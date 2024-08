Na Rusko míří „demografická katastrofa“, uvádí studie. Tamní populace by se do konce tohoto století mohla snížit až o polovinu

Rusko se bude v následujících dekádách potýkat s velmi zásadním problémem, který může výrazně ohrozit fungování celé tamní ekonomiky. Podle amerického think tanku Atlantická rada totiž země postupně míří k demografické katastrofě, jelikož ruská populace se může do konce století snížit až na polovinu ze současných zhruba 145 milionů.

Dokládá to především vývoj v posledních letech, kdy počet zemřelých převýšil počet živě narozených v řádu několika set tisíc až jednoho milionu lidí. Tento dlouhodobý pokles ruské populace navíc ještě urychlila nejprve pandemie covidu, a následně především válka na Ukrajině.

Počet ruských obětí invaze se podle odhadů americké vlády na konci loňského roku vyšplhal asi na 300 tisíc lidí. Další zhruba milion Rusů pak uprchl ze své země krátce po začátku války, přičemž mnozí z nich s ní nesouhlasili, zatímco další se chtěli vyhnout povinné mobilizaci.





Nestačí už ani vězni a migrace

Aktuální demografický vývoj podle Business Insideru způsobuje, že ruská ekonomika se už nyní potýká s vážným nedostatkem pracovních sil. Na konci loňského roku chybělo v zemi podle odhadu Ekonomického institutu Ruské akademie věd rekordních pět milionů pracovníků.

Vláda se snaží situaci řešit větší podporou migrace, jelikož bez přistěhovalců už se tamní ekonomika skutečně neobejde. Kromě toho navíc Rusko stále více využívá práce vězňů. Podle odborníků ovšem z dlouhodobého hlediska ani oba tyto faktory dohromady stačit nebudou.

„Putinova vláda neprojevila žádné viditelné obavy z toho, že by se ruská populace mohla do konce století snížit na polovinu. Pokud ruští vůdci nedokážou vyvinout a financovat efektivnější soubor politik, jediným řešením poklesu populace bude kombinace začlenění neruského území nebo ještě větší přistěhovalectví z Asie nebo Afriky,“ uvedli vědci ve zprávě z tohoto týdne.

Válka mění krizi v katastrofu

Zmenšování populace Rusku způsobí podle think tanku celou řadu problémů. Odnese to hlavně tamní ekonomika, kterou pravděpodobně čeká období nižšího růstu a menší produktivity. Už v roce 2026 by tak ruské hospodářství mohlo být menší než to indonéské, jelikož ve druhé jmenované zemi naopak počet obyvatel prudce roste.

Atlantická rada se každopádně domnívá, že vedení Ruska si současnou nelichotivou situaci uvědomuje. „Putinovo načasování vojenské agrese na Ukrajině mohlo reflektovat, že ruská demografická a ekonomická situace se v příštích dvou desetiletích nezlepší. Válka však mění rostoucí krizi v úplnou katastrofu,“ dodali odborníci.

Budoucí vývoj ruské ekonomiky pravděpodobně nebude pozitivní ani podle dalších expertů. Invaze na Ukrajinu totiž výrazně prodražuje a poškozuje hospodářské vazby útočící země na globální trhy. Mnozí odborníci se proto domnívají, že kvůli zhroucení ruského obchodu s energiemi a slábnoucímu přístupu země k americkému dolaru Moskva na konci roku spadne do těžké recese.