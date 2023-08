Návrat k aktivnímu podnikání? Čínský miliardář Jack Ma investoval do startupu, který se zabývá zemědělskými technologiemi

Čínský miliardář a spoluzakladatel společnosti Alibaba Jack Ma s podnikáním ještě rozhodně seknout nehodlá. Dokazují to aktuální informace od South China Morning Post, podle kterýchžto novin (vlastněných Alibabou) 58letý filantrop nedávno investoval do začínající firmy, jež se věnuje zemědělským technologiím.

Startup s názvem 1,8 Meters Marine Technology (Če-ťiang) Co byl založen 20. července v Chang-čou, hlavním městě provincie Če-ťiang. Základní kapitál společnosti dosahuje 110 milionů jüanů (asi 334 milionů korun) a podle firemního registru Tianyancha má být hlavním předmětem jejího podnikání vývoj techniky potřebné k rybolovu a k následnému zpracování mořských živočichů.

Z 80 procent je dotčená firma vlastněna mateřskou společností 1,8 Meters Technology Holding Ltd sídlící v Hongkongu, jejím druhým největším akcionářem je však Hangzhou Dajingtou No. 22 Arts and Culture Co Ltd. Tuto entitu založil Ma v roce 2019, a to právě za účelem investování do perspektivních čínských podniků. Svůj podíl v nově vzniklém agro-technologickém startupu má i Maův známý a bývalý ředitel Ant Group (ovládané Alibabou) Simon Hu.

Pustil si pusu na špacír a doplatil na to

Nový podnik, který se má mimo jiné zabývat velkoobchodním a maloobchodním prodejem zemědělských produktů či vývojem systémů pro získání větrné energie na moři, zcela odpovídá Maovu dlouhodobému zájmu o zemědělství a potravinářský sektor. Inkriminovanému odvětví se čínský podnikatel začal více věnovat v posledních několika letech, respektive poté, co v jeho životě nastala významná změna, v důsledku níž musel pod tlakem tamních úřadů na čas zmizet z veřejného života, a to tak moc, že byl dokonce v jednu chvíli mnohými považován za mrtvého.

Mělo jít o trest za jeho peprný projev z října 2020, během něhož kritizoval státem řízený finanční systém a obvinil tamní banky, že fungují s mentalitou „zastavárny“. Kromě výše zmíněného vyústila Maova slova též v intenzivní kontrolu jeho podniků ze strany čínských úředníků a širší zásah regulátorů proti soukromým technologickým firmám. Tyto kroky měly kromě jiného za následek i zrušení plánovaného vstupu Ant Group na burzu, v rámci kterého měla společnost prodat akcie za v přepočtu 800 miliard korun, a to doslova na poslední chvíli.

Rozsáhlé vzdělání z celého světa

Přestože se v průběhu uplynulých tří let, během nichž musel Ma odejít i z vedení Alibaby, dostávaly na veřejnost pouze strohé informace o jeho osobním životě, vypátrala média o známém podnikateli několik pozoruhodných skutečností. Byznysmen je strávil cestováním po světě a intenzivně se věnoval vzdělávání. Podle Business Insideru byl čínský miliardář v říjnu 2021 ve Španělsku, kde se učil o zemědělských technologiích a o tom, jak ovlivňují životní prostředí. Loni v červenci pak navštívil nizozemskou univerzitu, aby se dozvěděl více informací o udržitelné produkci potravin.

Maova cesta za vzděláním následně pokračovala do Japonska, kde podnikatel strávil delší dobu studiem rybolovu a chovem tuňáků, v Thajsku se pro změnu zase věnoval fungování továren na chov mořských krevet. I díky všem těmto nově získaným znalostem se miliardář stal hostujícím profesorem na Tokyo College, kde se zaměřuje na udržitelné zemědělství a produkci potravin.