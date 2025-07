Nefušují do kryptoměn ani AI, přesto rostou jako diví. Slovenská rodinná firma slaví úspěch s garážemi na klíč, montáž zvládá za pár hodin

Bratři Marek a Martin Cholevové byli podnikaví už odmala. Částečně i díky svým rodičům, kteří se jim vždy snažili zdůrazňovat, že pokud něco chtějí, musejí si na to sami vydělat. Ostatně, ono to tehdy v malé vesnici jménem Košťany nad Turcom ležící asi dva kilometry od Martina, města na severozápadě Slovenska, ani jinak nešlo.

Začínali s prodejem pyrotechniky, později zkoušeli štěstí s jízdními koly a následně i s oblečením. „Pak jsme ale přišli na to, že abychom mohli prorazit, bylo potřeba přijít s něčím unikátním, něčím, co tu nikdo jiný nedělá,“ vysvětluje v rozhovoru pro Euro.cz Marek.

Outstream Placeholder

Zlom nastal ve chvíli, kdy jej a jeho staršího bráchu vzal otec Marián, tak jako to dělával vždycky, na veletrh do Německa. Tam narazili na firmu, která vystavovala montované garáže s hotovými fasádami. „Nás to ihned zaujalo, a tak jsme si o tom začali zjišťovat různé informace, načež jsme zjistili, že na Slovensku, a dokonce ani v Česku, nikdo nic podobného nedělá. Následně jsme dospěli k závěru, že právě tohle je ono, že právě v tomhle začneme podnikat,“ přibližuje Marek začátky rodinného podniku, který později dostal název Gerdeon.

Systém odpovídající požadavkům 21. století

V roce 2019 bohužel Marka s Martinem jejich tatínek navždy opustil, a tak ve vedení firmy zůstali sami. Sami (byť tehdy ještě s otcem Mariánem) své garáže lidem původně také stavěli – během prvního roku podnikání jich zvládli prodat zhruba čtyři desítky. Protože se ale rodinný byznys začal postupem času celkem slibně rozjíždět, dospěli k závěru, že potřebují zaměstnat vlastní dělníky. Což byl docela problém, neboť takovýchto pracovníků je jak v Česku, tak i na sousedním Slovensku obecně málo.





V České republice funguje Gardeon aktuálně třetím rokem, přičemž firma zde kontinuálně roste o sto procent. „Letos cílíme na obrat 150 milionů korun. Celkově bychom se pak na všech čtyřech trzích, kde působíme, tedy na Slovensku, v Česku, v Rakousku a v Německu, chtěli do konce roku dostat na částku půl miliardy korun,“ prozrazuje Marek.

Garáže, ale také zahradní domky, pergoly, přístřešky a další objekty, jež v Gardeonu zákazníkům vytvářejí na klíč, vozí na místo dodávkami – podobně jako se přepravují například okna. Doba dodání se pohybuje mezi čtyřmi až šesti týdny, přičemž samotná montáž je záležitostí jednoho odpoledne.

„Vymysleli jsme systém, který odpovídá požadavkům 21. století. Je to železná konstrukce, která je bezúdržbová, která je cenově dostupná a která umožňuje postavit garáž doslova za několik hodin. Navíc se dá snadno i přestěhovat či rozšířit – když si u nás dnes koupíte garáž, můžete ji za rok rozšířit o přístřešek nebo něco podobného. Je to modulární systém, který je velice flexibilní,“ popisuje výhody vlastního řešení mladší z obou bratří.





Samozřejmostí je podle něj i „samomontáž“, tuto možnost nicméně využívá zhruba jen desetina zákazníků: „Lidé bývají v dnešní době velice nároční a pohodlní, takže většina z nich si ráda nechá naše garáže postavit odborníky. Částečně je to ale dáno i tím, že chtějí mít jistotu, že je garáž smontovaná správně – my na naše produkty poskytujeme desetiletou záruku, a na to lidé slyší.“

Po garážích se jen zaprášilo

Z počátku museli Martin s Markem ke koupi „garáže na klíč“ potenciální zájemce částečně přemlouvat. Což bylo dáno především skutečností, že se jednalo o relativně nový produkt, se kterým ani lidé na Slovensku ani Češi neměli příliš mnoho zkušeností. Také dnes se tu a tam s nedůvěřivci setkají, postupně jich ale ubývá ruku v ruce s tím, jak se na trhu zvětšuje rozdíl mezi poptávkou a nabídkou takovýchto objektů.

„Čím víc garáží postavíme, tím víc jsou na očích, a o to větší je o ně zájem – jedná se z velké míry o růst organický, kdy k nám zákazníci přicházejí na základě toho, že si všimli, že si naši garáž nechal postavit jejich příbuzný, kamarád či soused,“ vypráví Marek.

Současný nedostatek prostor pro zaparkování rodinného auta či motorky dle jeho názoru velmi dobře ilustruje nedávný případ, kdy jeden ze zákazníků Gardeonu bratry Cholevovy oslovil s tím, že poblíž malého českého města vlastní pozemek na místě, kde je ze strany firem velká poptávka po parkovacích místech. A tak se rozhodl, že tam postaví řadové garáže.

„Ten člověk si u nás nechal vypracovat projektovou dokumentaci, obstaral si povolení od města a následně se spojil s realitní kanceláří, aby jejich prodej zprostředkovala. No a té se podařilo za pouhý týden, kdy ještě byly garáže pouze na papíře, polovinu z nich prodat,“ vzpomíná Marek a pokračuje: „Když pak viděl, jaký je o garáže zájem, rozhodl se zvýšit cenu o sto tisíc korun. Ani to ale lidi neodradilo – i po zbytku garáží se hned následující týden doslova zaprášilo. A to všechno navzdory skutečnosti, že naprostá většina nových majitelů vůbec nebyla z daného města.“

Někdo garáž pro auto, jiný raději sklep či hangár

Cena jedné typické garáže o výměře 15 metrů čtverečních začíná na zhruba 120 tisících korunách, přístřešek na auto lze pořídit od 115 tisíc, zatímco zahradní domky s přístřešky stojí od asi 85 tisíc výš. Co se montáže týče, ta obvykle tvoří 10 až 15 procent celkové ceny daného objektu. Ty se přitom dají použít de facto k čemukoliv.

„V mnoha případech dnes naše garáže plní úlohu odkládacího prostoru. To znamená, že tam lidé nejen parkují svá auta, ale samozřejmě tam i skladují věci, které se jim nevejdou domů. Nebo si z garáže vytvoří jakousi dílnu a podobně či třeba kancelář. A dokonce máme i klienty, kteří si z garáže udělali soukromý hangár pro svá letadla a vrtulníky. Takže technicky vzato se dá říct, že cokoliv si zákazník vymyslí, to mu jsme schopni vyrobit,“ míní mladší z bratrů Cholevových.

Proč právě v Gardeonu a jeho produktech vidí onen unikátní byznysový záměr, za kterým se se svým sourozencem v mládí tolik honili? Argumentovat jen objemem prodejů a velikostí tržeb prý nestačí. „Jde také o to, že zedníci zkrátka a dobře ,vymírají‘. A je to stejné jak u nás na Slovensku, tak v České republice. Za pár desítek let už, s trochou nadsázky, běžné stavby z cihel nebude mít kdo stavět. Výhodou našeho řešení je, že lidé nemají na zahradě několik měsíců dělníky, na které musejí naléhat, kdy garáž konečně dokončí. Montáž je za chvíli hotová a garáž lze využívat ihned. A navíc ji umíme navrhnout tak, aby vypadala, že je součástí domu od samého začátku. Což je další bod k dobru,“ uzavírá Marek.