat problém zejména v budoucnosti, neboť proces ještě zrychluje zvedající se hladina moří.

Až příliš drahý Hongkong

Co se týče druhého Hongkongu, majetková portfolia tam byla oproti americkým městům sice méně zasažena výkyvy světové ekonomiky, ale na druhou stranu je zatížil rozpolcený politický vývoj. Čínská finanční metropole je navíc považována za jednu z nejdražších lokalit vůbec, zejména pak pro expaty.

Koneckonců, na první příčce žebříčku nejdražších měst světa společnosti ECA se Hongkong loni umístil už potřetí v řadě. Rozhodovala přitom průměrná cena základních potravin pro domácnost, výše nájemného, ceny veřejných služeb a dopravy i síla místní měny.

První trojici uzavírá San Francisco. To v loňském roce sice přišlo o jednoho miliardáře, ale zároveň v posledním desetiletí zaznamenalo 68procentní nárůst vysoce majetných osob. Podle březnové studie společností Wealth-X a REALM připadá v San Franciscu na každých 505 obyvatel jeden ultrabohatý majitel domu.

Je jich méně a jsou chudší

Během poslední dekády se San Francisco rovněž stalo synonymem pro Silicon Valley, kde sídlí společnost jako Apple, Facebook, Google, Twitter. Nehledě na to, že v minulém roce bylo jedním z nejrychleji rostoucích měst v USA. Ono významné technologické centrum začíná v jižní části Sanfranciského zálivu a zahrnuje také další kalifornská města, jako jsou San Mateo, Santa Clara, San José, Palo Alto, Cupertino a Mountain View.

Vzhledem k tomu, že rok 2022 byl plný extrémů, protože trhy s bohatstvím reagovaly na slábnoucí globální pandemii, ale zároveň byly ovlivněny válkou na Ukrajině, inflací a zpřísňováním měnové politiky, kleslo celkové jmění miliardářů o 5,5 procenta na 11,1 bilionu dolarů (asi 243,7 bilionu korun). Jde o druhý největší pokles za poslední dekádu.

Snížil se i celkový počet superbohatých, a to konkrétně o necelá čtyři procenta na 3194 osob. Naposledy tato populace přitom zaznamenala pokles v roce 2018.